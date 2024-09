Šance na ukončení bojů mizí, tvrdí Izrael. Když zahájíte válku, budete trpět, reaguje Hizballáh

Izraelské síly jsou blízko splnění své mise v Pásmu Gazy a chystají se zaměřit na severní hranice Izraele, kde nadále dochází k přestřelkám s libanonským hnutím Hizballáh. Uvedl to v úterý izraelský ministr obrany Joav Galant. Uvedl to server Times of Israel.