Ruské ministerstvo zahraničí varovalo Spojené království před možnými údery na britské vojenské cíle na Ukrajině i mimo její území v reakci na podporu, kterou Londýn poskytuje Kyjevu.
Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová podle webu The Inependent uvedla, že Velká Británie a Francie nákupem a poskytováním citlivých raketových technologií Ukrajině riskují vyvolání zcela nové roviny konfliktu. Reagovala tak na rozhodnutí Spojeného království umožnit Kyjevu přístup k tajné technologii pro zahájení vlastní výroby střel ploché dráhy doletu Storm Shadow.
Krok Londýna vyvolal ostré odsouzení také ze strany Kremlu. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov prohlásil, že rozhodnutí pouze přilévá olej do ohně. Nový britský premiér Andy Burnham, který navštívil Kyjev v rámci své první zahraniční cesty od nástupu do funkce, na kritiku reagoval dotazem, kdo tento konflikt původně rozpoutal.
Ruské velvyslanectví v Londýně navíc uvedlo, že zapojení britských společností do výroby drah pro ukrajinskou armádu povede k následkům, za které bude Británie nucena nést odpovědnost.
Během návštěvy Kyjeva potvrdil premiér Burnham neochvějnou podporu Ukrajině a vyzval západní spojence k navýšení dodávek protiraketových systémů. Zároveň předsedal jednání koalice ochotných zemí zaměřené na koordinaci vojenské pomoci. Ukrajina výměnou za podporu poskytla britské straně cenné bojové údaje, které mají sloužit k posílení bezpečnosti samotného Spojeného království.
V souvislosti s britskou návštěvou v Kyjevě varoval bývalý náměstek ruského ministra zahraničí Andrej Fjodorov, že britské továrny vyrábějící drony pro Ukrajinu by se mohly stát terčem útoků. Fjodorov nevyloučil možnost reakce ze strany Ruska skrze polovojenské operace nebo hackerské útoky z neznámých zdrojů zaměřené přímo na britské průmyslové podniky.
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