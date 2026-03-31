Sežeňte si ropu sami. Budeme si pamatovat, že jste nám nepomohli, vzkázal rozlícený Trump Evropě

Libor Novák

31. března 2026 14:01

Prezident Trump Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump opět rozvířil vody mezinárodní diplomacie svými nevybíravými výroky na sociální síti Truth Social. Tentokrát se jeho hněv obrátil proti tradičním evropským spojencům, zejména Velké Británii a Francii. Trump těmto zemím vzkázal, aby si své zásoby ropy a leteckého paliva zablokované v Hormuzském průlivu „prostě obstaraly“ samy a přestaly spoléhat na pomoc Spojených států.

Prezident ve svých příspěvcích nešetřil kritikou na adresu států, které se odmítly přímo zapojit do vojenské operace, kterou on sám nazývá „stětím Íránu“. Podle Trumpa jsou země jako Británie příliš váhavé. Vyzval je, aby v sobě našly „opožděnou odvahu“, vypravily se do strategického průlivu a zajistily si palivo vlastními silami. „USA už tu nebudou, aby vám pomáhaly, stejně jako vy jste tu nebyli pro nás,“ napsal v útočném tónu.

Trumpovo rozhořčení pramení především z dřívějšího rozhodnutí evropských mocností nevyslat své válečné lodě k opětovnému otevření této klíčové vodní cesty. Už dříve varoval, že pokud členové NATO nepomohou s průchodností průlivu, čeká celou alianci „velmi špatná budoucnost“. Nyní svou rétoriku přitvrdil s tím, že Írán je již v podstatě zdecimován a ta nejtěžší práce byla odvedena americkou armádou.

Zvláštní pozornost věnoval Trump britskému premiérovi Keiru Starmerovi. Přestože jejich vztahy byly zpočátku vnímány jako vřelé, nyní Trump prohlásil, že Starmer „není žádný Churchill“. Rozkol nastal v okamžiku, kdy britský premiér odmítl povolit využití britských základen pro úvodní americko-izraelské údery na Írán. Starmer tehdy zdůraznil, že Británie se nenechá zatáhnout do širší války a nevěří v „změnu režimu ze vzduchu“.

Podle Trumpa takzvaný „zvláštní vztah“ mezi USA a Británií ztratil svůj původní význam. Ve svém příspěvku ironicky poznamenal, že pokud Londýnu dochází zásoby leteckého paliva, může si ho koupit od Spojených států, kde je ho podle jeho slov „dostatek“. Celou tirádu zakončil jasným vzkazem: „Běžte si pro vlastní ropu!“

Kromě Británie se terčem prezidentského hněvu stala také Francie. Trump ji v dalším příspěvku označil za „velmi nenápomocnou“, protože Paříž odmítla povolit přelety letadel naložených vojenským materiálem pro Izrael přes své území. Francouzský postoj k eliminaci osobnosti, kterou Trump nazývá „řezníkem z Íránu“, vnímá Bílý dům jako podraz, na který „USA nezapomenou“.

Tento ostrý rozkol v zahraniční politice je pro Londýn neobvyklý, neboť Británie obvykle v klíčových otázkách stojí po boku Washingtonu. Starmerova vláda se však v případě útoků na Írán, které jsou v Evropě široce vnímány jako nelegální, rozhodla držet zpátky. Tato snaha o distanci od konfliktu však narazila na realitu stupňující se války v Perském zálivu.

I přes Starmerův počáteční odpor však Británie v posledních dnech svou strategii částečně přehodnotila. Londýn potvrdil, že nyní autorizuje využití britských vojenských základen k úderům na íránská odpalovací zařízení. Důvodem jsou pokračující útoky na komerční lodě v Hormuzském průlivu. Zatímco dříve byly tyto základny využívány jen k obraně spojenců v Perském zálivu, nyní slouží k aktivnějším operacím.

