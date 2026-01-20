Proč není Zelenskyj na Světovém ekonomickém fóru? Oznámil, že do Davosu přijde pod jednou podmínkou

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyjádřil vážné obavy, že vyostřený spor o Grónsko mezi Spojenými státy a Evropou může odvrátit pozornost světového společenství od probíhající války na Ukrajině. Během úterního brífinku zdůraznil, že jakákoliv ztráta soustředění v době, kdy jeho země čelí plnoformátové ruské agresi, představuje pro Ukrajinu riziko. Zelenskyj vyzval Washington k diplomatickému dialogu a vyjádřil naději, že Spojené státy budou evropským spojencům skutečně naslouchat.
Prezident věří, že se situaci podaří vyřešit diplomatickou cestou a nedojde k žádným zásadním hrozbám, které by narušily transatlantickou jednotu. Právě jednota Západu je pro Kyjev klíčová v době, kdy Rusko stupňuje své útoky na ukrajinskou infrastrukturu. Zelenskyj zároveň potvrdil, že zatím zůstává v Kyjevě, mimo jiné kvůli následkům masivních nočních náletů, které zasáhly hlavní město i další regiony.
Ukrajinská strana dále upřesnila podmínky, za kterých by se prezident mohl osobně zúčastnit Světového ekonomického fóra v Davosu. Zelenskyj do Švýcarska odcestuje pouze v případě, že budou Spojené státy připraveny podepsat klíčové dokumenty týkající se bezpečnostních záruk a plánu hospodářské obnovy země. „V tuto chvíli jsem zvolil Ukrajinu, nikoliv fórum, ale vše se může každým okamžikem změnit,“ uvedl prezident s tím, že ukončení války zůstává absolutní prioritou.
Prezidentovo rozhodnutí zůstat v zemi reflektuje vážnost situace na frontě i v zázemí, kde záchranáři stále odstraňují škody po ruských raketách. Zelenskyj zdůraznil, že pro Ukrajince je nyní nejdůležitější cítit pevnou podporu svých partnerů, kterou nesmí zastínit jiné geopolitické spory. I když je Davos důležitou platformou, bez konkrétních bezpečnostních závazků ze strany USA dává prezident přednost přímému řízení obrany státu.
