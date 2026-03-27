Ruská státní pokladna se tenčí. Putin vyzval oligarchy, aby podpořili obranný rozpočet země

Libor Novák

27. března 2026 16:40

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023. Foto: Kremlin.ru

Ruský prezident Vladimir Putin se v reakci na tenčící se zdroje státní pokladny obrátil na domácí oligarchy s výzvou, aby finančně podpořili obranný rozpočet země. Podle informací deníku Financial Times hodlá Moskva pokračovat v invazi na Ukrajinu minimálně do doby, než její síly plně ovládnou zbývající části východního Donbasu.

Během čtvrtečních jednání v Moskvě nejméně dva vlivní podnikatelé Putinovi potvrdili ochotu přispět na vojenské výdaje. Tato neobvyklá žádost přichází v době, kdy se ruský rozpočet na obranu za loňský rok vyšplhal na astronomických 13,1 bilionu rublů (přibližně 121 miliard liber), což představuje nárůst o 42 %.

Ekonomická situace Ruska se přitom nadále komplikuje. Rozpočtový deficit za pouhé první dva měsíce letošního roku dosáhl více než 90 % částky plánované na celý rok. Hlavní příčinou jsou americké sankce, které nutí Moskvu prodávat ropu s výraznými slevami. Ministr hospodářství Maxim Rešetnikov připustil, že pokud bude rubl dále oslabovat, vláda zvažuje zavedení další mimořádné daně z neočekávaných zisků pro velké firmy.

Putin zároveň varoval podnikatele i vládní činitele před přílišným optimismem plynoucím z rostoucích cen ropy v důsledku konfliktu na Blízkém východě. Podle něj je nutná značná míra konzervatismu při nakládání s těmito zisky. „Pokud se trhy dnes zhoupnou jedním směrem, zítra se mohou zhoupnout opačně,“ uvedl prezident s tím, že by bylo chybou tyto prostředky rozhazovat na dividendy nebo nadměrné státní výdaje.

Na diplomatické frontě zůstávají jednání o míru v patové situaci. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov sice prohlásil, že Rusko neztratilo zájem o dohodu, zdůraznil však, že klíčové územní otázky zůstávají nevyřešeny. Ukrajina během nedávných rozhovorů zprostředkovaných Spojenými státy odmítla požadavek na jednostranné stažení z Donbasu.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro agenturu Reuters kritizoval postoj americké administrativy. Podle něj Donald Trump podmiňuje bezpečnostní záruky pro Ukrajinu tím, že se Kyjev vzdá celého východního regionu ve prospěch Ruska. Zelenskyj vyjádřil politování nad tím, že Trump volí strategii stupňování tlaku na ukrajinskou stranu, a zdůraznil, že východní část země je pro bezpečnostní záruky Ukrajiny naprosto klíčová.

Zelenskyj rovněž poznamenal, že válka v Íránu má na kroky prezidenta Trumpa zásadní vliv a odvádí pozornost od situace v Evropě. Zatímco se Moskva snaží stabilizovat ekonomiku zvyšováním DPH na 22 % a mimořádnými odvody pro firmy, Kyjev čelí rostoucímu tlaku na územní ústupky výměnou za konec války, která trvá již od února 2022.

před 3 hodinami

Evropa bude prosit Moskvu o energetické suroviny, my si vybereme, komu pomůžeme, tvrdí Putinova pravá ruka

Kirill Dmitrijev

Evropa bude prosit Moskvu o energetické suroviny, my si vybereme, komu pomůžeme, tvrdí Putinova pravá ruka

Přední spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina a šéf Ruského fondu přímých investic Kirill Dmitrijev přišel s varováním, že Evropa a Velká Británie budou brzy nuceny „prosit“ Moskvu o dodávky energetických surovin. Podle jeho slov globální trhy čelí drastickému nedostatku zásob, který je umocněn probíhající válkou v Íránu. Rusko si pak bude moci samo vybrat, zda a komu případné žádosti o pomoc vyhoví.
Viktor Orbán

WP: Ruští agenti chtěli uskutečnit falešný pokus o atentát na Orbána, aby vyhrál volby

Podle informací, které získal deník The Washington Post, se ruské tajné služby pokoušejí drastickými metodami ovlivnit nadcházející dubnové volby v Maďarsku. Cílem operací je udržet u moci premiéra Viktora Orbána, který je pro Kreml klíčovým spojencem uvnitř NATO i Evropské unie. Ruská civilní rozvědka (SVR) totiž ve svých interních analýzách varuje, že Orbánova popularita v důsledku zhoršující se ekonomické situace prudce klesá a hrozí mu volební porážka.

V USA se rozjíždí tichá mocenská válka. Demokraté se snaží vyplnit vakuum po Bidenovi

V americkém Washingtonu se pod povrchem aktuálních krizí začínají rýsovat kontury nové politické éry. Zatímco pozornost světa upírá zraky k Blízkému východu, kam jsou vysílány výsadkové jednotky, uvnitř Demokratické strany probíhá hluboké ideologické a generační přeskupování. Tato vnitřní dynamika naznačuje, že základy budoucí americké politiky se začínají nenápadně, ale zásadně měnit.

