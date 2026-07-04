Putin po mohutném bombardování Kyjeva nařídil pokračování masivních úderů proti Ukrajině

Ruský prezident Vladimir Putin nařídil pokračování masivních úderů proti Ukrajině. Během své návštěvy záložního velitelského stanoviště Společné skupiny sil prohlásil, že útoky zaměřené na ukrajinský vojensko-průmyslový komplex a infrastrukturu zajišťující jeho provoz musí bezpřestání pokračovat.
V reakci na ukrajinské útoky na ruská města navíc oznámil záměr rozšířit takzvané bezpečnostní nárazníkové pásmo na ukrajinském území, přičemž výslovně zmínil probíhající operace v Sumské a Charkovské oblasti. Putin rovněž tvrdil, že ruská armáda plně ovládla město Kosťantynivka, celou Luhanskou oblast a zaznamenala další postupy v Doněckém regionu.
Tato prohlášení ruského vedení přicházejí souběžně s novou vlnou vzdušných útoků na ukrajinské civilní cíle. Během noci odpálily ruské síly řízené letecké bomby a rakety na infrastrukturu v Záporožské a Oděské oblasti.
V Záporoží zasáhl útok řízenou bombou obytnou čtvrť a poškodil dvoupatrovou budovu, což si vyžádalo osm zraněných, mezi nimiž jsou i dva mladiství. V Oděské oblasti pak ruská raketa zasáhla sklad potravin, kde poškodila okolní objekty, vyvolala rozsáhlý požár a zranila dva lidi.
Nočním náletům předcházela série stejně ničivých denních útoků. V severoukrajinském městě Sumy zasáhl kombinovaný úder dronů a naváděných bomb centrální ulici v těsné blízkosti bytového domu a obchodu, kde usmrtil nejméně čtyři lidi včetně jednoho dítěte a dalších dvacet osob zranil.
Během téhož dne cílily ruské rakety také na průmyslový podnik a další městské lokality v Záporoží, kde úřady po úderech potvrdily dva mrtvé a sedmnáct zraněných, včetně jedenáctiletého dítěte.
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Zdroj: Jan Hrabě