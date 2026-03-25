Teherán zveřejnil svůj mírový plán. USA poslal podmínky, za jakých ukončí válku

Libor Novák

25. března 2026 16:53

Írán, ilustrační foto Foto: Pixabay

Íránská strana poprvé konkrétněji reagovala na americký patnáctibodový mírový plán, se kterým přišla administrativa Donalda Trumpa. Státní televize Press TV zveřejnila v polovině týdne pět klíčových podmínek, za kterých je Teherán ochoten ukončit válečný stav. Skutečnost, že informace přinesl právě anglicky mluvící kanál ovládaný státem, naznačuje, že vzkaz je adresován přímo Washingtonu a mezinárodnímu společenství.

První a zásadní podmínkou je úplné zastavení veškeré „agrese a atentátů“. Írán tím pravděpodobně naráží na cílené likvidace svých politických a vojenských představitelů, které konflikt provázejí od samého počátku. Teherán dále požaduje vytvoření konkrétních mechanismů, které by zaručily, že se válka proti zemi v budoucnu znovu nerozhoří.

Ekonomická stránka urovnání je pro Írán rovněž prioritou. Třetí podmínka zahrnuje garantované a jasně definované reparace za válečné škody. Íránská strana očekává finanční kompenzace za destrukci infrastruktury a ztráty způsobené vojenskou kampaní, přičemž tyto platby musí být smluvně zajištěny.

Velmi ambiciózní je čtvrtý bod, který požaduje ukončení bojů na všech frontách, a to i pro íránské spojence v celém regionu. To v praxi znamená, že mír by musel zahrnovat i zastavení izraelských útoků v Libanonu cílených na Hizballáh. Teherán tak dává najevo, že nehodlá uzavřít separátní mír, který by nechránil jeho klíčové regionální partnery.

Pátá podmínka se týká strategického Hormuzského průlivu. Írán trvá na tom, aby byla plně uznána jeho suverenita nad touto vodní cestou a jeho zákonné právo na její kontrolu. Tato otázka zůstává jedním z největších třecích ploch, neboť USA a jejich spojenci dlouhodobě prosazují princip svobodné mezinárodní plavby.

Press TV s odkazem na vysoce postaveného bezpečnostního činitele rovněž uvedla, že Írán si nenechá diktovat načasování konce války Donaldem Trumpem. Teherán vzkázal, že o ukončení konfliktu rozhodne sám ve chvíli, kdy budou splněny jeho vlastní požadavky. Tím přímo reaguje na Trumpova prohlášení o tom, jak blízko je k dosažení dohody.

Situace v íránském vedení však zůstává nepřehledná. Není zcela jasné, kdo nyní v Teheránu drží hlavní slovo a zda jsou úředníci citovaní ve státních médiích skutečně zmocněni k oficiálnímu vyjednávání. Zatímco Trump hovoří o zapojení svých emisarů Jareda Kushnera a Steva Witkoffa do diskusí, identita jejich íránských protějšků zůstává v utajení.

Zda tyto podmínky představují reálný základ pro víkendová jednání v Pákistánu, nebo jde pouze o zvyšování sázek před schůzkou, se ukáže v nejbližších dnech. Washington měl Teheránu předat svůj patnáctibodový mírový plán, přičemž jako prostředník v této diplomatické aktivitě figuruje Pákistán, který se již dříve nabídl jako hostitel mírových rozhovorů. 

Stěžejní částí amerického návrhu je úplná likvidace íránského jaderného programu. Podle uniklých informací plán vyžaduje vyřazení z provozu a následné zničení jaderných zařízení v Natanzu, Isfahánu a Fordo. Írán by se měl rovněž vzdát veškerého obohaceného materiálu, který by přešel pod kontrolu Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), a zavázat se, že na svém území již nikdy nebude jaderný materiál obohacovat.

Dalším bodem, na který Spojené státy kladou velký důraz, je ukončení íránského vlivu v regionu prostřednictvím spřátelených ozbrojených skupin. Teherán by měl přestat financovat i vyzbrojovat své spojence na Blízkém východě. Podmínky se dotýkají i íránského raketového arzenálu, jehož množství a dosah by měly být v budoucnu striktně omezeny pouze na účely sebeobrany.

Výměnou za tyto ústupky nabízí Washington Íránu cestu k ekonomické obnově a modernizaci. Plán počítá s úplným zrušením všech sankcí a odstraněním hrozby jejich opětovného zavedení. Spojené státy by se navíc měly podílet na rozvoji civilního jaderného projektu v Búšehru, který by sloužil výhradně k výrobě elektrické energie pod mezinárodním dohledem.

Důležitou kapitolou vyjednávání je zajištění svobodné plavby v Hormuzském průlivu, který USA chtějí prohlásit za svobodnou námořní zónu. Írán na tento tlak reagoval prohlášením své mise při OSN, podle kterého umožní průjezd „nepřátelským plavidlům“ za předpokladu, že budou svou cestu koordinovat s íránskými úřady. Teherán tak dává najevo, že si nad touto strategickou tepnou hodlá udržet kontrolu až do chvíle, než bude podepsána finální dohoda.

Hormuzským průlivem proplouvají první tankery. Nepřátelské státy musí za průjezd zaplatit

Trump vyjednává jen sám se sebou, vzkazuje Teherán k dohodě. Válka s Íránem je nezákonná, přisadilo si Španělsko

Situace na Blízkém východě nabývá v posledních hodinách bizarních rozměrů, kdy se prohlášení Washingtonu a Teheránu diametrálně rozcházejí. Zatímco americký prezident Donald Trump optimisticky hovoří o probíhajících mírových jednáních a blízké dohodě, íránské vojenské špičky se Spojeným státům vysmívají. Podle íránského armádního mluvčího Ebrahíma Zolfakarího to vypadá, že Bílý dům v rámci svých vnitřních konfliktů možná vyjednává jen sám se sebou.

Benzinky

Evropě hrozí v dubnu vážný nedostatek pohonných hmot a energií, varuje šéf Shell

Evropa by se mohla již během příštího měsíce potýkat s vážným nedostatkem pohonných hmot a energií. Varoval před tím šéf ropného gigantu Shell Wael Sawan na energetické konferenci v texaském Houstonu. Podle něj je kritickým bodem opětovné otevření Hormuzského průlivu, který Írán v rámci současné krize fakticky zablokoval pro přepravu ropy a zemního plynu.

Narušení dopravy v Hormuzském průlivu může mít pro globální obchod hluboké následky, varují experti

Současné narušení dopravy v Hormuzském průlivu může mít pro globální obchodní systém mnohem hlubší následky než jen dočasné zpoždění dodávek. Odborníci varují, že nestabilita v této klíčové oblasti urychluje rozpad zavedených pořádků a nahrává vzestupu jednostranné obchodní politiky. Namísto spolupráce se tak svět může dočkat fragmentace trhů, která zkomplikuje podnikání napříč kontinenty.

„Oškubali jste důchodce. Lhář, srab, chudák, nemáte koule..." Opozice ve Sněmovně tvrdě šije do vládní koalice

Atmosféra v Poslanecké sněmovně ve středu pořádně zhoustla, když se projednávání změn v odvodech pro živnostníky zvrhlo v ostrou osobní přestřelku. Hlavními aktéry se stali předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) a lidovecký poslanec Marian Jurečka. Bývalý ministr práce se do šéfa dolní komory opřel s nevídanou razancí a nešetřil výrazy jako „lhář“, „srab“ či „chudák“.

Diplomaté jsou skeptičtí: Trumpův mírový plán je rok starý, pro Írán byl těžko přijatelný

Diplomatické kruhy vyjadřují značnou skepsi ohledně nového patnáctibodového mírového plánu, o kterém v posledních dnech hovoří americký prezident Donald Trump. Podle zjištění diplomatů obeznámených s průběhem vyjednávání se zdá, že nejde o převratnou novinku, ale spíše o oprášený a dnes již v mnoha ohledech zastaralý rámec, který Washington předložil Teheránu již v květnu 2025, píše The Guardian.

Írán

Likvidace jaderného programu výměnou za konec sankcí. Unikly první detaily íránského mírového plánu

Podle zpráv amerických a izraelských médií udělaly Spojené státy zásadní krok k ukončení konfliktu s Íránem. Washington měl Teheránu předat patnáctibodový mírový plán, přičemž jako prostředník v této diplomatické aktivitě figuruje Pákistán, který se již dříve nabídl jako hostitel mírových rozhovorů. Ačkoliv Bílý dům existenci dokumentu zatím oficiálně nepotvrdil, média jako The New York Times či izraelský Kanál 12 již začala zveřejňovat jeho klíčové body.

Trump: Válku s Íránem jsme vyhráli. Teherán zoufale touží po dohodě

Americký prezident Donald Trump vystoupil v Bílém domě při příležitosti jmenování nového ministra pro vnitřní bezpečnost a nečekaně se rozpovídal o aktuálním stavu konfliktu s Íránem. Podle jeho slov je válka v podstatě u konce a Spojené státy již jednají s těmi správnými lidmi. Íránští představitelé prý po dohodě touží tak zoufale, jak jen je to možné.

NASA představila první konkrétní plány na kolonizaci Měsíce

Nový šéf americké vesmírné agentury NASA Jared Isaacman představil v úterý ve Washingtonu zásadní změny v dosavadních plánech na dobývání vesmíru. Ambiciózní vize zahrnuje především upravenou strategii pro vybudování základny na Měsíci. Ačkoliv agentura o trvalejším osídlení lunárního povrchu uvažuje dlouho, poprvé byl nyní zveřejněn konkrétní časový harmonogram a jasný plán postupu.

Jarní počasí se v dubnu vrátí, naznačuje výhled. Bude až 16 stupňů

Zprávám o počasí momentálně dominuje ochlazení, které má do Česka dorazit v druhé polovině probíhajícího týdne. Už se ale skloňuje i další zvrat, jenž podle výhledu nastane po Velikonocích. Nejvyšší teploty vyšplhají až na 16 stupňů. 

