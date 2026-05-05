Vypíná internet, zavádí příměří. Jak se Rusko chystá na oslavy Dne vítězství?

Libor Novák

5. května 2026 12:55

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.
Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023. Foto: Kremlin.ru

Tradiční vojenská přehlídka na Rudém náměstí, která každoročně 9. května oslavuje vítězství Sovětského svazu nad nacistickým Německem, projde letos zásadní proměnou. Poprvé po téměř dvaceti letech se na ní neobjeví žádná těžká vojenská technika. Rozhodnutí ministerstva obrany vynechat tanky, raketové systémy a další techniku vyvolalo vlnu spekulací o skutečném stavu ruských ozbrojených sil i bezpečnostní situaci v zemi.

Oficiální vysvětlení Kremlu, které tlumočil mluvčí Dmitrij Peskov, připisuje změnu programu „teroristickým aktivitám“ ukrajinské vlády. Podle Peskova se kyjevský režim, který ztrácí pozice na bojišti, snaží o provokace v zázemí. Ruský vojenský bloger Alexandr Koc dokonce naznačil, že kvůli hrozbě ukrajinských dronů zvažovalo velení úplné zrušení přehlídky, ale prezident Putin se nakonec rozhodl tradici dodržet alespoň v této ořezané podobě.

Analytici však nabízejí i jiný pohled. Ruslan Levijev z projektu Conflict Intelligence Team upozornil, že největší zranitelnost nepředstavuje samotné Rudé náměstí, ale shromaždiště techniky na okrajích Moskvy. Tato místa, kde se stroje připravují na nácviky, jsou snadným cílem pro drony či rakety. Navíc obě strany konfliktu ztratily značné množství systémů protivzdušné obrany, což ochranu ruské metropole před útoky dlouhého doletu komplikuje.

Snížení rozsahu přehlídky má podle expertů také čistě politické a estetické důvody. Jakýkoli incident, například porucha tanku uprostřed náměstí nebo dokonce úspěšný zásah dronem během přímého televizního přenosu, by pro Kreml znamenal obrovskou ostudu. Strategií je tedy vyhnout se jakémukoli riziku, které by mohlo narušit pečlivě budovaný obraz síly a stability režimu.

Oproti loňskému 80. výročí, kterého se účastnilo 11 000 vojáků, 150 kusů techniky a 27 zahraničních lídrů, bude letošní seznam hostů výrazně skromnější. Zatím jedinou veřejně potvrzenou hlavou státu je slovenský premiér Robert Fico, doprovodit by ho měl také bosenskosrbský vůdce Milorad Dodik. Účast Donalda Trumpa, o které se dříve spekulovalo, byla definitivně vyloučena, neboť nebyl na akci pozván.

Podle bývalého britského přidělence v Moskvě Johna Foremana by okázalá přehlídka v době klesající popularity vlády a každodenních útoků na ruské území mohla působit nepatřičně. Rozsáhlá bezpečnostní opatření navíc zahrnují i avizované vypínání mobilního internetu v Moskvě, což obyvatelům připomíná, že země se nachází v pátém roce vleklé invaze, která se stále častěji dotýká i samotného vnitrozemí.

V ruské metropoli Moskvě a v druhém největším městě zemi, Petrohradu, došlo k vypnutí internetu už v úterý 5. května v ranních hodinách. Problémy zasáhly mnoho městských částí a potvrdili je nejen běžní uživatelé, ale i nezávislé zpravodajské kanály jako Astra či petrohradský server Fontanka. Výpadek se projevuje neschopností načíst webové stránky i v případech, kdy je signál sítě formálně dostupný.

Nárůst stížností na nedostupnost služeb zaznamenaly také specializované monitorovací servery Downdetector a Sboj.rf, které sledují funkčnost digitální infrastruktury. Podle reportérů serveru Msk1 v některých lokalitách přestal fungovat internet i u webů, které jsou běžně na takzvaném „bílém seznamu“ povolených stránek. Omezení se však podle dostupných informací zatím netýkají klasických hlasových hovorů, které zůstávají funkční.

O možných komplikacích se spekulovalo již na konci dubna, kdy ruská redakce BBC s odvoláním na své zdroje upozornila na plánovaná „mimořádně silná“ omezení mobilní komunikace před oslavami Dne vítězství 9. května. Podle těchto zdrojů měly úřady v úmyslu omezit mobilní sítě a případně i zasílání SMS zpráv v klíčových dnech nácviku a samotných oslav, tedy 5., 7. a 9. května.

