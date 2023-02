Protiruské sankce fungují. Ruský závod obnovil výrobu kol Kama z doby Sovětského svazu

Jízdní kola Kama, původně masově vyráběná ve státním závodě v ruském městě Perm na Urale, byla v 70. a 80. letech minulého století oblíbená díky své skládací konstrukci a osobitému červenému rámu. Z prodejen zmizela po rozpadu Sovětského svazu. Ruská automobilka Forward se ale rozhodla značku Kama obnovit a na trh uvedla nový model, který se podobá svému sovětskému předchůdci.

"Neměl ho každý, ale všichni o něm snili," říká o kole obchodní ředitel automobilky Alexej Bojaryšnikov. Za cenu 98 rublů - zhruba polovinu tehdejší měsíční mzdy - to nebylo to nejdostupnější kolo na trhu. I přesto bylo velmi žádané. "Tehdy nebyl moc velký výběr. Co se týče kol, nebylo z čeho vybírat," říká Bojaryšnikov. "Tohle kolo bylo nejoblíbenější a nejzajímavější," dodává.

"Ačkoliv jsou to nejspíš dvě generace od doby, co lidé na tohle kolo usedli poprvé ... náš závod na kola se Kamu rozhodl znovu začít vyrábět, protože jsme v Permu a je to nástupce toho předchozího velkého závodu," říká obchodní šéf.

Nový model bude stát okolo 10.000 rublů (zhruba 3000 korun) a bude se vyrábět z dílů pocházejících z Ruska i ze zahraničí, uvádí společnost Forward. I produkci ruských kol jako je Kama ale podle ní ztížily sankce.

"Vyrábíme řadu modelů, přes 300. U některých modelů nás sankce hodně zasáhly," říká Bojaryšnikov. "Nedostává se nám dílů z Japonska, Tchaj-wanu, České republiky, Francie... A co se týče kol Kama - chyběly barvy. Používali jsme finskou barvu, teď musíme přejít na jinou," vypočítává.

Od té doby, co Rusko bezmála před rokem vyslalo desítky tisíc vojáků na Ukrajinu, západní sankce a odliv zahraničních společností donutily Moskvu zbavit se závislosti na dovozu ze zahraničí a rozvíjet vlastní značky a zboží. Desítky západních výrobků nahradily domácí ekvivalenty, kterými se ruští podnikatelé snaží vydělat na odchodu značek jako je Coca-Cola nebo McDonald's.

Loni moskevské úřady koupily bývalou továrnu francouzské automobilky Renault a přestavěly ji na závod pro výrobu automobilů Moskvič, rovněž z dob Sovětského svazu. Značka představila nové modely, které se svým sovětským předchůdcům jen sotva podobají.