Stubb vzkazuje Trumpovi: Nastal čas použít na Putina klacek

Libor Novák

18. listopadu 2025 15:48

Alexander Stubb
Alexander Stubb Foto: Wikimedia Commons

Spojené státy americké musí prosadit nové kolo sankcí, které paralyzují ruský průmysl a konečně přivedou Vladimira Putina k jednacímu stolu. Řekl to finský prezident Alexander Stubb v rozhovoru pro Politico. Stubb, který dříve využil golfovou cestu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem k tomu, aby na něj tlačil ve věci tvrdšího postoje vůči ruskému lídrovi, nyní uvedl, že nastal čas, aby Washington zvýšil ekonomický tlak na Moskvu.

Trump „buď jde cestou cukru, nebo klacku (v českém jazyce fráze používaná jako metoda cukru a biče, pozn. red.),“ řekl finský lídr. „Cukr vyzkoušel na Aljašce a ve svém telefonickém rozhovoru s Putinem. A když si uvědomil, že se Rusové nehodlají pohnout a nemají zájem o mír, sáhl [Trump] po klacku.“ Stubb dodal, že momentálně je na řadě „režim klacku“ a dalším krokem by měly být sankce, konkrétně sankční balíček v americkém Senátu.

Odkazoval se na komplexní návrh zákona o sankcích proti Rusku, který má v Senátu širokou podporu obou stran, ale jeho schválení se zaseklo na prezidentském souhlasu. Trump v neděli večer prohlásil, že navrhovaná legislativa je pro něj „v pořádku“, což povzbudilo Senát k dalšímu postupu v pondělí. Minulý měsíc Trump uvalil nové sankce na dvě největší ruské ropné společnosti – Rosněfť a Lukoil –, což finský prezident ocenil.

Stubb uvedl, že vzhledem k Putinově neochotě přijmout příměří je správné, že USA s návrhem zákona postupují. „Jediný člověk, kterého Putin poslouchá, je oligarcha,“ řekl finský lídr. V tomto smyslu, pokud ruští oligarchové dospějí k závěru, že je to ekonomicky příliš složité, pak by se věci mohly začít hýbat.

Na otázku, zda by se Evropa měla pokusit o přímé jednání s Putinem, jak navrhl maďarský premiér Viktor Orbán, Stubb odpověděl, že „kdykoli ten okamžik [pro přímá jednání] nastane, což se v určité fázi stane, bude to muset být koordinované.“ Prozatím je Stubb spokojený s tím, že Washington přebírá vedoucí roli. „Pokud můžeme přispět, pokud můžeme zprostředkovat, pokud můžeme vést rozhovory s Ukrajinci, Američany, Evropany, myslím, že je to dostatečné,“ řekl a dodal, že spravedlivý a trvalý mír je důležitější než to, aby Evropa získala jen příležitost k fotografování.

Ohledně vyhlídek na příměří na Ukrajině byl Stubb skeptický. Poznamenal, že naléhal na termín příměří kolem Velikonoc, před schůzkou Trumpa s Putinem na Aljašce 15. srpna a znovu před nadcházejícím setkáním G20 v Johannesburgu ve dnech 22. až 23. listopadu. „Když tohle všechno selhalo a čtu současnou situaci, po rozhovorech s [ukrajinským prezidentem Volodymyrem] Zelenským v pátek a s americkými a evropskými přáteli během posledních několika týdnů, prostě nevidím, že by [příměří] bylo na stole,“ dodal. Nejlepším způsobem, jak přiblížit příměří, je udržovat tlak na Rusko a nadále podporovat Ukrajinu, zdůraznil.

Stubbova návštěva Bruselu se koná v době, kdy se EU snaží zajistit finanční podporu Ukrajině i po prvním čtvrtletí roku 2026. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová navrhla využít část zmrazených ruských aktiv držených v Belgii. Belgický premiér Bart de Wever tomu ale zatím odolává s odvoláním na obavy z ruské odvety.

Finský lídr, který se v pondělí setkal s belgickým premiérem de Weverem, uvedl, že na něj nechce vyvíjet „veřejný tlak“, ale s „vysokou jistotou“ předpověděl, že Evropa nakonec řešení financování najde. Jednou z možností je kombinace různých řešení, jako je navýšení rozpočtu EU nebo získání dluhopisů pro Ukrajinu, kromě zabavení aktiv. „Mohla by to být kombinace těchto tří možností, ale o tom musí rozhodnout Evropská rada. A samozřejmě sama Belgie,“ řekl Stubb, který se v pondělí setkal i s von der Leyenovou a generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem.

V pondělí také polský lídr Donald Tusk odsoudil explozi na polské železniční trati, která se používá k doručování pomoci Ukrajině, jako „sabotážní akt“. „To je nová normalita,“ řekl Stubb a dodal: „Moje doporučení je zůstat klidný. Mít trochu víc sisu [finská vnitřní síla/odolnost]. Nebuďte příliš rozrušení.“

před 4 hodinami

Dánská drakonická migrační politika na hranicích nekončí. Frederiksenová ji chce v celé Evropě

Související

Alexander Stubb, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Stubb: Příměří na Ukrajině letos nehrozí. Nejdřív na jaře

Prezident Finska Alexander Stubb vyzval evropské spojence, aby navzdory korupčnímu skandálu, který zasáhl Kyjev, udrželi podporu pro Ukrajinu. Agentuře The AP sdělil, že příměří na Ukrajině je nepravděpodobné dříve než na jaře. Podle Stubba bude Evropa potřebovat „sisu“ – finské slovo pro vytrvalost, odolnost a kuráž – aby přečkala zimní měsíce, zatímco Rusko pokračuje v hybridních útocích a informační válce po celém kontinentu.
Alexander Stubb

Finsko tlačí na USA, aby v Evropě ponechaly klíčové vojenské vybavení na ochranu před Ruskem

Finský prezident Alexander Stubb ve čtvrtek řekl pro deník Politico, že Pentagon by měl ponechat klíčové vojenské vybavení v Evropě. Je to nezbytné pro odstrašení Ruska, a to i navzdory tomu, že se Washington připravuje na snížení počtu vojáků rozmístěných na kontinentu. Stubb hovořil ve finské rezidenci v New Yorku a uvedl, že ho „příliš neznepokojuje“ výsledek probíhající revize amerických strategických aktiv po celém světě. 

Více souvisejících

Alexander Stubb Donald Trump Vladimír Putin

Alexander Stubb

Stubb vzkazuje Trumpovi: Nastal čas použít na Putina klacek

Zdroj: Jakub Jurek

