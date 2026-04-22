Proč Trump prodloužil příměří s Íránem? Za vším může stát zmatený Chameneí

Libor Novák

22. dubna 2026 9:08

Prezident Trump
Prezident Trump

Prezident Donald Trump se v úterý odpoledne sešel se svým týmem pro národní bezpečnost v Bílém domě, aby rozhodl o dalším postupu ve vztahu k Íránu. Termín vypršení příměří se neúprosně blížil a vládní letoun Air Force Two byl připraven na základně Andrews k odletu viceprezidenta JD Vance do Pákistánu. Administrativa se však potýkala s problémem v podobě naprostého mlčení ze strany Teheránu.

Spojené státy v předchozích dnech zaslaly Íránu seznam bodů, na kterých chtěly dosáhnout shody před dalším kolem jednání. Washington však žádnou odpověď neobdržel, což mezi americkými činiteli vyvolalo pochybnosti o smyslu vyslání Vance do Islámábádu. I přes naléhání na pákistánského prostředníka, polního maršála Asima Munira, zůstala situace i několik hodin před plánovaným odletem nezměněna.

Přední poradci v Bílém domě se domnívají, že příčinou absence odpovědi jsou vnitřní rozpory ve vedení íránského režimu. Podle informací získaných od pákistánských prostředníků nemá tamní vláda jednotný názor na vyjednávací pozici, zejména v otázkách obohacování uranu. Administrativa má podezření, že nový nejvyšší vůdce, Madžtabá Chameneí, nedává svým podřízeným jasné pokyny, což komplikuje jakoukoli dohodu.

Namísto obnovení vojenských úderů se Donald Trump rozhodl příměří, které mělo brzy vypršet, prodloužit. Tentokrát však nestanovil žádné pevné datum ukončení. Prezident, který na síti Truth Social označil íránskou vládu za značně roztříštěnou, dává stále přednost diplomatickému řešení konfliktu, který považuje za již vyhraný.

Jedním z hlavních bodů sporu zůstává americká námořní blokáda Hormuzského průlivu, jejíž zrušení Írán veřejně požaduje jako podmínku pro další rozhovory. Trump však tento požadavek odmítá. V ranním rozhovoru pro stanici CNBC zdůraznil, že průliv zůstane uzavřený, dokud nebude uzavřena konečná dohoda.

Bílý dům věří, že prodloužení příměří poskytne Íránu prostor k sjednocení názorů pod vedením Chameneího, ačkoli zaručený výsledek to nepřináší. Obě strany zároveň pociťují ekonomické dopady uzavřeného průlivu, což v regionu vyvolává naději, že se obě strany budou snažit najít řešení. Pákistánští diplomaté, kteří se snažili přimět Írán k návratu k jednacímu stolu, proto Trumpa k prodloužení klidu zbraní nabádali.

Íránští představitelé na americký krok reagovali skepticky a odmítavě. Poradce předsedy íránského parlamentu Mahdí Mohammadí prohlásil, že prodloužení příměří nic neznamená. Podle něj je pokračující obléhání srovnatelné s bombardováním a Írán by na něj měl odpovědět vojenskou silou, protože poražená strana nemůže diktovat podmínky.

Trumpovi poradci prezidenta v soukromí varovali, že uvolnění tlaku může vést k tomu, že Írán bude rozhovory zbytečně protahovat. Cílem vyjednavačů bylo původně dosáhnout rámcové dohody ještě tento týden, což by otevřelo cestu k podrobnějším debatám. Existují však obavy, že Teherán využívá čas k vykopání a zprovoznění raketových systémů, které byly v průběhu války ukryty.

Další vývoj bude záviset na flexibilitě obou stran v otázkách jaderného programu, zásob obohaceného uranu a sankcí. Trump si dal za cíl vyhnout se jakékoli dohodě, která by připomínala jadernou smlouvu z Obamovy éry, kterou v roce 2018 vypověděl a opakovaně kritizoval jako slabou. Prezident se nechal slyšet, že je přesvědčen o dosažení skvělé dohody díky svým vyjednávacím schopnostem.

Trump během úterý opakoval, že nemá jinou možnost než jednat, a chlubil se likvidací íránského námořnictva i letectva. Později téhož dne se však v jídelně Bílého domu zúčastnil akce na počest univerzitních sportovců. Během svého vystoupení o válce neřekl ani slovo a novinářům, kteří se ho snažili na konflikt dotazovat, pouze zamával předtím, než místnost opustil.

včera

Kuba tajně jedná s USA. Zmítá se v hluboké krizi

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump razantně odmítl možnost prodloužení příměří s Íránem

Prezident Donald Trump v nedávném rozhovoru pro televizi CNBC kategoricky odmítl možnost prodloužení příměří s Íránem. Uvedl, že Spojené státy mají omezený časový prostor a nacházejí se ve velmi silné vyjednávací pozici. Podle jeho slov je cílem Washingtonu dosáhnout výhodné dohody, která by konflikt definitivně uzavřela.

