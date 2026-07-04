Proč byl nedávný útok na Kyjv tak zničující?

Ruský útok na Kyjev se stal třetím nejkrvavějším náletem na ukrajinské hlavní město od začátku války. Čtvrteční údery si vyžádaly nejméně 30 lidských životů. Výjimečně vysoká bilance obětí byla způsobena zejména tím, že si Moskva za cíle vybrala rezidenční čtvrti a nasadila kombinaci balistických střel, vyčkávací munice a dronů s proudovým pohonem.
Proudové drony, jako je typ Geran-4, představují v ruském arzenálu relativní novinku, která se poprvé objevila na začátku letošního roku. Tyto stroje dokážou vyvinout rychlost až 500 kilometrů za hodinu, což jim umožňuje unikat ukrajinské obraně. Jsou příliš rychlé pro mobilní palebné skupiny a k jejich sestřelení je nutné používat protiletadlové řízené střely nebo stíhací letouny. Mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat potvrdil, že Rusko tyto drony využívá stále častěji, což vyčerpává ukrajinské zásoby raket. Podle amerického Institutu pro studium války (ISW) využívá Moskva tyto technologické inovace záměrně k tomu, aby maximalizovala škody mezi civilním obyvatelstvem.
Kromě rychlých bezpilotních letounů nasadila ruská armáda mimořádně vysoké množství balistických střel, kterých bylo z celkových 77 vypálených raket celkem 28. Mezi nimi byla i hypersonická střela Cirkon, kterou dokáže zachytit pouze systém Patriot. Přestože ukrajinské ministerstvo obrany oznámilo, že se podařilo zneškodnit více než 90 procent křižujících střel a dronů typu Šáhed, likvidace balistických raket zůstává pro zemi zásadním problémem. Ukrajina sice disponuje několika bateriemi Patriot, ale potýká se s kritickým nedostatkem munice pro ně, což navíc zkomplikoval konflikt v Íránu, kvůli němuž byly některé dodávky původně určené pro Kyjev odkloněny na Blízký východ.
Ukrajinské ministerstvo obrany v reakci na kritický nedostatek střel odeslalo dopisy téměř 40 zemím s urgentní žádostí, aby poskytly rakety pro systém Patriot ze svých současných zásob výměnou za budoucí dodávky, které má Ukrajina již smluvně zajištěné. Analytici z ISW se domnívají, že Rusko tento útok připravovalo delší dobu a během června shromažďovalo zásoby. Zatímco od ledna do května provádělo v průměru jeden masivní a několik menších úderů týdně, v červnu podniklo pouze dva větší útoky. Díky navýšení vlastní produkce je nyní Rusko schopné vyrábět tisíce dronů měsíčně a hromadit je pro budoucí intenzivní údery s cílem zcela vyčerpat ukrajinskou protivzdušnou obranu.
V samotném Kyjevě bylo zasaženo přibližně 25 míst, z nichž velká část leží v obytných zónách. Jedna z ruských raket zcela zničila bytový dům se 64 byty, což vedlo k úmrtím a desítky rodin připravilo o domov. Celkově bylo podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského poškozeno přes 130 rezidenčních budov. Ruské ministerstvo obrany sice tvrdilo, že útok byl odvetou zaměřenou výhradně na vojensko-průmyslové objekty a palivovo-energetické komplexy, rozsáhlé škody na civilní infrastruktuře však toto prohlášení přímo popírají.
Záchranné operace v troskách budov pokračovaly po celý pátek, přičemž několik lidí zůstalo nezvěstných, včetně rodičů desetiletého chlapce, kterého se podařilo zachránit ve čtvrtek. Celkový počet obětí mohl být ještě vyšší, pokud by úřady ve středu večer nevydaly včasné varování. Ukrajinská zpravodajská služba na blížící se nebezpečí upozornila předem a prezident Zelenskyj vyzval obyvatele k maximální opatrnosti a důslednému využívání krytů. Podle údajů kyjevského metra tak strávilo noc v prostorách podzemní dráhy přibližně 52 500 lidí, z toho 4 500 dětí.
Související
Rusko shání vojáky kde se dá. Nově posílá na frontu mladé studenty
Kdo nahradí Zelenského? Hvězda Ukrajina potvrdila, že bude kandidovat na prezidenta
Aktuálně se děje
před 15 minutami
Proč byl nedávný útok na Kyjv tak zničující?
před 1 hodinou
Rusko shání vojáky kde se dá. Nově posílá na frontu mladé studenty
před 2 hodinami
Výhled počasí na další červencový týden. Teploty porostou
včera
Odstartoval filmový festival ve Varech. Hoffman si přišel pro Křišťálový glóbus
včera
Důchody dorazí kvůli svátkům později. Letos je to naposledy
včera
Hvězdy posunuly své týmy do osmifinále MS. Mexiko dál těší domácí fanoušky
včera
Tragická nehoda na Vysočině. Čelní střet kamionů nepřežil ani jeden z řidičů
včera
Policie prověřuje primáře z Děčína. Nahlásila ho nemocnice
včera
Je to tady zase. Lidé řeší, zda červencová volna ovlivní jejich nákupy
včera
Další překvapení na fotbalovém MS. Už v šestnáctifinále skončili Němci a Nizozemci
včera
Pavel poletí do Ankary, i když se to Babišovi nelíbí. Bude to stát miliony a bude sedět vzadu, reaguje Macinka
včera
Co bude dál s Hormuzským průlivem? Alternativní trasa selhala, světu nezbývá než čekat
včera
Kdo nahradí Zelenského? Hvězda Ukrajina potvrdila, že bude kandidovat na prezidenta
včera
Rusko může zaútočit na Polsko už letos, píše britský a polský tisk. Situace je vážná, přiznal Tusk
včera
Evropě hrozí další vlna extrémního počasí. Při té červnové umíraly tisíce lidí
včera
Jako 12 atomových bomb za vteřinu. Rychlost klimatických změn je ohromná, oceány jsou nejteplejší v historii
včera
Počasí opět zvýšilo riziko požárů. Hrozí především na Moravě
včera
Spojenci nám v Íránu nepomohli, stávající americká podpora NATO je absurdní, prohlásil Trump
včera
Bělorusko doporučilo svým občanům, aby necestovali do Ruska
včera
Po útoku na Kyjev už nejméně 30 mrtvých. Ukrajina poslala v odvetě rakety na Bělgorod
Při masivním ruském útoku na ukrajinské hlavní město ze 2. července zasáhla raketa devítipatrový obytný dům v kyjevské čtvrti Darnyckyj. Úder kompletně zničil 64 bytů, které se během okamžiku proměnily v trosky a prach. Celkově si tento vzdušný nálet v metropoli vyžádal nejméně 30 lidských životů a 91 zraněných, což z něj činí jeden z nejtragičtějších útoků na Kyjev v letošním roce.
Zdroj: Libor Novák