Německo chce proměnit armádu v nejsilnější bojovou sílu Evropy, než Rusko zaútočí na NATO. Má na to tři roky

Generál Carsten Breuer, nejvýše postavený voják německého Bundeswehru, čelí úkolu, který by byl ještě před několika lety nemyslitelný: proměnit německou armádu v nejsilnější bojovou sílu Evropy. Podle Breuera je situace naléhavá, neboť Rusko masivně investuje do zbrojení a náboru. Varuje, že do roku 2029 bude Moskva schopna zahájit rozsáhlý útok proti území NATO, a Německo proto musí být připraveno na scénář velké války.

Maďarsko důležitější než Francie? EU se ocitá v kritickém bodě, může skončit jako rukojmí krajní pravice

Jednání o příštím dlouhodobém rozpočtu Evropské unie v astronomické výši 1,8 bilionu eur se ocitla v kritickém bodě. Podle diplomatů v Bruselu bude pro budoucí směřování sedmadvacítky a schválení finančního rámce do roku 2026 klíčový výsledek dubnových parlamentních voleb v Maďarsku. Ty jsou momentálně považovány za důležitější milník než nadcházející prezidentská volba ve Francii.

Babiš vyrazil do boje proti „nehoráznému chování“ čerpacích stanic. Chce zpřísnit kontroly a zastropovat marže

Premiér Andrej Babiš se rozhodl pro radikální krok v boji proti vysokým cenám pohonných hmot. Jeho cílem je zavedení přísné kontroly marží u čerpacích stanic, přičemž navrhuje jejich zastropování na hranici tří korun za litr. Podle předsedy vlády je současné chování prodejců, kteří u některých stojanů nastavují marže ve výši až deseti korun, naprosto nehorázné a pro státní správu nepřijatelné.

Kdo ničil dívčí školu v Íránu? OSN chce odpovědi, vyšetřování zatím ukazuje na USA

Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk vyzval k co nejrychlejšímu uzavření vyšetřování tragického bombardování dívčí školy v Minábu. Podle oficiálních íránských zdrojů si tento útok vyžádal životy 168 lidí, z nichž většinu tvořily děti. Türk během debaty Rady OSN pro lidská práva o ochraně dětí v konfliktech zdůraznil, že povinností těch, kteří útok provedli, je vyšetřit celou událost promptně, nestranně a transparentně.

Trump couvá. Opět odložil Íránu ultimátum, podle Teheránu jednání neprobíhá

Americký prezident Donald Trump se rozhodl o dalších deset dní odložit plánované vojenské údery na íránské energetické objekty. Své původní ultimátum, které mělo vypršet tento pátek, posunul až na 6. dubna 2026. Podle vyjádření Bílého domu je důvodem tohoto kroku probíhající diplomatické vyjednávání s Teheránem, které Trump označil za velmi nadějné a produktivní.

Vojenské kapacity Íránu jsou zničené, prohlašuje Trump. Jak tedy Teherán dokáže kontrolovat Hormuzský průliv?

Strategicky významný Hormuzský průliv zůstává již téměř čtyři týdny fakticky uzavřen, což uvrhlo globální energetické trhy do stavu hlubokého chaosu. Tato úzká vodní cesta je přitom naprosto klíčová pro světovou ekonomiku, neboť tudy proudí přibližně 20 % celosvětových zásob ropy a zemního plynu. Kromě energetických surovin jsou blokádou zasaženy i dodávky hnojiv, na nichž závisí zemědělská produkce v mnoha částech planety.

Okamžitě zlevněte pohonné hmoty, pustil se Babiš do pumpařů

Premiér Andrej Babiš se ostře vymezil proti cenové politice největších provozovatelů čerpacích stanic v České republice. Ve svém videu na sociální síti Facebook vyzval dominantní hráče na trhu k okamžitému zlevnění pohonných hmot. Podle jeho slov jsou současné částky, které řidiči platí zejména u dálnic, naprosto nepřijatelné a neopodstatněné.

Útok zápalnými lahvemi na Ruský dům v Praze. Policie pátrá po pachateli

Ruský dům v pražských Dejvicích se ve čtvrtek večer stal místem násilného incidentu. Neznámý útočník na budovu, v níž sídlí Ruské středisko vědy a kultury, hodil několik zápalných lahví. Policie se případem intenzivně zabývá a po pachateli v současné době pátrá. Celá událost je vyšetřována jako trestný čin poškození cizí věci.

Vražda v Prachaticích objasněna. Cizinec byl opilý

Až osmnáct let za mřížemi hrozí cizinci obviněnému v případu pondělní vraždy na ubytovně v jihočeských Prachaticích. Policie prozradila podrobnosti a popsala, jak k činu došlo. Ukázalo se, že útočník jednal pod vlivem alkoholu. 

Rakušan opět neuspěl ve volbě místopředsedy Sněmovny. Zřejmě naposledy

Exministr Vít Rakušan (STAN) ve středu nebyl ani napočtvrté zvolen místopředsedou Poslanecké sněmovny, ačkoliv podle dohod ještě náleží opozici jedno místo ve vedení dolní komory parlamentu. Rakušan připustil, že se o funkci ucházel naposledy. 

