Jednání USA s Ruskem o Ukrajině skončilo. Rusové jej chválí, Ukrajinu v NATO ale odmítají

Na ruské straně delegaci vedl podle BBC ministr zahraničí Sergej Lavrov, který již více než dvě desetiletí zastupuje Rusko na mezinárodní scéně, a poradce Vladimira Putina pro zahraniční politiku Jurij Ušakov.

Za Spojené státy byli na jednání přítomni nový ministr zahraničí Marco Rubio, bezpečnostní poradce Mike Waltz a zmocněnec pro Blízký východ Steve Witkoff, který je blízkým přítelem prezidenta Donalda Trumpa. Hostitelskou roli zastávali saúdský ministr zahraničí princ Fajsal bin Farhán al-Saud a národní bezpečnostní poradce Mosaad bin Mohammad al-Aiban.

Kirill Dmitrijev, šéf Ruského fondu přímých investic, prohlásil v rozhovoru pro ruskou státní televizi První kanál, že se podařilo zahájit velmi pozitivní a konstruktivní dialog.

„Na rozdíl od Bidenovy administrativy, která se nikdy nepokoušela vyslechnout ruský postoj, zde byl jasně patrný zájem o dialog a snaha pochopit ruské stanovisko,“ uvedl Dmitrijev.

„Existuje mnoho bodů, na kterých se shodneme... lépe jsme se vzájemně poznali a nyní se mnohem lépe chápeme,“ dodal.

Ušakov se na ruské státní televizi vyjádřil k průběhu jednání pozitivně. „Nebyla špatná, nebyla špatná... těžko říci, zda se USA a Rusko přibližují, ale to bylo předmětem naší diskuse,“ řekl Ušakov.

Podle jeho slov proběhla seriózní debata o všech klíčových otázkách a obě strany se dohodly, že budou brát ohled na vzájemné zájmy a usilovat o rozvoj bilaterálních vztahů, jelikož Moskva i Washington mají na tom zájem.

Jedním z konkrétních závěrů jednání bylo, že vznikne samostatný tým vyjednavačů, který v budoucnu naváže další kontakty.

Podle agentury TASS Ušakov rovněž potvrdil, že strany jednaly o podmínkách možného setkání Vladimira Putina a Donalda Trumpa, avšak žádný konkrétní termín zatím nebyl stanoven.

Mezitím ruské ministerstvo zahraničí zopakovalo svůj dlouhodobý požadavek ohledně NATO a Ukrajiny, uvedl server Al-Džazíra.

Mluvčí Maria Zacharovová uvedla, že možné členství Ukrajiny v NATO je pro Moskvu nepřijatelné, ale dodala, že pouhý odmítnutí přijetí Kyjeva do aliance nebude pro Rusko dostatečné.

„Je třeba zdůraznit, že pouhé odmítnutí přijetí Ukrajiny do NATO nestačí. Aliance musí odvolat sliby z Bukurešťského summitu v roce 2008,“ prohlásila Zacharovová.

Na summitu v dubnu 2008 NATO přislíbilo, že Ukrajina a Gruzie se jednou stanou členy aliance, avšak neposkytlo konkrétní plán pro jejich vstup.

Ruské vedení dlouhodobě považuje přiblížení NATO k ruským hranicím za hrozbu pro národní bezpečnost, a tento požadavek je dalším důkazem, že Moskva chce zvrátit rozhodnutí, které bylo přijato již před více než 15 lety.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který se jednání neúčastní, předem prohlásil, že Kyjev nebude akceptovat žádnou dohodu, pokud nebude přímo přítomen u jednacího stolu. „Nemůžeme uznat žádné [mírové] dohody, pokud nejsme jejich součástí,“ prohlásil Zelenskyj během návštěvy Spojených arabských emirátů.

Zelenskyj se dnes přesunul do Turecka, kde se setká s prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem, který se v minulosti snažil zprostředkovat jednání mezi Kyjevem a Moskvou.

Setkání v Rijádu přišlo krátce poté, co prezident Donald Trump telefonoval s Vladimirem Putinem a prohlásil, že očekává zahájení mírových rozhovorů „okamžitě“. Trump, který se snaží o návrat do Bílého domu, dlouhodobě kritizoval podporu Ukrajiny a naznačoval, že by mohl přijmout kompromisní řešení, které by vyhovovalo Moskvě.

Jeho blízký poradce Witkoff označil prince Mohammeda bin Salmána za „klíčového zprostředkovatele“ a uvedl, že Saúdská Arábie bude hrát důležitou roli v budoucích jednáních.