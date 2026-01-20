Proč není Zelenskyj na Světovém ekonomickém fóru? Oznámil, že do Davosu přijde pod jednou podmínkou

Libor Novák

20. ledna 2026 15:45

Volodymyr Zelenskyj
Volodymyr Zelenskyj Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyjádřil vážné obavy, že vyostřený spor o Grónsko mezi Spojenými státy a Evropou může odvrátit pozornost světového společenství od probíhající války na Ukrajině. Během úterního brífinku zdůraznil, že jakákoliv ztráta soustředění v době, kdy jeho země čelí plnoformátové ruské agresi, představuje pro Ukrajinu riziko. Zelenskyj vyzval Washington k diplomatickému dialogu a vyjádřil naději, že Spojené státy budou evropským spojencům skutečně naslouchat.

Prezident věří, že se situaci podaří vyřešit diplomatickou cestou a nedojde k žádným zásadním hrozbám, které by narušily transatlantickou jednotu. Právě jednota Západu je pro Kyjev klíčová v době, kdy Rusko stupňuje své útoky na ukrajinskou infrastrukturu. Zelenskyj zároveň potvrdil, že zatím zůstává v Kyjevě, mimo jiné kvůli následkům masivních nočních náletů, které zasáhly hlavní město i další regiony.

Ukrajinská strana dále upřesnila podmínky, za kterých by se prezident mohl osobně zúčastnit Světového ekonomického fóra v Davosu. Zelenskyj do Švýcarska odcestuje pouze v případě, že budou Spojené státy připraveny podepsat klíčové dokumenty týkající se bezpečnostních záruk a plánu hospodářské obnovy země. „V tuto chvíli jsem zvolil Ukrajinu, nikoliv fórum, ale vše se může každým okamžikem změnit,“ uvedl prezident s tím, že ukončení války zůstává absolutní prioritou.

Prezidentovo rozhodnutí zůstat v zemi reflektuje vážnost situace na frontě i v zázemí, kde záchranáři stále odstraňují škody po ruských raketách. Zelenskyj zdůraznil, že pro Ukrajince je nyní nejdůležitější cítit pevnou podporu svých partnerů, kterou nesmí zastínit jiné geopolitické spory. I když je Davos důležitou platformou, bez konkrétních bezpečnostních závazků ze strany USA dává prezident přednost přímému řízení obrany státu.

před 1 hodinou

V Davosu to vře. Trump si z lidí dělá blázny, ví, že se mu smějete, vaše reakce je trapná, vmetl Evropě Newsom

Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj oznámil zásadní inovaci protivzdušné obrany. Ukrajina chystá anti-dronový dóm

Ukrajina čelí kritickému období války, která trvá již 1 427 dní. Prezident Volodymyr Zelenskyj v reakci na stupňující se ruské útoky na energetickou síť oznámil zásadní inovaci protivzdušné obrany. Klíčem k ochraně ukrajinského nebe se má stát „anti-dronový dóm“, postavený na mobilních palebných skupinách a nově i na masovém nasazení dronových zachycovačů.
Jaderná elektrárna, ilustrační foto

Ukrajinci si do konce války nezatopí? Ruský plán, jak donutit Kyjev ke kapitulaci, znepokojuje experty

Ukrajinská vojenská rozvědka (HUR) vydala varování, podle kterého Moskva plánuje útoky na klíčové rozvodny napojené na tři funkční jaderné elektrárny na západě a jihu země. Cílem této strategie je úplné odpojení jaderných zdrojů od sítě, což by pro miliony Ukrajinců znamenalo absolutní ztrátu dodávek tepla a elektřiny uprostřed mrazivé zimy. Podle rozvědky chce Rusko tímto drastickým krokem donutit Kyjev k nepřijatelné kapitulaci.

Volodymyr Zelenskyj

Proč není Zelenskyj na Světovém ekonomickém fóru? Oznámil, že do Davosu přijde pod jednou podmínkou