Na plánovaná omezení začali operátoři upozorňovat své klienty již s předstihem. Během 4. května obdrželi mnozí obyvatelé Moskvy i Petrohradu oznámení, že v období od 5. do 9. května může docházet k přerušení internetového připojení a potížím s odesíláním textových zpráv. Tato preventivní komunikace ze strany poskytovatelů naznačuje, že jde o koordinovaný postup nařízený státními orgány.

Zatímco v Moskvě jsou výpadky spojovány především s přípravami na vojenskou přehlídku na Rudém náměstí, v Petrohradu se objevují i jiná vysvětlení. Server Fontanka uvádí, že aktuální omezení v severní metropoli mohou přímo souviset s nočním útokem ukrajinských bezpilotních letounů. Bezpečnostní opatření v podobě vypínání sítí se v Rusku často využívají jako nástroj k rušení navigace dronů.

Podobná situace není pro obyvatele ruských velkoměst novinkou, neboť k rozsáhlým blokádám internetu došlo v Moskvě již na začátku března. Tehdy úřady neposkytly žádné konkrétní vysvětlení a omezily se pouze na strohé prohlášení, že veškeré kroky probíhají v přísném souladu se zákonem a v zájmu zajištění bezpečnosti. Odborníci se tehdy domnívali, že šlo o testování systému povolených webových stránek.

Historie omezování digitální svobody během květnových svátků má v Rusku svou tradici. Již v loňském roce 2025, kdy si země připomínala 80. výročí konce druhé světové války, čelili obyvatelé hlavního města několikadenním výpadkům mobilního spojení. Zdá se tedy, že plošné vypínání moderních komunikačních technologií se stává standardní součástí protokolu při organizaci významných státních akcí.

Blížící se oslavy Dne vítězství v Rusku provázejí také diplomatické i vojenské střety. Ruský prezident Vladimir Putin v pondělí oznámil dvoudenní jednostranné příměří, které má platit tento pátek a sobotu u příležitosti 81. výročí porážky nacistického Německa. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na tento krok reagoval vlastním protinávrhem, podle něhož by klid zbraní měl začít dříve, a to již v noci z 5. na 6. května.

Ruský ministr obrany uvedl, že síly Moskvy přijmou veškerá opatření k zajištění bezpečnosti oslav, zároveň však pohrozil odvetou v případě jakéhokoli narušení ze strany Ukrajiny. Tradiční vojenská přehlídka na Rudém náměstí se letos uskuteční bez těžké vojenské techniky, což úřady zdůvodňují hrozbou ukrajinských „teroristických“ aktivit. Kyjev v poslední době skutečně zintenzivnil útoky drony dlouhého doletu na cíle hluboko v ruském vnitrozemí.

Zelenskyj k situaci poznamenal, že je načase, aby ruské vedení podniklo skutečné kroky k ukončení války. Poukázal přitom na to, že samotné ruské ministerstvo obrany si je zřejmě vědomo, že bez dobré vůle Ukrajiny nelze v Moskvě bezpečně uspořádat ani oslavy. Ukrajinský prezident také vyjádřil znepokojení nad tím, že o příměří spolu minulý týden telefonicky hovořili Vladimir Putin a Donald Trump, aniž by byl Kyjev oficiálně informován o obsahu těchto jednání.

Důvěra v dodržování jakéhokoli příměří je však minimální. Zelenskyj označil ruský návrh za projev „naprostého cynismu“, protože Moskva o pauzu v bojích požádala v době, kdy na Ukrajinu vyslala další vlnu raket a dronů. Tyto útoky, zaměřené především na energetickou infrastrukturu, si vyžádaly pět mrtvých a desítky zraněných. Kyjev připomněl, že Rusko v minulosti opakovaně porušilo i předchozí klid zbraní, například během nedávných Velikonoc.

Ruská strana v úterý v rámci bezpečnostních opatření před přehlídkou odpojila mobilní internet mnoha zákazníkům v Moskvě. Ministerstvo obrany RF navíc vydalo varování, že pokud ukrajinské síly příměří poruší, mělo by civilní obyvatelstvo Kyjeva a zaměstnanci zahraničních diplomatických misí včas opustit město. Zelenskyj na síti X kontroval prohlášením, že Rusko může palbu zastavit v kteroukoli chvíli a tím ukončit celou válku i ukrajinské protiúdery.

před 2 hodinami

Rusko zřejmě kvůli oslavám Dne vítězství vypnulo v Moskvě a Petrohradu internet

Související

Kim Čong-un

Kim Čong-un ocenil severokorejské vojáky, kteří na Ukrajině raději spáchali sebevraždu

Severokorejský vůdce Kim Čong-un při slavnostním otevření nového rozsáhlého památníku na okraji Pchjongjangu otevřeně ocenil vojáky, kteří v bojích na Ukrajině zvolili sebevraždu před zajetím. Podle zpráv státní tiskové agentury KCNA jde o dosud nejexplicitnější potvrzení přímého zapojení severokorejských jednotek do ruské agrese a oficiální posvěcení doktríny „vlastního odpálení“.

