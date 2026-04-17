Procitli už i pravicoví populisté. Dejte od Trumpa ruce pryč, vzkázala Le Penová

Libor Novák

17. dubna 2026 9:54

Marine Le Pen na pražské konferenci protiimigračních stran (16. 12. 2017) Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

Evropští pravicoví populisté, kteří v minulosti vzhlíželi k Donaldu Trumpovi jako ke svému ideovému vzoru, od něj v posledních týdnech dávají ruce pryč. Americký prezident se na starém kontinentu stal natolik kontroverzní postavou, že i jeho nejbližší spojenci ho nyní vnímají spíše jako politickou zátěž. Marine Le Penová, lídryně francouzského Národního sdružení, již svým spolustraníkům jasně vzkázala, že je nutné si od Trumpa udržovat odstup.

Hlavním impulsem pro tento náhlý ústup byla drtivá porážka maďarského premiéra Viktora Orbána v nedělních parlamentních volbách. Orbán v kampani výrazně sázel na Trumpovu podporu a těsně před volbami ho navštívil i americký viceprezident JD Vance. Ukázalo se však, že blízkost k Washingtonu v současném kontextu maďarské voliče spíše odradila. Podle vysoce postavených představitelů evropské pravice nešlo jen o únavu z dlouholeté vlády, ale o jasný nesouhlas s Trumpovou politikou.

Situaci výrazně vyostřila válka v Íránu a s ní spojená energetická krize, kterou evropští voliči připisují právě krokům americké administrativy. Rostoucí náklady na energie a nestabilita na Blízkém východě dopadají na peněženky obyvatel od Boloně po Budapešť. Pro italskou premiérku Giorgiu Meloniovou byl navíc bodem zlomu Trumpův útok na papeže Lva XIV. Meloniová, která se opírá o silně katolickou voličskou základnu, se v tomto sporu jednoznačně postavila na stranu hlavy církve.

Podobný trend je patrný i v Německu, kde se opoziční Alternativa pro Německo (AfD) připravuje na důležité zářijové regionální volby. Poslanec AfD Matthias Moosdorf otevřeně přirovnal Orbánovo vystavování přátelství s Trumpem k „mlýnským kamenům na krku“. Ačkoliv se vedení strany dříve snažilo využít Trumpovy legitimity k tlaku na konzervativce kancléře Friedricha Merze, aby prolomili politickou izolaci pravice, nyní převládá opatrnost.

Le Penová si podle svých spolupracovníků uvědomovala rizika přílišné blízkosti k Trumpovi již delší dobu, zejména po útoku na Kapitol v roce 2021. Je si vědoma toho, že francouzský elektorát je vůči americkému prezidentovi velmi skeptický. Její strategie pro nadcházející prezidentské volby ve Francii proto sází na suverenitu a odmítání diktátu z Washingtonu, ačkoliv se nebrání diplomatickým schůzkám s americkými vyslanci, aby demonstrovala svou schopnost jednat se světovými hráči.

Orbánova porážka nicméně neznamená konec populistické agendy v Evropě. Maďarský lídr vytvořil šablonu, kterou mnoho dalších stran nadále přejímá – od konfrontačního přístupu k institucím EU až po útoky na právní stát a média. Podle analytiků za jeho pádem nestála samotná protievropská rétorika, ale spíše neschopnost řešit korupci a každodenní ekonomické problémy občanů, na které se úspěšně zaměřil vítěz voleb Péter Magyar.

Evropská krajní pravice tak nyní hledá nového lídra, který by dokázal vést odpor proti Evropské komisi bez toxické nálepky spojenectví s Trumpem. Příznivci Marine Le Penové doufají, že pokud se jí podaří zvítězit v roce 2027, stane se Francie tím silným hráčem, který povede „vzpouru“ v rámci Evropské unie. Do té doby se však zdá, že heslo „Make America Great Again“ v evropské politice spíše škodí, než pomáhá.

Vatikán i evropské vlády nyní na konflikty s Trumpovou administrativou pohlížejí skrze čočku historie. Zatímco americké blokády a vojenské operace vyvolávají diplomatické napětí a ekonomickou nejistotu, evropští lídři se snaží najít cestu k stabilitě, která by nebyla závislá na nepředvídatelných krocích z Bílého domu. Rozkol mezi Trumpem a jeho dřívějšími evropskými obdivovateli tak jen potvrzuje hlubokou proměnu transatlantických vztahů v roce 2026.

před 1 hodinou

Není to jen aktuální výměna názorů. Spory mezi papežem Lvem a Trumpem sahají daleko do minulosti

Související

Nový papež Lev XIV. se poprvé ukázal světu.

