Spojenci Ukrajiny chtějí na summitu G20 vylepšit americký mírový plán

Spojenci Ukrajiny se chystají na summitu G20 v Jihoafrické republice usilovat o posílení mírového plánu navrženého Spojenými státy. Britský premiér Sir Keir Starmer prohlásil, že se lídři pokusí stávající návrh "posílit" pro další fázi vyjednávání. Schůzka G20 začíná den po varování ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že jeho země čelí jednomu z nejtěžších okamžiků ve své historii kvůli tlaku na přijetí plánu, jehož uniklé detaily se jeví jako vstřícné k Moskvě.
Prezident Zelenskyj v pátek telefonicky jednal se Sirem Keirem, francouzským a německým lídrem. Po rozhovorech britský premiér potvrdil, že "přátelé a partneři" Ukrajiny jsou nadále odhodláni zajistit "trvalý mír jednou provždy". Summitu G20 se neúčastní americký prezident Donald Trump ani ruský prezident Vladimir Putin.
Americký mírový plán, jehož obsah široce unikl, zahrnuje návrhy, které Kyjev dříve vyloučil, včetně postoupení východních oblastí, které má momentálně pod kontrolou. Washington tlačí na Kyjev, aby návrh přijal, a vyslal vysoké představitele Pentagonu na Ukrajinu, aby o něm jednali.
V Evropě však panuje nervozita ohledně podmínek, které jsou vnímány jako silně nakloněné ve prospěch Moskvy. Šéfka diplomacie EU Kaja Kallasová označila případné přijetí plánu za "velmi nebezpečný moment". Agentuře Reuters řekla, že ačkoliv si všichni přejí konec války, je podstatné, jak k němu dojde, a že Rusko nemá žádné právní nároky na jakékoliv ústupky od napadené země. O konečných podmínkách by měla rozhodnout Ukrajina.
Sir Keir Starmer uvedl, že se sešlí lídři na G20 budou bavit o aktuálním návrhu a s podporou snahy prezidenta Trumpa o mír, budou hledat způsoby, jak plán posílit pro příští fázi jednání. Zdůraznil, že Ukrajina po celou dobu války volá po ukončení ruské invaze, stažení tanků a složení zbraní. Ukrajina je podle něj připravena jednat již měsíce, zatímco Rusko otálí a pokračuje ve svém vražedném řádění. Proto je nezbytné spolupracovat s USA i Ukrajinou na zajištění spravedlivého a trvalého míru.
Součástí plánu Bílého domu je závazek Ukrajiny snížit velikost své armády a slib nevstoupit do vojenské aliance NATO, což je dlouhodobý požadavek Kremlu. Prezident Trump v pátek varoval, že Ukrajina "během krátké doby" ztratí další území ve prospěch Ruska a že prezident Zelenskyj bude muset plán "schválit". Trump stanovil Ukrajině termín pro schválení plánu do čtvrtka, což je v USA Den díkůvzdání, a označil jej za "vhodný" termín.
Ukrajina je závislá na dodávkách moderních zbraní z USA, včetně systémů protivzdušné obrany, a také na zpravodajských informacích poskytovaných Washingtonem od zahájení ruské invaze v roce 2022. Americký viceprezident JD Vance v pátek prohlásil, že je "fantazií, že pokud jen poskytneme více peněz, více zbraní nebo více sankcí, je vítězství na dosah".
Ruský prezident Putin na pátečním zasedání své bezpečnostní rady potvrdil, že USA představily navrhovaný mírový plán a že by mohl být "základem" pro urovnání, i když dodal, že podrobné rozhovory o jeho podmínkách v Kremlu ještě neproběhly. Uvedl, že Rusko je ochotno "projevit pružnost", ale je také připraveno bojovat dál.
Volodymyr Zelenskyj ve svém desetiminutovém projevu před prezidentskou kanceláří v Kyjevě varoval, že Ukrajina bude čelit "velkému tlaku, který nás má oslabit a rozdělit". Dodal, že nebudou dělat žádná hlasitá prohlášení, ale budou "klidně spolupracovat s Amerikou a všemi partnery", a nabídnou alternativy k navrhovanému mírovému plánu.
Zelenskyj musí pečlivě vyvažovat zájmy Kyjeva a udržování srdečných vztahů s Trumpem, se kterým měl dříve veřejné neshody v Bílém domě a který se zdál být frustrovaný z pomalého postupu mírových jednání. Reakce ukrajinského prezidenta na americký plán je umírněná, i když v pátek přiznal, že Ukrajina "může čelit velmi těžké volbě: buď ztratit důstojnost, nebo riskovat ztrátu klíčového partnera". Bílý dům se brání tvrzením, že Ukrajina byla vyloučena z přípravy návrhu.
Nejmenovaný americký úředník pro CBS News uvedl, že plán byl vypracován hned po diskusích s nejvyšším ukrajinským bezpečnostním představitelem Rustemem Umerovem, který s většinou jeho bodů souhlasil. Uniklý návrh mimo jiné navrhuje stažení ukrajinských vojsk z části východní Doněcké oblasti, kterou v současnosti kontrolují, čímž by Rusko získalo faktickou kontrolu nad Doněckem i sousedním Luhanskem a poloostrovem Krym, který Moskva anektovala v roce 2014. Rusko v současnosti kontroluje přibližně dvacet procent ukrajinského území.
Plán říká, že Kyjev obdrží "spolehlivé bezpečnostní záruky", i když bez dalších podrobností. Dokument dále uvádí, že se "očekává", že Rusko nenapadne své sousedy a že NATO se nebude dále rozšiřovat. Návrh také naznačuje, že Rusko bude "znovu začleněno do globální ekonomiky" prostřednictvím zrušení sankcí a pozváním Ruska k opětovnému připojení ke skupině G7, čímž by se opět stala G8.
