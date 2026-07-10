Princ Harry je v Británii a dočká se i nejbližších. Meghan má s dětmi přiletět

Velmi zajímavý průběh má návštěva prince Harryho doma ve Velké Británii. Mladší syn krále Karla III. dorazil sám a byl mu znemožněn nocleh v královském paláci. V jedné věci se ale nakonec na prince usmálo štěstí. Jde o jeho manželku Meghan a jejich děti.
Princ Harry přicestoval do rodné země již v uplynulých dnech, aby propagoval hry Invictus Games, které se v příštím roce uskuteční v anglickém Birminghamu, a zúčastnil se dalších charitativních akcí. Původně se spekulovalo, že přímo s ním dorazí i zbytek jeho vlastní rodiny. To se ale nakonec nestalo.
Britové se již domnívali, že vévodkyně Meghan zůstane s dětmi ve Spojených státech. Podle nejnovějších informací ale nastal další zvrat. The Telegraph totiž informoval, že Harryho manželka má i se synem Arichiem a dcerou Lilibet přiletět na Ostrovy ještě tento týden. Sama se ale nezúčastní žádných veřejných událostí.
Rozhodování o tom, zda bude do Británie cestovat celá rodina mladšího králova syna zásadně ovlivnila skutečnost, že Harry neuspěl s požadavkem ohledně policejní ochrany během návštěvy. Nešlo navíc o jedinou komplikaci.
Princ měl také podle dostupných informací možnost nocovat v Buckinghamském paláci, jenže nabídku královské rodiny přijal pozdě, takže z jeho noclehu v jednom z královských sídel sešlo. Pohledy obou stran na tuto situaci se přitom značně lišily.
Harryho pak nepotěšilo ani soudní rozhodnutí v jeho sporu s jedním z britských mediálních domů. Vévoda spolu s šesti dalšími osobnostmi vinil vydavatele deníku Daily Mail a nedělníku Mail on Sunday z nezákonného shromažďování informací. Podle soudce se jim ale nepodařilo prokázat, že se obvinění zakládá na pravdě.
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Zdroj: Jan Hrabě