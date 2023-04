Ruská invaze na Ukrajinu kromě velkých ztrát na životech přinesla i psychickou devastaci

Noví členové bankovní rady České národní banky (ČNB) Jan Procházka a Jan Kubíček na březnovém jednání podpořili stabilitu základní úrokové sazby na sedmi procentech. Argumentovali mimo jiné tím, že by změna za současných podmínek mohla působit nečitelně a trh by ji nemusel pochopit. Vyplývá to ze záznamu jednání, který dnes zveřejnila ČNB.