Více souvisejících

válka na Ukrajině Vladimír Putin

Aktuálně se děje

před 25 minutami

Ursula von der Leyenová, MSC 2025 | 14. – 16.02.2025

Oznámení nových Trumpových cel zahýbalo Evropou. Od lídrů přišla rázná reakce

Transatlantické obchodní vztahy procházejí další hlubokou krizí poté, co americký prezident Donald Trump oznámil, že odstupuje od části přelomové dohody o clech, kterou uzavřel s lídry Evropské unie loni v létě ve Skotsku. Trump ostře zkritizoval Brusel za příliš pomalou ratifikaci ujednání a na sociální síti Truth Social oznámil, že zvýší cla na automobily a nákladní vozy dovážené z EU do Spojených států z nynějších 15 % na 25 %.

před 1 hodinou

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

Vypíná internet, zavádí příměří. Jak se Rusko chystá na oslavy Dne vítězství?

Tradiční vojenská přehlídka na Rudém náměstí, která každoročně 9. května oslavuje vítězství Sovětského svazu nad nacistickým Německem, projde letos zásadní proměnou. Poprvé po téměř dvaceti letech se na ní neobjeví žádná těžká vojenská technika. Rozhodnutí ministerstva obrany vynechat tanky, raketové systémy a další techniku vyvolalo vlnu spekulací o skutečném stavu ruských ozbrojených sil i bezpečnostní situaci v zemi.

před 2 hodinami

Hormuzský průliv

Projekt Svoboda očima expertů: Pochybují, že USA mají dostatek kapacit

Americké vojenské velitelství zahájilo v pondělí operaci Projekt Svoboda, jejímž cílem je zajistit bezpečnou plavbu obchodních lodí skrze strategický Hormuzský průliv. Admirál Bradley Cooper, šéf Centrálního velitelství USA, zdůraznil, že se jedná o čistě defenzivní operaci. K vytvoření takzvaného „obranného deštníku“ nad touto oblastí využívá americká armáda široké spektrum prostředků, včetně válečných lodí, letadel, vrtulníků a bezpilotních letounů.

před 2 hodinami

před 2 hodinami

Moskva, Kreml

Rusko zřejmě kvůli oslavám Dne vítězství vypnulo v Moskvě a Petrohradu internet

V ruské metropoli Moskvě a v druhém největším městě zemi, Petrohradu, došlo v úterý 5. května v ranních hodinách k rozsáhlým výpadkům mobilního internetu. Problémy zasáhly mnoho městských částí a potvrdili je nejen běžní uživatelé, ale i nezávislé zpravodajské kanály jako Astra či petrohradský server Fontanka. Výpadek se projevuje neschopností načíst webové stránky i v případech, kdy je signál sítě formálně dostupný.

před 3 hodinami

Íránská delegace v Pákistánu

Ještě jsme ani nezačali, varuje Írán USA. Trump hrozí vymazáním z povrchu zemského

Předseda íránského parlamentu a hlavní vyjednavač Mohammad Bagher Ghalibaf prohlásil, že v Hormuzském průlivu se začíná upevňovat nová rovnováha sil. Podle jeho vyjádření na sociální síti X je současný stav pro Spojené státy neudržitelný. Ghalibaf obvinil USA a jejich spojence, že porušováním příměří a zaváděním blokád ohrožují bezpečnost námořní dopravy a tranzit energií. Varoval také, že Írán se svými operacemi ještě ani pořádně nezačal.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 5 hodinami

před 7 hodinami

včera

německá policie v akci

Do davu lidí v německém Lipsku vjelo auto. Na místě byli mrtví a zranění

Německým Lipskem otřásla v pondělí odpoledne tragédie, která si vyžádala nejméně dva lidské životy a desítky zraněných. Do davu lidí v samotném centru města vjel vysokou rychlostí řidič v osobním automobilu typu SUV. Incident se odehrál v pěší zóně, která byla v té době plná nakupujících a návštěvníků kaváren užívajících si teplého jarního dne.

včera

Ukázka moderní ukrajinské vojenské techniky

Moskva je před oslavami Dne vítězství každou noc pod ukrajinským útokem

Ruské hlavní město se v pondělí v brzkých ranních hodinách stalo terčem útoku ukrajinského dronu, který zasáhl luxusní výškovou obytnou budovu v jihozápadní části Moskvy. Nálet, který si nevyžádal žádné oběti na životech, způsobil viditelné škody na fasádě a v interiérech bytů. Jde o třetí noc v řadě, kdy byla Moskva pod útokem, a to jen několik dní před oslavami Dne vítězství 9. května.

