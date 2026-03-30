Průlom v blokádě: Trump naznačil, že umožní ruskému ropnému tankeru doplout na Kubu

Americký prezident Donald Trump v neděli naznačil, že Spojené státy umožní ruskému ropnému tankeru doplout na Kubu. Tento krok představuje zásadní průlom v dosavadní palivové blokádě, kterou Washington v posledních měsících vůči ostrovu uplatňoval. Kuba se v současnosti zmítá v hluboké energetické krizi, která ochromila běžný chod země, a prezidentovo vyjádření naznačuje ochotu k dočasnému ústupku z humanitárních důvodů.
Washington v uplynulém období stupňoval tlak na tamní komunistickou vládu, kterou označil za mimořádnou hrozbu. Spojené státy efektivně odřízly Kubu od jejího hlavního dodavatele, Venezuely, a ostatním zemím pohrozily dodatečnými cly, pokud budou ostrovu ropu poskytovat. Tato strategie vedla k masivním výpadkům elektřiny, kolapsu infrastruktury a kritické situaci v nemocnicích, které mají potíže udržet v provozu i operační sály.
Nyní se však k břehům Kuby blíží ruský tanker Anatoly Kolodkin, který veze přibližně 730 000 barelů ropy. Podle analytiků a sledovacích systémů se plavidlo v neděli večer nacházelo u provincie Holguín a očekává se, že by mohlo zakotvit v ropném terminálu Matanzas již v úterý. Trump na palubě letounu Air Force One potvrdil, že o pohybu lodi ví a nehodlá mu bránit.
Prezident své rozhodnutí odůvodnil tím, že lidé na ostrově potřebují zdroje k přežití. Uvedl, že mu nevadí, pokud Rusko nebo jakákoliv jiná země pošle na Kubu náklad paliva, protože tamní obyvatelé potřebují topení, chlazení a další základní životní potřeby. Zároveň odmítl kritiku, že by tento krok nahrával ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi, a označil to za ztrátu pouze jednoho nákladu ropy pro Rusko.
Energetická situace na Kubě je v posledních týdnech alarmující. Nedostatek paliva vedl k několika totálním kolapsům rozvodné sítě, což zanechalo Havanu i další města ve tmě. V ulicích se hromadí odpadky, vázne doprava potravin a ceny pohonných hmot drasticky vzrostly. Tato situace vyvolala v některých městech vzácné protesty, při kterých obyvatelé vyjadřovali nespokojenost boucháním do hrnců nebo zapalováním ohňů v temných ulicích.
Kreml minulý týden potvrdil, že je s kubánskou vládou v kontaktu ohledně možné pomoci, ačkoliv konkrétní dodávky paliva tehdy nezmínil. Trumpův současný postoj je v ostrém kontrastu s nedávným postupem jeho administrativy, která donutila například i Mexiko zastavit vývoz ropy na ostrov pod hrozbou obchodních sankcí. Uvolnění blokády pro ruský tanker tak může přinést Kubě alespoň krátkodobou úlevu v nejhorší energetické krizi za poslední desetiletí.
V USA začínají mohutné protesty proti Trumpovi. Demonstruje se i v Evropě či za polárním kruhem

Spojené státy se zahalily do barev protestu. Napříč celou zemí, od Alabamy až po Wyoming, se koná rozsáhlá vlna demonstrací pod jednotným heslem „No Kings" (Žádní králové). Ulice velkoměst i malých městeček zaplnily davy lidí, kteří vyjadřují svůj hluboký nesouhlas s politikou prezidenta Donalda Trumpa, rostoucími životními náklady a probíhající válkou s Íránem.
