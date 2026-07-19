Rusko v noci podniklo největší raketový útok na Ukrajinu od začátku invaze

Ruské síly provedly masivní letecký úder na ukrajinské hlavní město Kyjev, přičemž podle tamních představitelů šlo o rekordní útok balistickými raketami od začátku invaze. Podle úřadů si tento úder vyžádal nejméně jednu lidskou oběť a dalších šestnáct osob utrpělo zranění.
Útok na metropoli započal kolem půl druhé ráno místního času a silné exploze se ozývaly napříč městem po dobu několika hodin. Podle ukrajinského úřadujícího ministra zahraničí Andrija Sybihy nasadilo Rusko do této operace přibližně čtyři desítky balistických střel. Šéf diplomacie označil útok za brutální teroristický čin a vyzval mezinárodní společenství k tvrdé reakci a vyvinutí zdrcujícího tlaku na Moskvu.
Hasiči a záchranné týmy museli bezprostředně po explozích zasahovat na území pěti různých městských obvodů. Ruské rakety a padající trosky totiž zasáhly obytné domy, kancelářské objekty, průmyslové areály, ubytovnu a také řadu zaparkovaných automobilů.
Konkrétní škody a záchranné práce byly hlášeny například ze Svjatošynského obvodu, kde záchranáři vyprostili čtyři lidi z hořícího soukromého domu. V Ševčenkivském obvodu pak musely týmy evakuovat obyvatele z plameny zasažené třípatrové budovy, přičemž právě v této lokalitě byla později nalezena jedna usmrcená osoba. Hasiči bojovali s požáry také v Solomjanském, Desňanském a Dněperském obvodu.
Svědectví z místa popsal pro agenturu Reuters místní obyvatel jménem Vlad, který se během útoku nacházel ve svém bytě. Tlaková vlna mu vyrazila dveře na balkon, které ho zasáhly do hlavy. Muž dodal, že v bytě žije se svou nepohyblivou babičkou, a proto nemohl z místa utéct a nechat ji tam samotnou.
Tento rozsáhlý úder přichází v době, kdy Ukrajina dlouhodobě čelí kritickému nedostatku protiraketových střel pro systémy Patriot. Tyto americké komplexy přitom představují pro Kyjev nejúčinnější prostředek k zachycování a likvidaci ruských balistických střel.
Letecký útok na ukrajinskou metropoli následoval pouhý den poté, co ukrajinské drony zaútočily na území Ruské federace. Tyto údery zasáhly obří sklady patřící velkému ruskému internetovému prodejci Wildberries. Ruské úřady v souvislosti s těmito útoky bezpilotních letounů informovaly o devíti mrtvých a přibližně šedesáti zraněných.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil, že cílem dronů byly významné logistické uzly. Zároveň společnost Wildberries obvinil z toho, že poskytuje zázemí a vybavení pro navigaci a výrobu dronů využívaných ruskou armádou. Jeden zasažený sklad se nacházel ve městě Kotovsk v Tambovské oblasti a druhý ve městě Elektrostal, ležícím nedaleko Moskvy.
Ukrajinská armáda a její generální štáb kromě toho oznámily, že se jim během nočních operací podařilo v Černém moři zasáhnout dva ruské ropné tankery. Ve stejném prohlášení armáda uvedla, že úspěšně zasáhla také plovoucí jeřáb v Azovském moři. Všechna tři plavidla byla podle Kyjeva využívána k podpoře ruského válečného úsilí.
Související
Ruská armáda chystá obří mobilizaci. Plánuje zrekrutovat půl milionu nových vojáků
Ukrajina provedla úspěšné útoky na ruská logistická centra, oznámil Zelenskyj
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Rusko v noci podniklo největší raketový útok na Ukrajinu od začátku invaze
před 2 hodinami
Sulyok ustoupil. Maďarský prezident schválil své vlastní odvolání z funkce
před 3 hodinami
Počasí příští týden tropické nebude, naopak dorazí ochlazení
včera
Zelenskyj chce urovnat vztahy s Polskem. Otevře spisy o masakrech ve Volyni
včera
Kanadu spaluje na 900 lesních požárů. Tvrdě dopadají i na obyvatele USA
včera
Trump chce prodat Turecku letouny F-35. Zničíte rovnováhu sil na Blízkém východě, varuje Netanjahu
včera
Konvoje OSN nepřetržitě pendlující tam i zpět. Co jedí statisíce lidí žijících na ukrajinské frontové linii?
včera
Ruská armáda chystá obří mobilizaci. Plánuje zrekrutovat půl milionu nových vojáků
včera
Ukrajina provedla úspěšné útoky na ruská logistická centra, oznámil Zelenskyj
včera
Trump odstartoval největší hazard kariéry. Může skončit pozemní invazí do Íránu, varují experti
včera
Trump obvinil Peking z největšího úniku dat v historii. Pak navrhnul uspořádání MS ve fotbale spolu s Čínou
včera
Vážná nehoda na Znojemsku: Po čelní srážce autobusů jsou desítky zraněných
včera
EU pod tlakem. Klimatické závazky naráží na drsnou realitu, Brusel musel ustoupit
včera
Trump si chystá půdu pro zpochybnění výsledků listopadových voleb
včera
Americká armáda provedla sedmý nepřetržitý útok na Írán
17. července 2026 21:54
Nástupce Václava Moravce není znám. Nový pořad ČT začne na konci srpna
17. července 2026 20:55
Jízda po dálnici zřejmě nezdraží. Poslanci podpořili klíčovou novelu zákona
17. července 2026 20:06
Pellegrini zavařil Babišovi. Vysvětlil, čemu se opravdu divili zahraniční lídři
17. července 2026 19:20
Republikánský senátor Graham zemřel kvůli problému s aortou
17. července 2026 18:32
Řidičům zdraží pohonné hmoty. Vládní strop definitivně končí
Tuzemský trh s pohonnými hmotami se od příštího týdne nebude muset řídit rozhodnutími úřadů ohledně maximálních cen. Vláda se rozhodla dále neprodlužovat daňová a regulační opatření mířící na ceny paliv u českých čerpacích stanic.
Zdroj: Jan Hrabě