včera

včera

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

CNN: Putin čelí rostoucí paranoie. Chorobně se bojí atentátu

Ruský prezident Vladimir Putin čelí rostoucí paranoie z možného atentátu nebo vnitrostranického převratu. Podle uniklé zprávy evropských tajných služeb, na kterou se odkazují server Important Stories a stanice CNN, panují v Kremlu od začátku března vážné obavy z úniku citlivých informací a spiknutí uvnitř ruských politických a bezpečnostních elit. Putin se má obávat zejména útoku pomocí dronů, které by mohli zorganizovat lidé z jeho blízkého okolí.

včera

Sídlo Světové zdravotnické organizace

Tři mrtví, další mohou následovat. Co jsou hantaviry, které ohrožují cestující na výletní lodi?

Podezření na propuknutí nákazy hantavirem na výletní lodi MV Hondius uprostřed Atlantského oceánu si vyžádalo již tři oběti. Světová zdravotnická organizace (WHO) v pondělí potvrdila úmrtí tří cestujících a jeden další potvrzený případ, přičemž nejméně jeden člověk zůstává v kritickém stavu v intenzivní péči v Jihoafrické republice. Úřady aktuálně prověřují dalších pět podezřelých případů mezi pasažéry.

včera

Mark Carney, Liberální strana Kanady

Carney: Evropa se nepodrobí brutálnímu světu, stane se základnou pro obnovu mezinárodního řádu

Evropa se nepodrobí „brutálnímu světu“ a namísto toho se stane základnou pro obnovu nového mezinárodního řádu. Na summitu Evropského politického společenství (EPC) v arménském Jerevanu to prohlásil kanadský premiér Mark Carney. Ten se stal historicky prvním neevropským lídrem, který se jednání tohoto bloku zúčastnil, což podtrhuje proměnu globálních spojenectví v době rostoucí nejistoty.

včera

Čapí hnízdo je areál, který se nachází v části obce Dvůr Semtín v katastrálním území Tomice u Votic v obci Olbramovice ve Středočeském kraji, na okraji Přírodního parku Džbány-Žebrák. Areál staveb, určený k rekreačním a odpočinkovým účelům, vlastní podle zdrojů prostřednictvím několika firem politik a podnikatel Andrej Babiš.

Nagyová dostala za kauzu Čapí hnízdo podmínku. Selhání justice, opáčil Babiš

Vleklá kauza padesátimilionové dotace na stavbu Farmy Čapí hnízdo dospěla u Městského soudu v Praze k přelomovému rozuzlení. Soudce Jan Šott v pondělí vynesl odsuzující verdikt nad europoslankyní a bývalou manažerkou holdingu Agrofert Janou Nagyovou. Ta byla za dotační podvod potrestána třemi lety vězení s podmíněným odkladem na pět let a pokutou ve výši půl milionu korun.

včera

Pavel Blažek

Policie obvinila exministra Pavla Blažka v bitcoinové kauze

V kauze darování kryptoměn Ministerstvu spravedlnosti nastal zásadní obrat. Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) obvinili další tři osoby ze zneužití pravomoci úřední osoby a legalizace výnosů z trestné činnosti, tedy z praní špinavých peněz. Podle informací serveru Seznam Zprávy figuruje mezi obviněnými i bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS).

včera

Nová vláda Andreje Babiše na první tiskové konferenci. (15.12.2025)

Vláda schválila obnovení povinného EET. Vrací také školkovné

Po téměř sedmi letech se do českého podnikatelského prostředí vrací povinná elektronická evidence tržeb. Současná vládní koalice hnutí ANO, SPD a Motoristů na svém pondělním zasedání schválila projekt pracovně nazvaný „EET 2.0“, který by měl začít fungovat od ledna příštího roku. Návrh nyní míří k posouzení do Poslanecké sněmovny.

včera

Trump stupňuje tlak na OSN. Už tak čelí bezprostřednímu finančnímu kolapsu varuje Guterres

Administrativa prezidenta Donalda Trumpa stupňuje tlak na OSN a mezinárodní humanitární sektor. Pod hrozbou dalších rozpočtových škrtů prosazuje novou strategii „obchod místo pomoci“ (trade over aid), která má upřednostňovat zájmy amerických firem a volný trh před tradiční rozvojovou asistencí. Tento posun vyvolává u expertů obavy z globálního dominového efektu, který by mohl stát životy milionů lidí.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy