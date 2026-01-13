"Protestujte, pomoc je na cestě." Trump poslal zajímavý vzkaz do Íránu

Americký prezident Donald Trump vyzval protestující íránské občany, aby pokračovali v demonstracích proti režimu ve své zemi. Podle jeho vlastních slov je na cestě pomoc, kterou ale blíže nespecifikoval. Ve Washingtonu však dnes mají proběhnout důležitá jednání.
Trump zveřejnil svůj vzkaz v úterý odpoledne našeho času na sociální síti Truth Social. "Íránští patrioti, nadále protestujte - vezměte si své instituce. Uchovejte jména vrahů a násilníků. Zaplatí vysokou cenu," napsal americký prezident.
Šéf Bílého domu dále zmínil, že zrušil všechna jednání s íránskými představiteli do okamžiku, než se zastaví nesmyslné vraždění protestujících občanů. "Pomoc je na cestě," poznamenal bez dalších podrobností. Příspěvek uzavřel zvoláním "MIGA", které zjevně odkazuje na jeho heslo Make America Great Again.
Panují obavy, že při protestech proti íránskému režimu přišly o život tisíce lidí. Podle tvrzení jednoho z íránských představitelů může počet obětí dosahovat až dvou tisíc osob. Z Íránu už je sice opět v omezené míře možné volat do zahraničí, ale v zemi zároveň pokračuje internetový blackout.
Podle BBC je úterní příspěvek na síti Truth Social zatím největší nápovědou, že Trump zvažuje přímou americkou intervenci v Íránu. Už dnes má kvůli aktuálnímu dění proběhnout jednání v Bílém domě.
Americký prezident ještě během uplynulého víkendu naznačoval, že by mohlo dojít na diplomatická jednání s Teheránem, který je měl podle jeho slov sám nabídnout Washingtonu. Nyní to vypadá, že diplomacie šla stranou, konstatuje britská veřejnoprávní stanice.
Američané naposledy udeřili v Íránu v loňském roce, protože tamní režim navzdory tvrzením, že jeho jaderný program je určen čistě pro civilní účely, začal obohacovat uran na úroveň, která je blízko možnému využití ve zbraních hromadného ničení. V červnu tak došlo na údery proti íránským jaderným zařízením.
