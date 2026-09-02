Trump chce přejmenovat Hormuzský průliv na Trumpův průliv

Libor Novák

2. září 2026 19:30

Prezident Trump
Prezident Trump Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump navrhl přejmenování Hormuzského průlivu na Trumpův průliv. Na své sociální síti Truth Social napsal, že tato strategická oblast pod kontrolou Spojených států by si zasloužila nový název. Podle jeho slov by takové pojmenování učinilo z klíčové námořní cesty atraktivnější místo, podobně jako je tomu v případě samotné Ameriky. Návrh přichází v době vyhroceného konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem v celém blízkovýchodním regionu.

Situace v oblasti se prudce zhoršila po nedávném americkém úderu v jižním Íránu, který podle íránských představitelů zasáhl svatební obřad ve městě Sírík. Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Ismáíl Bagháí označil podle The Guardian tento útok za válečný zločin a zoufalou snahu Spojených států zakrýt vlastní selhání.

Při úderu podle místních úřadů zahynuli čtyři lidé včetně dvou dětí ve věku čtyř a šestnácti let a desítky dalších osob utrpěly zranění. Íránský Červený půlměsíc v reakci na událost vyzval Mezinárodní trestní soud k zahájení právních kroků proti Washingtonu. Americké vojenské velitelství Centcom odmítlo, že by cílem útoku byli civilisté, a uvedlo, že údery směřovaly výhradně na vojenské objekty Islámských revolučních gard.

Představitel íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Mohsen Rezáí varoval Spojené státy před novou válečnou strategií Teheránu. Ve svém prohlášení uvedl, že Írán představí nový postup na bojišti, v diplomacii i při čelení hospodářské blokádě. Podle jeho slov nová íránská strategie naruší základy amerického působení v regionu. Obyvatelé Íránu zároveň vyjadřují obavy z obnovení bojových akcí a dopadů konfliktu na běžné občany. Příbuzní obětí ze zasaženého objektu v Síríku vyjádřili lítost nad tragédií a poděkovali za to, že počet obětí nebyl ještě vyšší.

Na mezinárodní scéně pokračují diplomatické snahy o zastavení eskalace a návrat k jednacímu stolu. Šéfové diplomacií Egypta a Kataru Badr Abdelatty a šejk Muhammad bin Abdar Rahmán Ál Thání během telefonického rozhovoru zdůraznili nutnost dodržování dřívějších dohod. Obě země varovaly, že pokračující vojenské operace představují vážnou hrozbu pro bezpečnost a stabilitu celého Blízkého východu. Do jednání se zapojil také Pákistán, který deklaroval své úsilí o nalezení mírového řešení sporu mezi Spojenými státy a Íránem.

V souvislosti s probíhajícím konfliktem oznámil prezident Donald Trump nominaci Hunga Caa na funkci trvalého ministra námořnictva. Cao působil v dočasné roli od nečekaného odchodu Johna Phelana a má za sebou pětadvacetiletou službu u speciálních jednotek v Íráku a Afghánistánu.

Prezident vyzval Senát k co nejrychlejšímu schválení této nominace v době, kdy americké námořní síly čelí vysokému nasazení. Pozornost vzbudil také příjezd americké letadlové lodi USS Abraham Lincoln do thajského přístavu po dlouhé misi v oblasti Blízkého východu. Posádka plavidla čelila podle zpráv náročným životním podmínkám a psychickému tlaku způsobenému dlouhodobým nasazením na moři.

Bezpečnostní incidenty pokračují i přímo na námořních trasách v Perském zálivu. Saúdská Arábie obvinila Írán z útoku na ropný tanker Sidr, při kterém v Hormuzském průlivu zahynuli dva námořníci z Filipín. Íránské úřady zároveň informovaly o zadržení plavidla v severní části zálivu s nákladem stovek tisíc litrů pašovaného paliva a zatčení jedenáctičlenné posádky.

Deník Financial Times navíc uvedl, že Rusko od roku 2023 tajně pomáhá Teheránu s vývojem nadzvukových střel s plochou dráhou letu. K dalším střetům dochází také v jižním Libanonu, kde izraelský dron zasáhl cíl ve městě Nabatíja v reakci na předchozí útok hnutí Hizballáh.

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Zdroj: David Holub

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