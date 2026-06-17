Starmer se poprvé vyjádřil ke střelbě ruské lodi na britskou jachtu

Britský premiér Keir Starmer označil úterní incident v Lamanšském průlivu, kdy ruská válečná loď vypálila varovné výstřely v blízkosti britské civilní jachty, za bezohledný a hluboce znepokojivý. K události došlo přibližně dvacet námořních mil jižně od ostrova Wight za husté mlhy, avšak mimo britské výsostné vody, a nikdo při ní neutrpěl žádná zranění.
Podle vyjádření Londýna i Moskvy měly výstřely zabránit hrozící srážce poté, čo se posádce ruské fregaty Admirál Grigorovič nepodařilo s jachtou navázat rádiové spojení. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že po opakovaných neúspěšných pokusech o kontakt vypálila loď varovné rány, včetně střelby z ručních zbraní, před příď jachty, která následně změnila směr a vzdálila se.
Starmer, který se momentálně účastní summitu zemí G7 ve Francii, pro stanici BBC News uvedl, že podle analýzy britského ministerstva obrany ruské plavidlo driftovalo a vypálení varovných střel bylo zcela nepatřičné. Podotkl, že manželský pár na palubě jachty musel prožít chvíle hrůzy.
Britský rezort obrany celou situaci popsal jako ojedinělou událost bez jakékoliv souvislosti s víkendovým zásahem britského komanda. Vojenské speciální jednotky totiž během víkendu obsadily ropný tanker, u něhož panuje podezření, že patří k takzvané ruské stínové flotile. Fregata Admirál Grigorovič přitom již v dubnu doprovázela tankery přepravující ruskou ropu přes Lamanšský průliv.
Britská manželská dvojice v důchodu popsala pro pořad BBC Newsnight svůj surrealistický zážitek z jachty v Lamanšském průlivu, v jejíž blízkosti vypálila varovné výstřely ruská válečná loď. Jane a Alan Kelveyovi se v úterý ráno plavili přibližně 37 kilometrů od pobřeží ostrova Wight, když se dostali do těsné blízkosti ruské fregaty Admiral Grigorovič.
Válečné plavidlo vystřelilo do dráhy jachty registrované ve Spojeném království, což britské ministerstvo obrany označilo za ojedinělý incident. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že se jachta k válečné lodi nebezpečně přibližovala, manželé však střetový kurz striktně odmítli.
Jane Kelveyová popsala, že ruská loď nejprve pětkrát zatroubila, což v námořní signalizaci znamená dotaz, zda je posádka vidí. Jachta okamžitě změnila kurz o dva stupně na levobok, aby dala jasně najevo, že o vojenském plavidle ví.
O minutu později se však siréna ozvala znovu a vzápětí následovala střelba z ručních zbraní. Podle ženy mířily výstřely do vzduchu jako varování a samotná střelba byla zcela zbytečná. Celou událost nahlásila jako nebezpečí pro plavbu, protože až do zahájení palby situaci nevnímala jako incident.
Ruská strana tvrdí, že posádka fregaty střílela z pušek do dráhy jachty poté, co selhaly pokusy o rádiové spojení a vypálení varovných světllic. Námořníci podle Moskvy jednali v přísném souladu s mezinárodními předpisy.
Mluvčí britského ministerstva obrany potvrdil, že výstřely nemířily přímo na loď a měly pouze zabránit možné srážce. K události došlo v mezinárodních vodách mimo britské teritorium. Podle informací BBC malá jachta bez motoru s názvem Bright Future po vyplutí z Británie v mlze nekontrolovaně driftovala. Britské úřady se domnívají, že ruská posádka vyhodnotila situaci jako riziko kolize kvůli horší manévrovatelnosti jachty poháněné pouze plachtami.
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Zdroj: Libor Novák