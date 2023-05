Rusové jsou stále silní v elektronickém boji, upozornil americký generál

Někdejší velitel amerických sil v Evropě Ben Hodges si myslí, že během deseti let může vypuknout válka s Čínou. Vyplývá to podle něj z toho, co dělá Čína a co říkají její představitelé. USA podle něj potřebují spojence z Evropy, Kanady a Austrálie. Vyzval také Německo, aby dalo více peněz na obranu. Rusku je podle něj potřeba ukázat sílu. Hodges to dnes řekl na Pražském hradě na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost, která se koná u příležitosti výročí 20 let vstupu České republiky, Polska a Maďarska do NATO.