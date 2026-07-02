Rusko v noci podniklo rozsáhlý vzdušný útok na Kyjev. Nejméně 10 mrtvých

Libor Novák

2. července 2026 9:13

Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině
Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině Foto: State Emergency Service of Ukraine

Rusko podniklo v noci na čtvrtek rozsáhlý vzdušný útok na ukrajinské hlavní město, který si vyžádal přes deset lidských životů. Kyjevský starosta Vitalij Kličko potvrdil, že údery nepřežilo třináct lidí a dalších více než 85 osob utrpělo zranění.

Útok se odehrál jen několik hodin poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj veřejně varoval, že Moskva plánuje masivní úder. Podle tamních úřadů nasadila ruská armáda balistické rakety i drony, přičemž nálet trval jedenáct hodin a napáchal rozsáhlé škody na třiceti místech metropole. Mezi zraněnými je nejméně jedno dítě a také několik zdravotníků, kteří utrpěli zranění při zásahu stanice záchranné služby.

Šéf kyjevské vojenské správy Tymur Tkačenko uvedl, že střely přímo zasáhly obytné domy, z jejichž troskách záchranáři vyprošťují těla obětí. Ruské ministerstvo obrany útok potvrdilo s tím, že armáda provedla masivní úder vysoce přesnými zbraněmi dlouhého dosahu.

Podle Moskvy byly cílem vojenské objekty a energetická infrastruktura v Kyjevě a v Dněpropetrovské, Poltavské, Čerkaské a Černihivské oblasti. Ukrajinská strana však poukazuje na masivní zásahy civilních cílů a obytných čtvrtí. Ministr zahraničí Andrij Sybiha v reakci na události vyzval mezinárodní společenství ke konkrétním krokům, které by ruský teror zastavily, a dodal, že počet obětí pravděpodobně ještě poroste.

Náletům předcházela středeční výzva prezidenta Zelenského, aby obyvatelé dbali zvýšené opatrnosti a okamžitě reagovali na sirény. Zelenskyj na sociální síti X upozornil, že Vladimir Putin masivní úder připravoval delší dobu. Obyvatelé Kyjeva se proto již během středečního večera začali hromadně přesouvat do stanic metra, kde strávili celou noc. Sirény se v hlavním městě rozezněly kolem osmé hodiny večer a utichly až v ranních hodinách. Snímky a videozáznamy z místa neštěstí ukazují hořící trosky bytových domů, v nichž týmy záchranářů pátrají po přeživších.

Ukrajinská města čelí náletům ruských raket a bezpilotních letounů téměř každou noc. Kyjevské síly však v poslední době rovněž zintenzivnily své údery na ruském území. V uplynulém měsíci Ukrajina zahájila rozsáhlou kampaň s využitím dronů dlouhého dosahu zaměřenou na ruskou energetickou infrastrukturu, což Zelenskyj označil za klíčovou strategii k donucení Moskvy k ukončení války.

Minulý týden ruské úřady hlásily zachycení 660 dronů nad dvanácti regiony, což představovalo jeden z největších ukrajinských útoků od začátku konfliktu. Tyto operace zasahují čím dál hlouběji do ruského vnitrozemí, nicméně ničivé vzdušné údery Moskvy na ukrajinské území nadále pokračují, přičemž v červnu byl zasažen i historický komplex Kyjevskopečerské lávry.

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