Trumpovo vyjádření však naznačuje, že tento britský ústupek mu nestačí. Prezidentův postoj „Amerika na prvním místě“ se nyní v plné síle projevuje i v energetické a bezpečnostní krizi. Evropské země se tak ocitají pod tlakem nejen ze strany Íránu, který blokuje dodávky ropy, ale i ze strany svého nejsilnějšího spojence, který jim odmítá krýt záda bez jejich plného vojenského nasazení.

Situace v Hormuzském průlivu zůstává kritická a Trumpovy výroky jen potvrzují narůstající izolaci USA od jejich tradičních partnerů v NATO. Prezidentovo volání po tom, aby si státy „prostě vzaly“ to, co potřebují, je mnohými diplomaty vnímáno jako nebezpečná výzva k další eskalaci konfliktu, která by mohla mít nepředvídatelné následky pro stabilitu celého regionu.

Bílý dům tak sice slaví úspěchy v operacích proti íránskému režimu, Evropa se ale obává chaosu, který Trumpova politika přináší. Rozhodnutí „jít si pro vlastní ropu“ bez koordinace a americké podpory by pro země jako Británie nebo Francie znamenalo nutnost masivního vojenského nasazení, na které nejsou v tuto chvíli připraveny. 

Světový trh s ropou se zmítá v hluboké krizi. Existuje naděje na stabilizaci dodávek?

Související

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trumpovi došla trpělivost: Pokud Írán nepřistoupí na naše podmínky, vyhodíme do vzduchu jeho infrastrukturu

Napětí v Perském zálivu dosahuje kritického bodu a rétorika amerického prezidenta Donalda Trumpa nabírá na intenzitě. Podle posledních prohlášení, která prezident poskytl deníku Financial Times a následně publikoval na síti Truth Social, čelí Írán ultimátu: buď přistoupí na americké mírové podmínky a okamžitě otevře Hormuzský průliv, nebo Spojené státy přikročí k totální likvidaci íránské energetické a ropné infrastruktury.
Lodní doprava, ilustrační foto

Průlom v blokádě: Trump naznačil, že umožní ruskému ropnému tankeru doplout na Kubu

Americký prezident Donald Trump v neděli naznačil, že Spojené státy umožní ruskému ropnému tankeru doplout na Kubu. Tento krok představuje zásadní průlom v dosavadní palivové blokádě, kterou Washington v posledních měsících vůči ostrovu uplatňoval. Kuba se v současnosti zmítá v hluboké energetické krizi, která ochromila běžný chod země, a prezidentovo vyjádření naznačuje ochotu k dočasnému ústupku z humanitárních důvodů.

Orbán překročil meze. EU doufá, že volby znovu nevyhraje

Evropské diplomatické kruhy se netají nadějí na porážku maďarského premiéra Viktora Orbána v nadcházejících dubnových volbách. Podle průzkumu agentury Reuters mezi více než desítkou současných i bývalých úředníků panuje v Bruselu hluboká frustrace z politiky Budapešti.

Světový trh s ropou se zmítá v hluboké krizi. Existuje naděje na stabilizaci dodávek?

Světový trh s ropou, který se zmítá v hluboké krizi, našel v uplynulých týdnech alespoň částečnou úlevu díky strategickému kroku Saúdské Arábie. Rijád začal odklánět miliony barelů surové ropy, které měly původně putovat přes zablokovaný Hormuzský průliv, do svého přístupu Janbu v Rudém moři. Tato naděje na stabilizaci dodávek je však nyní v přímém ohrožení poté, co do válečného konfliktu o uplynulém víkendu oficiálně vstoupili íránem podporovaní hutuští povstalci.

Pentagon zvažuje, že zbraně určené pro Ukrajinu pošle na Blízký východ

Americké ministerstvo obrany se ocitlo v bezprecedentní situaci, kdy musí řešit kritický nedostatek klíčové munice. Podle informací listu The Washington Post Pentagon vážně zvažuje, že zbraně a vojenské vybavení původně určené pro Ukrajinu přesměruje na Blízký východ. Tento krok odráží rostoucí nároky, které na Spojené státy klade probíhající válečný konflikt s Íránem.

