Teherán chystá rozsáhlé obřady za Chameneího, konat se budou i mimo Írán. Proč až po čtvrt roce, ptají se kritici

Íránské úřady naplánovaly rozsáhlé smuteční obřady za zabitého nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího, které se uskuteční od 4. do 9. července na území Íránu i sousedního Iráku.
Několikaměsíční odstup od jeho úmrtí, k němuž došlo 28. února během prvního dne americko-izraelské války s Íránem, vyvolává řadu otázek ohledně postavení jeho syna a nástupce. Kritici režimu navíc poukazují na to, že se státní aparát tímto způsobem snaží uměle zvýšit celkovou účast na ceremoniích. Podle zveřejněného harmonogramu se vzpomínkové akce promění v národní a regionální událost zasahující několik klíčových měst.
Oficiální program odstartuje 3. července v Teheránu pietním aktem za účasti zahraničních lídrů a vysokých představitelů. Široká veřejnost bude mít možnost se s bývalým vůdcem rozloučit 4. a 5. července v teheránské synagoze Imáma Chomejního, na což 6. července naváže hlavní smuteční průvod íránskou metropolí. V následujících dnech se vzpomínkové akce přesunou do dalších náboženských center.
Dne 7. července proběhnou obřady v íránském Qomu a 8. července se procesí přesunou do iráckých šíitských svatých měst Nadžaf a Karbalá, kde místní lidové mobilizační síly již zahájily akreditaci domácích i zahraničních novinářů. Celý smuteční týden vyvrcholí 9. července v Chameneího rodném městě Mašhadu, které je považováno za duchovní metropoli země. Zde budou jeho ostatky uloženy do hrobky v uctívané svatyni Imáma Rezy.
Ájatolláh Alí Chameneí byl íránský duchovní a politik, který v letech 1989 až 2026 zastával úřad nejvyššího vůdce Íránu (nejvyšší hlavy státu). V této pozici byl absolutní autoritou země s rozhodujícím slovem v oblasti armády, zahraniční politiky, justice i náboženských záležitostí.
Narodil se v roce 1939 v posvátném šíitském městě Mašhad do chudé rodiny duchovního. Již od mládí studoval teologii v Mašhadu, iráckém Nadžafu a posléze v Qomu, kde se stal žákem ájatolláha Rúholláha Chomejního. V 60. a 70. letech se aktivně zapojil do opozice proti režimu tehdejšího sekulárního monarchy (šáha) Mohammada Rezy Pahlavího, za což byl íránskými tajnými službami opakovaně vězněn.
Po úspěchu islámské revoluce v roce 1979 patřil k nejbližším spolupracovníkům vůdce revoluce Chomejního a zastával řadu klíčových postů. V roce 1981 přežil pokus o atentát, který mu trvale paralyzoval pravou ruku. V letech 1981 až 1989 působil jako třetí prezident Íránu, což byla tehdy spíše reprezentativní funkce, během níž však navázal mimořádně úzké vazby s Islámskými revolučními gardami (IRGC).
Když ájatolláh Chomejní v roce 1989 zemřel, Chameneí byl vybrán jako jeho nástupce v úřadu nejvyššího vůdce. Během své téměř 37 let dlouhé vlády systematicky centralizoval moc, podporoval rozvoj íránského jaderného programu a vybudoval z Revolučních gard dominantní ekonomickou i vojenskou sílu v zemi.
Zahraniční politiku pod jeho vedením charakterizoval tvrdý odpor vůči Spojeným státům a Izraeli, na domácí scéně pak nekompromisní potlačování opozice, reforem a masových protestů. Jeho éra skončila 28. února 2026, kdy byl zabit v první den americko-izraelské války s Íránem.
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Zdroj: Libor Novák