Rusko v noci podniklo největší raketový útok na Ukrajinu od začátku invaze

Libor Novák

19. července 2026 9:36

Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině
Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině Foto: State Emergency Service of Ukraine

Ruské síly provedly masivní letecký úder na ukrajinské hlavní město Kyjev, přičemž podle tamních představitelů šlo o rekordní útok balistickými raketami od začátku invaze. Podle úřadů si tento úder vyžádal nejméně jednu lidskou oběť a dalších šestnáct osob utrpělo zranění.

Útok na metropoli započal kolem půl druhé ráno místního času a silné exploze se ozývaly napříč městem po dobu několika hodin. Podle ukrajinského úřadujícího ministra zahraničí Andrija Sybihy nasadilo Rusko do této operace přibližně čtyři desítky balistických střel. Šéf diplomacie označil útok za brutální teroristický čin a vyzval mezinárodní společenství k tvrdé reakci a vyvinutí zdrcujícího tlaku na Moskvu.

Hasiči a záchranné týmy museli bezprostředně po explozích zasahovat na území pěti různých městských obvodů. Ruské rakety a padající trosky totiž zasáhly obytné domy, kancelářské objekty, průmyslové areály, ubytovnu a také řadu zaparkovaných automobilů.

Konkrétní škody a záchranné práce byly hlášeny například ze Svjatošynského obvodu, kde záchranáři vyprostili čtyři lidi z hořícího soukromého domu. V Ševčenkivském obvodu pak musely týmy evakuovat obyvatele z plameny zasažené třípatrové budovy, přičemž právě v této lokalitě byla později nalezena jedna usmrcená osoba. Hasiči bojovali s požáry také v Solomjanském, Desňanském a Dněperském obvodu.

Svědectví z místa popsal pro agenturu Reuters místní obyvatel jménem Vlad, který se během útoku nacházel ve svém bytě. Tlaková vlna mu vyrazila dveře na balkon, které ho zasáhly do hlavy. Muž dodal, že v bytě žije se svou nepohyblivou babičkou, a proto nemohl z místa utéct a nechat ji tam samotnou.

Tento rozsáhlý úder přichází v době, kdy Ukrajina dlouhodobě čelí kritickému nedostatku protiraketových střel pro systémy Patriot. Tyto americké komplexy přitom představují pro Kyjev nejúčinnější prostředek k zachycování a likvidaci ruských balistických střel.

Letecký útok na ukrajinskou metropoli následoval pouhý den poté, co ukrajinské drony zaútočily na území Ruské federace. Tyto údery zasáhly obří sklady patřící velkému ruskému internetovému prodejci Wildberries. Ruské úřady v souvislosti s těmito útoky bezpilotních letounů informovaly o devíti mrtvých a přibližně šedesáti zraněných.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil, že cílem dronů byly významné logistické uzly. Zároveň společnost Wildberries obvinil z toho, že poskytuje zázemí a vybavení pro navigaci a výrobu dronů využívaných ruskou armádou. Jeden zasažený sklad se nacházel ve městě Kotovsk v Tambovské oblasti a druhý ve městě Elektrostal, ležícím nedaleko Moskvy.

Ukrajinská armáda a její generální štáb kromě toho oznámily, že se jim během nočních operací podařilo v Černém moři zasáhnout dva ruské ropné tankery. Ve stejném prohlášení armáda uvedla, že úspěšně zasáhla také plovoucí jeřáb v Azovském moři. Všechna tři plavidla byla podle Kyjeva využívána k podpoře ruského válečného úsilí.

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