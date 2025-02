Rubio ujistil Evropu: USA zachovají sankce proti Rusku, dokud nebude mír

Americký ministr zahraničí Marco Rubio během telefonátu s evropskými představiteli 18. února zdůraznil, že sankce proti Rusku zůstanou v platnosti minimálně do dosažení mírové dohody o Ukrajině. Navázal tak na jednání delegací USA a Ruska v Rijádu, kde zmínil nutnost kompromisů ze všech stran.

„Aby bylo možné ukončit jakýkoli konflikt, musí všechny strany učinit ústupky,“ uvedl před novináři v Saúdské Arábii.

Rubio zároveň naznačil, že dosažení dohody by mohlo přinést nové možnosti spolupráce. „Existují neuvěřitelné příležitosti k partnerství s Rusy, geopoliticky v otázkách společného zájmu a upřímně řečeno i ekonomicky,“ dodal.

Jeho slova naznačují, že USA jsou připraveny po mírové dohodě otevřít cestu k obnovení vztahů s Moskvou, pokud to bude v souladu s jejich strategickými zájmy.

Doporučené články EU do jednání někdy zapojíme, prohlásil Rubio po setkání s Lavrovem

Zatímco americký ministr zahraničí Marco Rubio v Rijádu naznačil možnost kompromisů v rámci mírové dohody, odborníci varují, že jakákoli změna v americké politice sankcí by mohla mít zásadní dopad na situaci v Evropě i na průběh války na Ukrajině.

„Mnoho sankcí bylo zavedeno ve spolupráci s evropskými spojenci. Rozhodnutí USA odstranit omezení brzy by zasadilo vážnou ránu evropské snaze odepřít Putinovi peníze, které potřebuje k financování své válečné mašinérie,“ upozorňují analytici.

Andrea Kendall-Taylor, bývalá vysoká zpravodajská důstojnice a expertka na transatlantickou bezpečnost, vyjádřila obavy z přístupu Donalda Trumpa, který podle ní může vést k destabilizaci situace.

„Pokud si Trump tak moc přeje, aby to skončilo – a zdá se, že hledá ekonomické příležitosti s Ruskem, může dojít k rychlému a hroznému konci konfliktu,“ poznamenala.

Spojenečtí představitelé byli sice povzbuzeni Trumpovým dřívějším postojem, kdy hrozil zpřísněním sankcí, aby donutil Putina k jednání, avšak po nedávném telefonátu obou lídrů, prvním od invaze, tato rétorika utichla. „Ceny ruských aktiv po zprávách o konverzaci vyskočily,“ poukázali analytici na okamžitý tržní dopad.

Rubio v Rijádu zdůraznil, že „vyřešení konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou by vyžadovalo kompromisy ze všech stran“ a naznačil, že i Evropská unie by se do jednání mohla časem zapojit.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však jednoznačně odmítl jakékoli dohody o Ukrajině bez účasti oficiální kyjevské vlády. Americká a ruská delegace se shodly na pokračování rozhovorů, nicméně postoj Washingtonu k sankcím zůstává klíčovým faktorem pro budoucí vývoj.