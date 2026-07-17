Proč Trump označuje volební systém za katastrofální? Nesmířil se s prohrou a chystá se na další drtivou porážku

Americký prezident Donald Trump ve svém televizním projevu prohlásil, že jeho záměrem není oslabit důvěru ve volební proces, vzápětí však udělal vše pro to, aby Američany přesvědčil, že hlasování v zemi je zmanipulované. Během svého sedmadvacetiminutového vystoupení přirovnal Spojené státy k zemím třetího světa a volební systém označil za katastrofálně zranitelný. Podle kritiků a demokratických představitelů však tato rétorika neslouží k nápravě systému, ale k přípravě argumentů před nadcházejícími kongresovými volbami, v nichž republikánům hrozí ztráta většiny.
Ačkoli mnozí komentátoři očekávali, že se Trump zaměří na obhajobu svých starých tvrzení o ukradeném vítězství z minulosti, jeho poselství mířilo spíše do budoucnosti. Klíčové kongresové volby se totiž nezadržitelně blíží a průzkumy veřejného mínění naznačují, že by republikáni mohli přijít o svou těsnou většinu ve Sněmovně reprezentantů. To by pro demokraty otevřelo cestu k případnému zahájení procesu impeachmentu. Lídr demokratů v Senátu Chuck Schumer již před projevem varoval, že prezidentovým cílem je zpochybnit nadcházející hlasování ještě předtím, než lidé vůbec odevzdají první hlasy.
Trump využil svůj mimořádný večerní televizní projev k tomu, aby znovu zpochybnil legitimitu tamních voleb a vrátil se ke své volební porážce z roku 2020. Vystoupení v hlavním vysílacím čase, které hlavy státu obvykle vyhrazují pro zásadní milníky nebo krizové situace, se odehrálo v době, kdy se republikáni obávají možného neúspěchu v nadcházejících kongresových volbách. Podle kritiků se prezident snaží systematicky podkopávat důvěru v demokratické instituce, aby si předem připravil půdu pro případnou porážku své strany.
Prezidentova snaha oživovat staré konspirační teorie přichází v momentě, kdy Američany trápí zcela jiné, bezprostřední problémy. Veřejnost se potýká s vysokými životními náklady a napětím na mezinárodní scéně, které umocňují stupňující se vojenské údery na Írán v konfliktu bez jasného konce. Trumpova administrativa navíc čelí oboustranné kritice v Kongresu za tvrdé a v některých případech fatální zásahy proti nelegální migraci. Místo těchto témat se však prezident rozhodl zaměřit pozornost na fungování volebních mechanismů.
Samotný projev byl postaven na řadě vnitřních rozporů a paradoxů. Dvojnásobný vítěz prezidentských voleb si stěžoval na svou jedinou osobní porážku a obvinil z jejího utajování představitele tajných služeb, které sám během svého prvního funkčního období jmenoval. Zároveň barvitě popisoval pokusy cizích mocností poškodit jeho politické vyhlídky, zatímco zcela pominul aktivity jiných států, které se mu naopak snažily v minulosti pomoci. Žádné pochybnosti o férovosti systému pak nevznesl v souvislosti se svými vítěznými kampaněmi z let 2016 a 2024.
Hlavním politickým cílem tohoto vystoupení bylo vytvořit tlak na schválení přísného federálního zákona o identifikaci voličů, který v Kongresu dlouhodobě naráží na odpor i u části republikánských zákonodárců. Trump prohlásil, že Spojené státy sice zažívají skvělé období, ale bez spravedlivých a čestných voleb nemůže být žádná země úspěšná. K prosazení legislativních změn se snažil využít i nově odtajněné vládní dokumenty z let 2018 a 2020. Tyto materiály však Bílý dům publikoval bez jakéhokoli širšího kontextu a jako selektivně vybrané úryvky z vyšetřovacích spisů.
Všechna zásadní obvinění z manipulací navíc postrádala faktické podklady. Žádné seriózní zpravodajské analýzy nikdy nepotvrdily, že by zahraniční aktéři v roce 2020 dokázali změnit sčítání hlasů. Opakované audity a přepočty, z nichž mnohé vedli sami republikáni včetně tehdejšího ministra spravedlnosti, žádné systémové podvody neodhalily. I kdyby se některé Trumpem uváděné dílčí nesrovnalosti potvrdily, podle odborníků neměly takový rozsah, aby mohly zvrátit výsledek souboje o Bílý dům.
Prezident se ve svém projevu ostře vymezil vůči Číně, avšak zcela se vyhnul jakékoli kritice Ruska. Právě o Moskvě přitom americké tajné služby opakovaně konstatovaly, že se v letech 2016 a 2020 snažila Trumpovi v kampani aktivně pomoci. Přestože prezident vykreslil Peking jako hlavního viníka, nenašel slova kritiky pro čínského vůdce Si Ťin-pchinga, o kterém se v minulosti vyjadřoval s velkým uznáním. Bývalá vysoce postavená představitelka tajných služeb Sue Gordonová označila projev za nebezpečný a připomněla, že Trump v minulosti varování zpravodajců před cizím vměšováním sám zlehčoval.
Rozporuplný přístup k bezpečnosti voleb ilustruje i aktuální návrh státního rozpočtu. Zatímco prezident veřejně varuje před kybernetickými hrozbami z ciziny, jeho administrativa navrhuje škrtnout 707 milionů dolarů z rozpočtu Agentury pro kybernetickou bezpečnost a infrastrukturu (CISA). Tato instituce má přitom ochranu volebních systémů před zahraničními hackery přímo na starosti. Trump a jeho spojenci neskrývají frustraci z toho, že právě tato vládní agentura po roce 2020 oficiálně odmítla jejich tvrzení o zmanipulovaném sčítání hlasů.
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Zdroj: Libor Novák