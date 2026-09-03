Rusko přechází od hrozeb k činům. Co hrozí Británii po vlně nejnovějších výhrůžek?

Hrozby ze strany Ruské federace vůči Velké Británii mění svůj charakter i rozsah a přecházejí od rétoriky k praktickým hybridním operacím. Ačkoli přímé jaderné údery zůstávají nepravděpodobné, evropské státy již čelí konkrétním incidentům zaměřeným na klíčovou infrastrukturu. Podle bezpečnostních odborníků oslovených webem The Independent není Spojené království fyzicky připraveno na dlouhodobou a cílenou kampaň sabotáží.
Významné riziko představuje nová ruská ponorka Chabarovsk určená pro nesení podmořských zbraní Poseidon, které mohou podle ruských tvrzení vyvolat radioaktivní tsunami. První námořní lord generál Sir Gwyn Jenkins v podcastu Defence Talks varoval, že schopnosti Ruska v podmořské válce ohrožují datové, energetické i komunikační sítě. Křehkost mezinárodních aliancí podle něj vyvolává obavy z katastrofických scénářů, kterým nebude možné snadno zabránit.
Na rostoucí nebezpečí reagují také představitelé Evropské unie a Severoatlantické aliance v souvislosti s pokusem o dronový útok na letiště v německém Lipsku. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen označila tento incident s využitím vojenského materiálu za vážnou ruskou eskalaci na území Unie. Německé úřady na základě řady podobných událostí již prověřují možnosti lépe chránit kritickou infrastrukturu před hybridními hrozbami.
Británie disponuje špičkovými kapacitami v oblasti kybernetické bezpečnosti díky organizaci GCHQ v Cheltenhamu, přesto již čelila závažným výpadkům. Kybernetický útok v minulosti téměř na šest týdnů zastavil provoz automobilky Jaguar Land Rover a způsobil hospodářské škody ve výši téměř dvou miliard liber. V oblasti fyzické ochrany klíčových objektů je však země podle expertů zranitelná podstatně více.
Zpráva Mezinárodního institutu pro strategická studia ukázala, že počet ruských hybridních útoků na evropskou infrastrukturu dosahuje desítek případů ročně. Britské úřady však mají tendenci incidenty zlehčovat a přisuzovat je technickým závadám spíše než koordinované sabotáži. Kritici přirovnávají oficiální vysvětlení opakovaných požárů elektrických rozvoden k nepravdivým výmluvám, které mají zakrýt skutečný stav.
Sabotážní operace by se v budoucnu mohly zaměřit také na soukromé komerční objekty a logistická centra. Příkladem jsou útoky bezpilotních letounů na sklady velkých internetových prodejců ve východní Evropě, které způsobily rozsáhlé narušení dodavatelských řetězců. Velká distribuční centra v Británii nemají státem financovanou fyzickou ochranu a mohou se stát snadným terčem útoků dronů typu Šáhid.
Ruská zpravodajská služba k provádění žhářství a sabotáží po celé Evropě stále častěji využívá místní kriminální sítě verbované přes platformu Telegram. Tento model byl zdokumentován ve Francii, Německu i Polsku a podle odborníků hrozí jeho uplatnění také na britském území. Vzhledem k využívání anonymních zprostředkovatelů a online plateb zůstává právní dokazování přímé viny Ruska extrémně obtížné.
Vyřazení jediného významného komunikačního nebo energetického uzlu by v Londýně a dalších velkých městech mohlo vyvolat okamžitou paniku. Moderní metropole závisejí na malém počtu úzce propojených zařízení, mezi něž patří úpravny vody, rozvodny či potravinová skladiště. Případný výpadek by ochromil mobilní sítě, zásobování supermarketů i dodávky potřebných léků do nemocnic.
Incidenty se týkají také osobní bezpečnosti představitelů obranného průmyslu a technologických firem. Po odhalení plánů na atentát na šéfa německé zbrojovky Rheinmetall museli britským manažerům na veřejných akcích poskytovat ochranu ozbrojení bodyguardi. Hrozby fyzické likvidace vedoucích pracovníků podle bezpečnostních složek souvisí s dodávkami vojenského materiálu na Ukrajinu.
Britscí zákonodárci v reakci na situaci řeší otázku, zda je veřejnost o rozsahu ruského nebezpečí dostatečně informována. Bývalý premiér Keir Starmer v minulosti varoval, že ruská hybridní kampaň dokáže narušit běžný život občanů a prohloubit krizi životních nákladů. Britská vláda v současné době rozvíjí dokumentaci známou jako Válečná kniha, která má zemi připravit na dopady mezinárodních konfliktů a celostátních krizí.
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Zdroj: Libor Novák