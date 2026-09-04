Trump bude po Evropě požadovat vrácení peněz, které USA za Bidena poskytly Ukrajině

Libor Novák

4. září 2026 14:34

Prezident Trump v Mar-a-Lago.
Prezident Trump v Mar-a-Lago. Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že bude po evropských státech požadovat vrácení finančních prostředků, které Spojené státy poskytly Ukrajině během vlády jeho předchůdce Joea Bidena. 

Šéf Bílého domu dlouhodobě prosazuje požadavek, aby se evropské země výrazněji podílely na nákladech spojených se západní pomocí Ukrajině v jejím válečném konfliktu s Ruskem. Ve svém vyjádření podle AP zdůraznil, že Washington v minulosti poskytl Ukrajině i Severoatlantické alianci stovky miliard dolarů bez jakýchkoliv poplatků. Podle jeho slov měly tyto náklady zaplatit evropské státy, pokud by o to byly včas požádány.

Své stanovisko americký prezident zveřejnil prostřednictvím příspěvku na sociální síti Truth Social. V tomto vyjádření uvedl, že Spojené státy se o navrácení těchto finančních prostředků přihlásí, ačkoliv k tomuto kroku přistupují s odstupem času. Prezident ve své zprávě neupřesnil, kterých konkrétních evropských zemí by se tento požadavek měl týkat. Neuvedl ani přesný mechanismus, jakým by mělo ke zpětnému proplácení americké pomoci docházet.

Vedle požadavků vůči Evropě se americký prezident ve svém prohlášení věnoval také stavu vojenských zásob Spojených států. Trump kategoricky odmítl zprávy, podle nichž by americké ozbrojené síly v důsledku probíhajícího konfliktu s Íránem čelily nedostatku munice. Tvrzení o ztenčujících se armádních zásobách označil za neopodstatněná. Ujistil veřejnost, že Spojené státy disponují prakticky neomezeným množstvím munice střední i vysoké jakosti.

Výroba vojenského materiálu v amerických podnicích podle prezidenta v současnosti dosahuje historicky nebývalé úrovně. Zvýšená produkce má zajistit dostatečné krytí pro potřeby armády i pro případné nepředvídané události. Spojené státy z tohoto důvodu aktivně doplňují a budují své vlastní strategické rezervy. Tento proces je podle šéfa Bílého domu klíčový pro udržení plné bojeschopnosti amerických ozbrojených sil.

V souvislosti s doplňováním vlastních zásob přistoupil Washington k dočasnému pozastavení prodeje zbraní do zahraničí. Vyrobená munice a vojenské vybavení tak v současné době směřují přednostně americké armádě. Donald Trump zdůraznil, že prioritou administrativy je nyní plné zabezpečení potřeb Spojených států. Zahraniční dodávky byly pozastaveny bez ohledu na dřívější dohody.

Pozastavení zahraničních vojenských prodejů má mít podle amerického prezidenta pouze dočasný charakter. Trump ujistil, že prodej zbraní a munice spojeneckým zemím bude v brzké době opět obnoven. Obnovení dodávek má usnadnit pokračující vysoké tempo domácí zbrojní výroby.

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Zdroj: Lucie Žáková

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