K útoku na budovu Ruského střediska se dobrovolně přihlásil cizinec

K útoku na budovu Ruského střediska vědy a kultury v Praze 6, ke kterému došlo minulý týden, se policii dobrovolně přihlásil cizinec. Kriminalisté muže zadrželi a během úterý s ním zahájili standardní úkony trestního řízení. Podle informací zveřejněných policií na síti X zadržený vypověděl, že útok pomocí zápalných lahví plánoval a připravoval již od léta roku 2025.

Západní metropole vědomě brzdí zřízení tribunálu pro potrestání Ruska, tvrdí ukrajinský tisk

Snaha o dosažení spravedlnosti za ruskou agresi na Ukrajině naráží na nečekané překážky přímo v srdci Evropy. Přestože uplynulo výročí plnosměrné invaze a evropští lídři se předhánějí v prohlášeních o „spravedlivém míru“, realita v zákulisí diplomacie vypadá zcela jinak. Podle zjištění serveru Evropská pravda některé západní metropole, které jsou paradoxně klíčovými spojenci Kyjeva v dodávkách zbraní, proces zřízení speciálního tribunálu pro potrestání ruského vedení vědomě brzdí.

Frustrace v Bruselu dosáhla vrcholu. EU chystá plán v případě, že Orbán vyhraje volby

Evropská unie se v těchto dnech intenzivně připravuje na scénář, který pro mnohé v Bruselu představuje noční můru: další volební vítězství Viktora Orbána. Přestože maďarské průzkumy momentálně favorizují opoziční stranu Tisza vedenou Péterem Magyarem, diplomaté EU neponechávají nic náhodě. Podle informací webu Politico od deseti vysokých představitelů unie se již nyní diskutuje o krizových plánech, které mají zabránit tomu, aby maďarský premiér po případném znovuzvolení 12. dubna opět ochromoval chod celého společenství.

Zelenskyj zveřejnil svoje příjmy. Prezidentský plat má nižší než je minimální mzda v Česku

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zveřejnil podrobnosti o svých příjmech za uplynulý rok 2025. Podle serveru RBC-Ukraine dosáhl celkový finanční obrat prezidenta a jeho rodinných příslušníků výše 15 805 828 hřiven, což je v přepočtu přibližně 360 000 dolarů. Většinu těchto prostředků tvořily výdělky z platů, bankovní úroky a také zisky z pronájmu soukromých nemovitostí.

Vláda jednala o cenách pohonných hmot. Chystá zastropování marží, pokud se s pumpaři nedohodne

Vláda premiéra Andreje Babiše se na svém pondělním zasedání intenzivně zabývala krizovou situací na trhu s pohonnými hmotami. Hlavním tématem diskusí s největšími distributory, mezi které patří společnosti MOL, OMV, Shell, EuroOil a PKN Orlen, byla výše jejich marží. Podle premiéra jsou současné zisky prodejců, dosahující v některých případech až 10 korun na litr, naprosto nepřiměřené a neodpovídají realitě na trhu.

Start mise Artemis II se blíží. Svět za pár dní zažije milník v novodobém dobývání vesmíru

Vypuštění mise Artemis II, která v nejbližších dnech vyšle čtyři astronauty na oblet Měsíce, představuje zásadní milník v novodobém dobývání vesmíru. Ačkoliv se od posledního přistání člověka na lunárním povrchu v rámci programu Apollo uplynulo více než 50 let, Spojené státy investovaly do programu Artemis již přibližně 93 miliard dolarů. Důvodem pro tento nákladný návrat není jen nostalgie, ale především strategické suroviny, technologická příprava na Mars a nová vlna vesmírného soupeření.

