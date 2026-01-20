Stubb: Napětí kolem Grónska poleví do konce tohoto týdne

Finský prezident Alexander Stubb věří, že napětí kolem Grónska by se mohlo uvolnit už do konce tohoto týdne. V rozhovoru pro Bloomberg v Davosu uvedl, že jeho poslední jednání z uplynulých hodin mu dávají mírnou naději na nalezení smírného řešení. Stubb zdůraznil, že se světová diplomacie mění neuvěřitelně rychle, ale náznaky možného kompromisu jsou podle něj reálné.
Mnohem ostřejší tón zvolil kanadský premiér Mark Carney, který situaci popsal jako konec „příjemné fikce“ a začátek „tvrdé reality“. Ve svém projevu na Světovém ekonomickém fóru přirovnal současnou éru k mocenskému soupeření, kde se silní prosazují na úkor slabších. Carney varoval před snahami zemí kupovat si bezpečí ústupky a citoval esej Václava Havla Moc bezmocných, aby podpořil výzvu k odvaze postavit se nátlaku.
Kanada se v grónském sporu jasně postavila na stranu Dánska a Grónska. Carney kategoricky odmítl americké hrozby cly a zdůraznil, že závazek k NATO a vzájemné obraně zůstává neotřesitelný. Podle něj existuje i jiné řešení krize než obchodní válka, vyžaduje to však soustředěný dialog a respektování mezinárodního řádu založeného na pravidlech.
V otázce bezpečnosti Arktidy označil Carney za hrozbu Rusko, proti kterému se Kanada hodlá aktivně chránit. Ačkoliv ruské aktivity vnímá zatím spíše jako hrozbu potenciální než bezprostřední, hodlá spolupracovat s NATO na posílení bezpečnosti celého regionu. Arktida se tak stává klíčovým bodem globální rivality, kde ekonomické nástroje začínají sloužit jako zbraně.
Pokud jde o Trumpův mírový plán pro Gazu, Kanada k němu zůstává diplomaticky rezervovaná. Carney naznačil, že celá struktura tzv. „Board of Peace“ vyžaduje značné úpravy, aby skutečně adresovala potřeby lidí v Palestině. Ottawa je sice připravena finančně přispět na zlepšení životních podmínek v regionu, ale trvá na koordinaci s mezinárodní pomocí a na řešení v podobě dvou států.
