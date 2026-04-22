Proč Trump prodloužil příměří s Íránem? Za vším může stát zmatený Chameneí

Prezident Donald Trump se v úterý odpoledne sešel se svým týmem pro národní bezpečnost v Bílém domě, aby rozhodl o dalším postupu ve vztahu k Íránu. Termín vypršení příměří se neúprosně blížil a vládní letoun Air Force Two byl připraven na základně Andrews k odletu viceprezidenta JD Vance do Pákistánu. Administrativa se však potýkala s problémem v podobě naprostého mlčení ze strany Teheránu.
Spojené státy v předchozích dnech zaslaly Íránu seznam bodů, na kterých chtěly dosáhnout shody před dalším kolem jednání. Washington však žádnou odpověď neobdržel, což mezi americkými činiteli vyvolalo pochybnosti o smyslu vyslání Vance do Islámábádu. I přes naléhání na pákistánského prostředníka, polního maršála Asima Munira, zůstala situace i několik hodin před plánovaným odletem nezměněna.
Přední poradci v Bílém domě se domnívají, že příčinou absence odpovědi jsou vnitřní rozpory ve vedení íránského režimu. Podle informací získaných od pákistánských prostředníků nemá tamní vláda jednotný názor na vyjednávací pozici, zejména v otázkách obohacování uranu. Administrativa má podezření, že nový nejvyšší vůdce, Madžtabá Chameneí, nedává svým podřízeným jasné pokyny, což komplikuje jakoukoli dohodu.
Namísto obnovení vojenských úderů se Donald Trump rozhodl příměří, které mělo brzy vypršet, prodloužit. Tentokrát však nestanovil žádné pevné datum ukončení. Prezident, který na síti Truth Social označil íránskou vládu za značně roztříštěnou, dává stále přednost diplomatickému řešení konfliktu, který považuje za již vyhraný.
Jedním z hlavních bodů sporu zůstává americká námořní blokáda Hormuzského průlivu, jejíž zrušení Írán veřejně požaduje jako podmínku pro další rozhovory. Trump však tento požadavek odmítá. V ranním rozhovoru pro stanici CNBC zdůraznil, že průliv zůstane uzavřený, dokud nebude uzavřena konečná dohoda.
Bílý dům věří, že prodloužení příměří poskytne Íránu prostor k sjednocení názorů pod vedením Chameneího, ačkoli zaručený výsledek to nepřináší. Obě strany zároveň pociťují ekonomické dopady uzavřeného průlivu, což v regionu vyvolává naději, že se obě strany budou snažit najít řešení. Pákistánští diplomaté, kteří se snažili přimět Írán k návratu k jednacímu stolu, proto Trumpa k prodloužení klidu zbraní nabádali.
Íránští představitelé na americký krok reagovali skepticky a odmítavě. Poradce předsedy íránského parlamentu Mahdí Mohammadí prohlásil, že prodloužení příměří nic neznamená. Podle něj je pokračující obléhání srovnatelné s bombardováním a Írán by na něj měl odpovědět vojenskou silou, protože poražená strana nemůže diktovat podmínky.
Trumpovi poradci prezidenta v soukromí varovali, že uvolnění tlaku může vést k tomu, že Írán bude rozhovory zbytečně protahovat. Cílem vyjednavačů bylo původně dosáhnout rámcové dohody ještě tento týden, což by otevřelo cestu k podrobnějším debatám. Existují však obavy, že Teherán využívá čas k vykopání a zprovoznění raketových systémů, které byly v průběhu války ukryty.
Další vývoj bude záviset na flexibilitě obou stran v otázkách jaderného programu, zásob obohaceného uranu a sankcí. Trump si dal za cíl vyhnout se jakékoli dohodě, která by připomínala jadernou smlouvu z Obamovy éry, kterou v roce 2018 vypověděl a opakovaně kritizoval jako slabou. Prezident se nechal slyšet, že je přesvědčen o dosažení skvělé dohody díky svým vyjednávacím schopnostem.
Trump během úterý opakoval, že nemá jinou možnost než jednat, a chlubil se likvidací íránského námořnictva i letectva. Později téhož dne se však v jídelně Bílého domu zúčastnil akce na počest univerzitních sportovců. Během svého vystoupení o válce neřekl ani slovo a novinářům, kteří se ho snažili na konflikt dotazovat, pouze zamával předtím, než místnost opustil.
Související
Aktuálně se děje
