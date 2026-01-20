Donald Trump označil plán britské vlády na předání suverenity nad Čagoskými ostrovy Mauriciu za projev obrovské hlouposti. Americký prezident své nové stanovisko zveřejnil prostřednictvím sítě Truth Social. Tento krok představuje zásadní obrat v jeho dosavadním postoji k celé záležitosti.
Trumpův aktuální komentář je v přímém rozporu s jeho dřívějšími vyjádřeními z počátku roku 2025. Tehdy po jednání s britským premiérem Keirem Starmerem naznačil, že dohodu pravděpodobně podpoří. Starmer v květnu dokonce tvrdil, že Trump plán vítá kvůli strategickému významu tamní vojenské základny.
Podle současného vyjádření amerického prezidenta jde však o nepochopitelný akt slabosti, který neunikne pozornosti Číny a Ruska. Trump zdůraznil, že Spojené království se vzdává ostrova Diego Garcia bez jakéhokoli rozumného důvodu. Právě na tomto území se nachází klíčová americká vojenská základna.
Tuto situaci Trump využil také k tomu, aby znovu otevřel otázku nákupu Grónska. Předání strategického území v Indickém oceánu považuje za další důvod, proč musí Spojené státy získat Grónsko do svého vlastnictví. Dánsko a jeho spojence vyzval, aby se zachovali správně a vyšli americkým požadavkům vstříc.
Lídr strany Reform UK Nigel Farage Trumpova nová slova nadšeně přivítal a označil je za faktické veto britské kapitulace. Dohoda o Čagoských ostrovech přitom počítala s tím, že Británie si pronajme základnu na 99 let. Za tento pronájem mělo Spojené království platit Mauriciu přes sto milionů liber ročně.
Související
Fico se s Trumpem bavil o EU. Podle obou politiků je v hluboké krizi
Experti kroutí hlavou. Ani oni netuší, proč vlastně Trump potřebuje Grónsko
Aktuálně se děje
před 12 minutami
Projev obrovské hlouposti, nepochopitelný akt slabosti... Trump tvrdě kritizuje krok, který sám podpořil
před 1 hodinou
Počasí a sníh. Meteorologové vysvětlili, co se změnilo v posledních dnech
včera
Český lev představil nominované. Ceny budou předány za dva měsíce
včera
Fico se s Trumpem bavil o EU. Podle obou politiků je v hluboké krizi
včera
Smrt ženy v Jičíně. Podezřelým je cizinec, s partnerkou měl hádku
včera
Neříkejte mu, co má dělat. Fiala na kongresu ODS promluvil o své budoucnosti
včera
Vémolu na kauci propustili z vazby. Podíl na trestné činnosti nadále odmítá
včera
Zlomový okamžik ve válečnictví nastal před 115 lety. Letadlo přistálo na lodi
včera
Výhled počasí do poloviny února. Meteorologové očekávají další sněžení
včera
Experti kroutí hlavou. Ani oni netuší, proč vlastně Trump potřebuje Grónsko
včera
Norsko smetlo Trumpův dopis ze stolu: My o Nobelově ceně nerozhodujeme, vzkázalo
včera
Zemřel známý herec, moderátor a dabér Mojmír Maděrič
včera
Vláda odmítla zálohování PET lahví a plechovek, schválila Den české vlajky
včera
"Koupil jsem si glóbus za 15 tisíc, abych viděl, kde je." Babiš se odmítl postavit za Grónsko
včera
Střelba v Chřibské měla vztahový motiv. Útočník střílel na policisty, pak si vzal život
včera
Trump pozval Putina do Rady míru, která má dohlížet na Pásmo Gazy
včera
Větrné počasí trvá. Meteorologové prodloužili výstrahu
včera
16 tisíc mrtvých, 300 tisíc zraněných, tisíce lidí přišly o zrak. Írán podle lékařů skutečná čísla obětí demonstrací tají
včera
Letouny Ukrajině neprodáme, oznámil po jednání koalice Okamura
Aktualizováno včera
Střelba na úřadě na Děčínsku. Na místě jsou mrtví a zranění
Policie zasahuje v pondělí dopoledne na městském úřadě ve Chřibské na Děčínsku. Došlo tam ke střelbě. Na místě už momentálně nehrozí další nebezpečí, pachatel byl zneškodněn. Kromě útočníka zemřela nejméně jedna další osoba. Šest lidí pak utrpělo zranění.
Zdroj: Jan Hrabě