Putin přijal pozvání do nově vznikající Rady míru, oznámil Trump

Americký prezident Donald Trump oznámil, že ruský prezident Vladimir Putin přijal pozvání do jeho nově vznikající „Rady míru“. Tento orgán, původně zamýšlený jako dozorčí rada pro rekonstrukci Pásma Gazy, má podle Trumpa ambici sdružovat lídry, kteří „dokážou dotahovat věci do konce“. Prezident připustil, že přítomnost Putina bude kontroverzní, ale zdůraznil, že pro globální stabilitu je nutné mít u stolu všechny národy, které mají skutečnou moc.
Z uniklých dokumentů podle CNN vyplývá, že Trumpovy plány sahají daleko za hranice Blízkého východu. Rada míru by se podle něj měla stát přímým konkurentem Organizace spojených národů, kterou prezident dlouhodobě kritizuje za neefektivitu. V čele tohoto nového mezinárodního uskupení má jako doživotní a neodvolatelný předseda stanout právě Donald Trump, přičemž ve výkonném výboru mu mají sekundovat postavy jako Jared Kushner, Marco Rubio nebo Tony Blair.
Diplomatické kruhy však nejvíce znepokojuje finanční model celého projektu. Trvalé členství v radě přesahující tři roky je totiž podmíněno příspěvkem ve výši jedné miliardy dolarů do fondu na obnovu Gazy. Kritici tento přístup přirovnávají k placenému členství v soukromém klubu, kde si vliv a legitimitu kupují bohaté státy bez ohledu na své demokratické standardy či dodržování lidských práv.
Zatímco země jako Francie nebo Norsko projekt rezolutně odmítly kvůli obavám z podkopávání mezinárodního práva, Trumpovi se podařilo získat podporu jinde. Účast potvrdily Spojené arabské emiráty, Bahrajn a čerstvě také izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Ten se k radě připojí i přesto, že ve výboru zasednou zástupci Turecka a Kataru, s nimiž má Izrael napjaté vztahy.
Tradiční spojenci USA, reprezentovaní například britskou ministryní zahraničí Yvette Cooperovou, považují zapojení Ruska do mírového orgánu za naprosto nepřijatelné. Existují vážné obavy, že Vladimir Putin využije členství k rozbíjení západní jednoty a k definitivní likvidaci autority OSN. Experti varují, že nahrazení zavedených globálních struktur soukromou iniciativou s nejasným mandátem může vést k nebezpečné destabilizaci světa.
Související
Dosáhli jsme rámcové dohody o Grónsku, bude navždy, prohlásil Trump a zrušil cla
Může americký Kongres zabránit Trumpovi v převzetí Grónska? Má k tomu hned několik nástrojů
Aktuálně se děje
před 31 minutami
Putin přijal pozvání do nově vznikající Rady míru, oznámil Trump
před 1 hodinou
Počasí: Zima si nevezme pauzu ani o víkendu, v noci teploty spadnou až na -8 stupňů
včera
Dosáhli jsme rámcové dohody o Grónsku, bude navždy, prohlásil Trump a zrušil cla
včera
Může americký Kongres zabránit Trumpovi v převzetí Grónska? Má k tomu hned několik nástrojů
včera
Trump prohlásil, že se dnes setká v Davosu se Zelenským. Ten tam ale vůbec není, potkat se tak mají zítra
včera
Grónsko není Island, Spojeným státům nikdy nepatřilo. Trumpův projev byl plný chyb a hoaxů
včera
Trump navrhuje, aby jeho Rada míru nahradila OSN. Jmenoval se neodvolatelným předsedou
včera
Válka na Ukrajině se USA netýká, dal najevo Trump. Nemáme s ní nic společného, co z ní USA získaly, zeptal se
včera
Chceme okamžité jednání o koupi „kusu ledu“. Odmítněte a budeme si to pamatovat, řekl Trump v Davosu
včera
Trump v Davosu: Evropa se neubírá správným směrem. Ničí ji migrace a lídři nedělají nic, aby úpadek zastavili
včera
USA dávají najevo, že jsou ochotny jednat tvrdě. Zásah v Latinské Americe ale může povzbudit Čínu a Rusko, říká Řepa
včera
Češi více investují do bezpečnosti a estetiky bydlení. Moderní vchodové dveře do domu jsou toho důkazem
včera
Evropa by měla být Trumpovi vděčná, prohlásil v Davosu Rutte
včera
Nejprestižnější skupina v historii, říká Trump o Radě míru. Kdo do ní už vstoupil?
včera
Evropská unie pozastavila schvalování klíčové obchodní dohody s USA. Británie hrozí Trumpovi odvetnými cly
včera
Doba lichocení Trumpovi definitivně skončila. Evropa musí odpovědět silou, vyzval bývalý šéf NATO
včera
Do Davosu dorazil nečekaný dopis. Stovky milionářů a miliardářů požadují vyšší zdanění superbohatých
včera
Bessent dorazil do Davosu. Seďte a čekejte na Trumpa, vmetl evropským lídrům
včera
Může Trump skutečně získat Grónsko? Cesta k akvizici je mnohem složitější, než se zdá, ve hře jsou i jiné možnosti
včera
Letadlo s Trumpem mířící do Davosu se kvůli poruše muselo vrátit
Donald Trump vyráží na Světové ekonomické fórum do Davosu, kde hodlá s předními světovými lídry řešit svou kontroverzní vizi ohledně Grónska. Prezident Spojených států prohlásil, že má v plánu celou řadu schůzek zaměřených právě na toto území. Jeho cesta však nezačala úplně hladce, protože start provázely nečekané technické komplikace.
Zdroj: Libor Novák