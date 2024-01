Spalme Pásmo Gazy, řekl izraelský poslanec den před jednáním Mezinárodního soudního dvora v Haagu

Vaturi, který není součástí vládnoucí koalice, ve svém předchozím prohlášení vyzýval k brutálním opatřením vůči Gaze. Dnes podle serveru Times of Israel místnímu rozhlasu řekl, že vůbec nelituje toho, co loni v listopadu napsal na sociální síti o vypálení Gazy. "Jsme příliš humánní. Spalme Gazu, nic menšího!" uvedl tehdy Vaturi.

Podle informací serveru Haaretz mají někteří izraelští činitelé obavy, že by Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) mohl zítra obvinit Izrael z genocidy v Pásmu Gazy. Jihoafrická republika se na ICJ obrátila v souvislosti s izraelským vojenským postupem v Gaze, kde zemřelo kolem 22 000 Palestinců. Izrael by tak mohl být vyzván k zastavení palby.

Server informuje o obavách bezpečnostních činitelů a státního zastupitelství a zmiňuje, že vysoce postavený izraelský právní expert varoval vedení izraelské armády před reálným nebezpečím vydání příkazu k zastavení palby.

Pokud by ICJ rozhodl takto, existuje obava, že by to vedlo k izolaci Izraele a možným sankcím či bojkotu izraelských firem. Jihoafrická republika tvrdí, že Izrael v Gaze páchá genocidu a nezabývá se trestem těch, kteří k genocidě pobízejí. Zároveň je přesvědčena, že Izrael se dopouští válečných zločinů a zločinů proti lidskosti.

Izrael ale tvrdí, že dodržuje mezinárodní právo. Kvůli vysokému počtu civilních obětí a blokádě dodávek vody, potravin a léků v Gaze je ale už několik týdnů terčem kritiky od mezinárodních organizací i spojenců.

Expertka na mezinárodní právo Shelly Aviv Jeiniová z Haifské univerzity zdůrazňuje, že stížnost Jihoafrické republiky nelze brát na lehkou váhu. Prokázání genocidy vyžaduje dokázat záměr vyhladit určitou skupinu lidí a konkrétní činy, které tento záměr naplňují.

Jihoafrická republika tvrdí, že vyjádření vysoce postavených izraelských činitelů a veřejná atmosféra v Izraeli ukazují na záměr vymazat Gazu z mapy. Zároveň poukazuje na škody způsobené civilistům v Gaze a hlad, který trpí.

Další právnický expert Eliav Lieblich z Telavivské univerzity uznává, že extremistická vyjádření vysoce postavených izraelských činitelů mohou být považována za důkaz záměru ublížit civilním obyvatelům Gazy. Nicméně zdůrazňuje, že pro Jihoafrickou republiku bude složité prokázat přímou souvislost mezi vyjádřeními politiků a vojenskými akcemi izraelské armády.