Není to jen aktuální výměna názorů. Spory mezi papežem Lvem a Trumpem sahají daleko do minulosti

První americký papež v historii, Lev XIV., se během své významné cesty po Africe ocitl v přímém ideovém střetu s administrativou Donalda Trumpa. Rodák z Chicaga, který byl zvolen do čela katolické církve teprve nedávno, se rozhodl neignorovat ostré výpady amerického prezidenta na sociálních sítích a poprvé otevřeně vystoupil proti jeho politice. Během letu do Alžírska novinářům sdělil, že se americké administrativy nebojí a hodlá i nadále důrazně varovat před válečnými konflikty, které podle něj zneužívají poselství evangelia.
Nový papež Lev XIV. se poprvé ukázal světu.

Svět pustoší hrstka tyranů, války stojí miliardy a lidé trpí. Papež Lev zareagoval na Trumpa nezvykle ostře

Papež Lev během své čtvrteční návštěvy Kamerunu ostře zkritizoval současné světové lídry a prohlásil, že svět je „pustošen hrstkou tyranů“. Ve svých neobvykle tvrdých projevech odsoudil politiky, kteří utrácejí miliardy za vedení válek, zatímco obyčejní lidé trpí. Tato vyjádření přišla jen krátce poté, co se hlava katolické církve stala terčem opakovaných útoků ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa na sociálních sítích.

Více souvisejících

Donald Trump Marine Le Pen

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

Libanon

Začalo platit příměří s Libanonem, oznámil Trump. Izraelci nechápou, Netanjahua viní ze lži

Oznámení o příměří mezi Izraelem a Libanonem vyvolalo v Izraeli značné překvapení a vlnu skepse. Zpráva o klidu zbraní se začala šířit v době, kdy severem země zněly sirény varující před raketami z libanonské strany. Nad městem Naharija musela izraelská protivzdušná obrana likvidovat několik střel, což doprovázely hlasité exploze. Záchranáři potvrdili, že krátce před oficiálním začátkem příměří šrapnely zranily tři lidi, z toho dva vážně.

před 2 hodinami

Jan Potměšil

Zemřel známý herec Jan Potměšil

Českou hereckou obec zasáhla před víkendem velmi smutná zpráva. Ve věku 60 let zemřel herec Jan Potměšil, který byl od svých 23 let na invalidním vozíku.

před 3 hodinami

Aktualizováno včera

Mark Rutte a Andrej Babiš Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Ukrajina potřebuje naši pomoc, řekl Rutte v Praze. Uděláme vše pro splnění závazků, slíbil Babiš

Prahu dnes nečekaně navštívil generální tajemník NATO Mark Rutte. Aliance jeho cestu oznámila na poslední chvíli, pouhý den předem, což podtrhuje naléhavost témat, která byla na programu. Jediným bodem krátké návštěvy bylo podvečerní jednání s premiérem Andrejem Babišem na Úřadu vlády, kde oba politici diskutovali především o budoucím směřování české obranyschopnosti a závazcích vůči Alianci.

včera

Andrej Babiš

Česko světovým lídrům v pátek představí plán na zajištění bezpečnosti v Hormuzském průlivu

Česká republika je připravena aktivně se zapojit do řešení napjaté situace v Hormuzském průlivu. Premiér Andrej Babiš (ANO) po čtvrtečním pražském jednání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem potvrdil, že Praha má vypracovanou konkrétní nabídku na zajištění bezpečnosti v této strategické námořní cestě. Tento návrh hodlá česká vláda oficiálně představit na páteční mezinárodní videokonferenci.

včera

Petr Macinka

Macinka si v reakci na výhrůžky předvolal ruského velvyslance

Česká diplomacie reagovala na stupňující se napětí ve vztazích s Ruskou federací. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) se rozhodl předvolat ruského velvyslance v Praze, aby podal vysvětlení k nedávným výhrůžkám adresovaným českým společnostem. Tento krok ministerstva přichází v reakci na zprávu ruského rezortu obrany a následné kontroverzní výroky exprezidenta Dmitrije Medveděva.

včera

Mark Rutte a Andrej Babiš Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Do Prahy přijel šéf NATO Rutte. Jedná s Babišem o českých závazcích

Do České republiky dnes nečekaně dorazil generální tajemník NATO Mark Rutte. Jeho návštěva byla Aliancí oznámena teprve den předem a odehrává se v kritické době, kdy zbývají pouhé tři měsíce do klíčového letního summitu v Ankaře. Hlavním bodem programu je večerní jednání s premiérem Andrejem Babišem, po kterém bude následovat společná tisková konference.

včera

Česká televize

Politico: Plánem české vlády na zrušení koncesionářských poplatků se bude zabývat Evropská komise