Donald Trump Írán

Aktuálně se děje

před 45 minutami

Ilustrační foto

Írán tvrdí, že lodě v Hormuzském průlivu před útokem varoval. Británie tvrdí opak

Situace v Hormuzském průlivu se během dnešního dopoledne výrazně vyhrotila poté, co íránské Islámské revoluční gardy (IRGC) zahájily sérii útoků na nákladní lodě v této klíčové námořní oblasti. Britské středisko pro námořní obchodní operace (UKMTO), vedené britským královským námořnictvem, potvrdilo, že došlo k několika incidentům, při nichž byly zasaženy nejméně tři různé nákladní lodě.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Agrofert

Česko obnovuje dotace pro Agrofert

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) se rozhodl obnovit administraci a vyplácení dotací pro koncern Agrofert. K tomuto kroku přistoupil na základě vlastních právních analýz, které si nechal vypracovat u externích advokátních kanceláří. 

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Prezident Trump

Proč Trump prodloužil příměří s Íránem? Za vším může stát zmatený Chameneí

Prezident Donald Trump se v úterý odpoledne sešel se svým týmem pro národní bezpečnost v Bílém domě, aby rozhodl o dalším postupu ve vztahu k Íránu. Termín vypršení příměří se neúprosně blížil a vládní letoun Air Force Two byl připraven na základně Andrews k odletu viceprezidenta JD Vance do Pákistánu. Administrativa se však potýkala s problémem v podobě naprostého mlčení ze strany Teheránu.

před 4 hodinami

před 6 hodinami

Počasí

Výhled počasí do poloviny května. Sucho se má prohlubovat

Teprve sice začala poslední dubnová dekáda, ale meteorologové už mají tušení, jak bude do poloviny května. Úplně skvělé zprávy pro nás nemají, protože teploty nebudou šplhat moc vysoko. Vyplývá to z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

včera

včera

Německá fotbalová liga - Bundesliga

Mužská bundesliga zažila premiéru. Poprvé klub vedla žena, stálou trenérkou se ale nestane

Když bylo minulý týden oznámeno, že na post trenéra Unionu Berlín usedne jako historicky první žena-trenérka v mužské fotbalové bundeslize místo odvolaného Steffana Baumgarta Marie-Louise Etaová, strhla se mezi fanoušky značná vlna nevole. Přestože klub za svým rozhodnutím stojí a trenérku před kritickými hlasy chrání, jeho vedení už se nechalo slyšet, že stálou trenérkou se Etaová nestane. A to i v případě, kdyby se Etaové po zbytek této sezóny dařilo. Úvodní zápas v této roli už má Etaová za sebou. V zápase s Wolfsburgem však její Union Berlín prohrál 1:2.

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Péter Magyar

Magyar zastaví vystoupení Maďarska z Mezinárodního trestního soudu. Vyslovil se pro zatčení Netanjahua

Nově zvolený maďarský premiér Péter Magyar v pondělí oznámil zásadní změnu postoje své země vůči Mezinárodnímu trestnímu soudu. Uvedl, že pokud by na maďarské území vstoupil izraelský premiér Benjamin Netanjahu, bude muset být zatčen. Na Netanjahua vydal tento mezinárodní soud zatykač kvůli obviněním z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti.

včera

Miloš Vystrčil

Babišova vláda neposkytne letoun Vystrčilovi pro cestu na Tchaj-wan. Poklonkování Číně, tvrdí opozice

Vláda premiéra Andreje Babiše odmítla poskytnout vládní letoun předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi pro jeho plánovanou pracovní cestu na Tchaj-wan. Předseda horní komory parlamentu měl v úmyslu vycestovat na přelomu května a června v doprovodu podnikatelské delegace. Podle vyjádření premiéra však vláda tento požadavek na využití armádního speciálu neschválila.

včera

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump razantně odmítl možnost prodloužení příměří s Íránem

Prezident Donald Trump v nedávném rozhovoru pro televizi CNBC kategoricky odmítl možnost prodloužení příměří s Íránem. Uvedl, že Spojené státy mají omezený časový prostor a nacházejí se ve velmi silné vyjednávací pozici. Podle jeho slov je cílem Washingtonu dosáhnout výhodné dohody, která by konflikt definitivně uzavřela.

včera

Ilustrační foto

Pohonné hmoty v úterý zdraží. Vláda zvýšila strop

Ministerstvo financí zvýšilo pro středu cenové stropy pohonných hmot. Benzin bude možné prodávat maximálně za 41,07 koruny za litr a naftu za 41,34 koruny za litr. V úterý přitom platily limity 40,64 koruny pro benzin a 40,86 koruny pro naftu.

včera

Evropská unie

EU by mohla schválit 90miliardovou půjčku Ukrajině už ve středu

Velvyslanci členských zemí Evropské unie se připravují na středeční schůzi, během níž by mohli schválit finanční půjčku pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur. Tento klíčový krok je však podmíněn obnovením dodávek ruské ropy do Maďarska prostřednictvím ropovodu Družba.

včera

Magyar měl první telefonický hovor s Ficem. Nadiktoval si podmínky, za jakých může spolupracovat se Slovenskem

Péter Magyar vedl telefonický hovor se slovenským premiérem Robertem Ficem. V rámci tohoto rozhovoru jasně vymezil podmínky, za kterých je ochoten jednat o budoucí spolupráci mezi oběma zeměmi.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy