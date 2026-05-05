Projekt Svoboda očima expertů: Pochybují, že USA mají dostatek kapacit

Americké vojenské velitelství zahájilo v pondělí operaci Projekt Svoboda, jejímž cílem je zajistit bezpečnou plavbu obchodních lodí skrze strategický Hormuzský průliv. Admirál Bradley Cooper, šéf Centrálního velitelství USA, zdůraznil, že se jedná o čistě defenzivní operaci. K vytvoření takzvaného „obranného deštníku“ nad touto oblastí využívá americká armáda široké spektrum prostředků, včetně válečných lodí, letadel, vrtulníků a bezpilotních letounů.
Během prvního dne operace úspěšně proplula průlivem dvě obchodní plavidla plující pod americkou vlajkou, zatímco ozbrojené síly eliminovaly íránské hrozby v okolí. Admirál Cooper potvrdil, že na průjezd čekají další desítky lodí.
Mezi analytiky se však objevují pochybnosti, zda mají Spojené státy k dispozici dostatek kapacit k tomu, aby se intenzita dopravy vrátila na předválečnou úroveň, která činila přibližně 120 plavidel denně.
Seth Jones, bývalý představitel ministerstva obrany, vyjádřil pro CNN skepticismus ohledně počtu dostupných torpédoborců a letounů typu F-35 či A-10. Podle jeho názoru nárůst počtu doprovázených lodí přímo zvyšuje riziko, kterému jsou americké síly vystaveny.
Naproti tomu penzionovaný kapitán námořnictva Carl Schuster používá sportovní terminologii a tvrdí, že Spojené státy nemusí nutně navyšovat počty jednotek, pokud správně zvolí strategii.
Schuster přirovnává americký přístup k zónové obraně, která je efektivnější než bránění „muž proti muži“. Pokud je obranná zóna nastavena správně, není podle něj rozhodující, kolik útočných prvků Írán nasadí, ale kolika z nich se podaří skrze tuto bariéru proniknout k cíli.
Předpokládá však, že Írán se v reakci na tuto taktiku zaměří na jiné cíle, konkrétně na útoky proti nakládacím terminálům a ropným zařízením na pevnině, která nejsou pod přímou ochranou námořního doprovodu.
Administrativa prezidenta Donalda Trumpa stupňuje tlak na OSN a mezinárodní humanitární sektor. Pod hrozbou dalších rozpočtových škrtů prosazuje novou strategii „obchod místo pomoci“ (trade over aid), která má upřednostňovat zájmy amerických firem a volný trh před tradiční rozvojovou asistencí. Tento posun vyvolává u expertů obavy z globálního dominového efektu, který by mohl stát životy milionů lidí.