Vládní plán na zásadní reformu financování veřejnoprávních médií v České republice vyvolal ostrou vlnu kritiky nejen na domácí scéně, ale i v Bruselu. Záměr kabinetu Andreje Babiše zrušit koncesionářské poplatky a nahradit je přímým financováním ze státního rozpočtu vyvolává vážné obavy o budoucí nezávislost České televize a Českého rozhlasu. Kritici varují, že tento krok by mohl vést k modelu vládnutí podobnému tomu, který v Maďarsku zavedl Viktor Orbán.

včera

Letadla, ilustrační foto

Evropa má zásoby leteckého paliva už jen na šest týdnů. Pak začne uzemňovat letadla

Evropa se ocitla na pokraji vážné energetické krize, která může již v nejbližší době ochromit leteckou dopravu na celém kontinentu. Podle Fatiha Birola, výkonného ředitele Mezinárodní energetické agentury (IEA), zbývají evropským zemím zásoby leteckého paliva na pouhých šest týdnů. Pokud nedojde k rychlému obnovení dodávek ropy z Blízkého východu, které zastavila válka s Íránem, začnou aerolinky hromadně rušit své spoje.

včera

Mark Rutte na summitu NATO 2025

EU musí kvůli zhoršující se globální situaci radikálně zrychlit investice do obrany, shodují se lídři

Evropská unie musí v reakci na zhoršující se globální bezpečnostní situaci radikálně zrychlit investice do obrany a navýšit průmyslovou produkci. Shodli se na tom předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen a generální tajemník NATO Mark Rutte během společného jednání, které bylo zaměřeno na přípravu nadcházejícího červencového summitu Aliance v Ankaře. Podle von der Leyen je nezbytné investovat více, vyrábět více a v obou případech postupovat výrazně rychleji než doposud.

včera

včera

Hormuzský průliv

Írán si podřezal větev. Neví, kam v Hormuzském průlivu umístil miny, a nemá je jak odstranit

Americký prezident Donald Trump oznámil plán na zahájení rozsáhlé odminovací operace v Hormuzském průlivu, což je klíčová součást snahy o znovuotevření této strategické vodní cesty. Průliv byl pro námořní dopravu fakticky uzavřen Íránem poté, co koncem února vypukl konflikt s USA a Izraelem. Odstraňování min však bude podle expertů extrémně pracné a nebezpečné, protože i když je průliv úzký, zaminovaná oblast představuje rozsáhlé území.

včera

Ruská armáda, ilustrační foto

Rusko zveřejnilo „oficiální seznam cílů ruských raket v Evropě.“ Je mezi nimi i Česko

Ruské ministerstvo obrany učinilo krok, který evropské politické elity dosud odmítaly brát v potaz. Namísto obecných proklamací o dodávkách zbraní zveřejnilo konkrétní seznam adres evropských podniků, kde se montují bezpilotní letouny určené k útokům na ruské území. Tento seznam již není pouhým diplomatickým gestem, ale faktickým označením cílů po celé Evropě – od Londýna až po Rigu a Vilnius.

včera

včera

Prezident Petr Pavel přichází na Pražský hrad

Vláda vyšachovala prezidenta. Pavel na summit NATO nepojede, rozhodla

Česká vláda na svém pondělním zasedání jasně vymezila, kdo bude zemi reprezentovat na klíčovém červencovém summitu NATO v Ankaře. Podle schváleného usnesení o letecké přepravě ústavních činitelů se s účastí prezidenta Petra Pavla nepočítá. Vládní speciál má do Turecka dopravit pouze delegaci vedenou premiérem Andrejem Babišem.

včera

Hormuzský průliv

Írán chce potápět americké lodě hlídkující v Hormuzském průlivu

Vojenský poradce íránského nejvyššího vůdce vyslal Washingtonu ostré varování, v němž pohrozil potopením amerických lodí v Hormuzském průlivu. Teherán takto reaguje na snahy Spojených států o námořní kontrolu nad touto strategickou vodní cestou. Tato eskalace přichází v době, kdy v oblasti platí křehké příměří, jehož platnost má vypršet příští týden.

včera

Ilustrační foto

Evropská unie představila systém pro ověřování věku na internetu

Evropská unie se chystá v nejbližších týdnech spustit nový systém pro ověřování věku na internetu. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen prohlásila, že největší technologické platformy už nemají žádné výmluvy, proč neprověřovat věk uživatelů předtím, než jim umožní přístup k omezenému obsahu. Tato iniciativa míří především na ochranu dětí před rizikovými službami, jako je pornografie, hazard nebo v budoucnu i sociální sítě.

včera

Rusko v noci na dnešek podniklo rozsáhlý útok na Ukrajinu. Nejméně 12 mrtvých

Rusko v noci na dnešek podniklo rozsáhlý útok na Ukrajinu, při kterém využilo vlny dronů i raketových střel. Podle informací místních úřadů si tyto nálety vyžádaly nejméně 12 obětí na životech. Útoky zasáhly několik klíčových měst včetně Kyjeva, Oděsy a Dnipra.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy