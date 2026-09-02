Trump chce přejmenovat Hormuzský průliv na Trumpův průliv

Americký prezident Donald Trump navrhl přejmenování Hormuzského průlivu na Trumpův průliv. Na své sociální síti Truth Social napsal, že tato strategická oblast pod kontrolou Spojených států by si zasloužila nový název. Podle jeho slov by takové pojmenování učinilo z klíčové námořní cesty atraktivnější místo, podobně jako je tomu v případě samotné Ameriky. Návrh přichází v době vyhroceného konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem v celém blízkovýchodním regionu.
Situace v oblasti se prudce zhoršila po nedávném americkém úderu v jižním Íránu, který podle íránských představitelů zasáhl svatební obřad ve městě Sírík. Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Ismáíl Bagháí označil podle The Guardian tento útok za válečný zločin a zoufalou snahu Spojených států zakrýt vlastní selhání.
Při úderu podle místních úřadů zahynuli čtyři lidé včetně dvou dětí ve věku čtyř a šestnácti let a desítky dalších osob utrpěly zranění. Íránský Červený půlměsíc v reakci na událost vyzval Mezinárodní trestní soud k zahájení právních kroků proti Washingtonu. Americké vojenské velitelství Centcom odmítlo, že by cílem útoku byli civilisté, a uvedlo, že údery směřovaly výhradně na vojenské objekty Islámských revolučních gard.
Představitel íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Mohsen Rezáí varoval Spojené státy před novou válečnou strategií Teheránu. Ve svém prohlášení uvedl, že Írán představí nový postup na bojišti, v diplomacii i při čelení hospodářské blokádě. Podle jeho slov nová íránská strategie naruší základy amerického působení v regionu. Obyvatelé Íránu zároveň vyjadřují obavy z obnovení bojových akcí a dopadů konfliktu na běžné občany. Příbuzní obětí ze zasaženého objektu v Síríku vyjádřili lítost nad tragédií a poděkovali za to, že počet obětí nebyl ještě vyšší.
Na mezinárodní scéně pokračují diplomatické snahy o zastavení eskalace a návrat k jednacímu stolu. Šéfové diplomacií Egypta a Kataru Badr Abdelatty a šejk Muhammad bin Abdar Rahmán Ál Thání během telefonického rozhovoru zdůraznili nutnost dodržování dřívějších dohod. Obě země varovaly, že pokračující vojenské operace představují vážnou hrozbu pro bezpečnost a stabilitu celého Blízkého východu. Do jednání se zapojil také Pákistán, který deklaroval své úsilí o nalezení mírového řešení sporu mezi Spojenými státy a Íránem.
V souvislosti s probíhajícím konfliktem oznámil prezident Donald Trump nominaci Hunga Caa na funkci trvalého ministra námořnictva. Cao působil v dočasné roli od nečekaného odchodu Johna Phelana a má za sebou pětadvacetiletou službu u speciálních jednotek v Íráku a Afghánistánu.
Prezident vyzval Senát k co nejrychlejšímu schválení této nominace v době, kdy americké námořní síly čelí vysokému nasazení. Pozornost vzbudil také příjezd americké letadlové lodi USS Abraham Lincoln do thajského přístavu po dlouhé misi v oblasti Blízkého východu. Posádka plavidla čelila podle zpráv náročným životním podmínkám a psychickému tlaku způsobenému dlouhodobým nasazením na moři.
Bezpečnostní incidenty pokračují i přímo na námořních trasách v Perském zálivu. Saúdská Arábie obvinila Írán z útoku na ropný tanker Sidr, při kterém v Hormuzském průlivu zahynuli dva námořníci z Filipín. Íránské úřady zároveň informovaly o zadržení plavidla v severní části zálivu s nákladem stovek tisíc litrů pašovaného paliva a zatčení jedenáctičlenné posádky.
Deník Financial Times navíc uvedl, že Rusko od roku 2023 tajně pomáhá Teheránu s vývojem nadzvukových střel s plochou dráhou letu. K dalším střetům dochází také v jižním Libanonu, kde izraelský dron zasáhl cíl ve městě Nabatíja v reakci na předchozí útok hnutí Hizballáh.
Související
Dohoda USA s Venezuelou? Trump ji označil za největší v historii, podle expertů je otřesná
Trump chce oživit slávu Hollywoodu. Téma probral s otcem Angeliny Jolie
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Katastrofa v Nepálu má už 1200 mrtvých. Lidé vyhrabávají příbuzné holýma rukama
před 2 hodinami
Kallasová odmítla návrhy Francie a Německa na rozsáhlou reformu evropské diplomacie
před 3 hodinami
Trump chce přejmenovat Hormuzský průliv na Trumpův průliv
před 4 hodinami
EU a NATO kvůli rostoucím hybridním útokům na evropském území zvýší tlak na Rusko
před 5 hodinami
Policie zahájila exhumaci ostatků někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka
před 6 hodinami
Po devíti měsících na pevnině. Pět tisíc námořníků z letadlové lodi USS Abraham Lincoln dorazilo do Thajska
před 7 hodinami
Babiš označil incidenty v Německu za velmi vážné. Macinka si předvolá ruskou velvyslankyni
před 8 hodinami
Obvinění Ruska z dronového útoku je velká chyba, prohlásil Putin. Medveděv Berlínu hrozí odvetou
před 9 hodinami
Politico: Česko a některé další státy EU poskytnou miliardy na centra pro AI
před 10 hodinami
Mladík podezřelý z vraždy Charlieho Kirka může dostat trest smrti
před 10 hodinami
Počty mrtvých rostou, nikdo ale netuší, kdo vlastně zemřel. V Nepálu začal velký sběr DNA
před 11 hodinami
Německo obvinilo Rusko ze spáchání dronového útoku na letišti v Lipsku
před 11 hodinami
Dohoda USA s Venezuelou? Trump ji označil za největší v historii, podle expertů je otřesná
před 13 hodinami
Ruská armáda zahájila novou fázi útoků na Ukrajinu
před 14 hodinami
Zelenskyj varoval letecké společnosti. Prakticky uzavřel vzdušný prostor nad Ruskem
před 14 hodinami
Katastrofa v Nepálu má přes tisíc mrtvých. Čtyři tisíce se dál pohřešují
před 16 hodinami
Počasí na první zářijový víkend. Česku se nevyhne déšť, teploty ale moc neklesnou
včera
Trump chce oživit slávu Hollywoodu. Téma probral s otcem Angeliny Jolie
včera
Pavel zahajoval školní rok na Prostějovsku. Mohl za to dopis od místních žáků
včera
Messi už další MS nepřidá. Legendární Argentinec ukončil reprezentační kariéru
Více než měsíc poté, co v New Yorku prohrál se svou Argentinou finále letošního fotbalového světového šampionátu se Španělskem, se jedna z největších argentinských fotbalových hvězd Lionel Messi rozhodla ve svých 39 letech ukončit reprezentační kariéru. Mistr světa z roku 2022 a držitel stříbra z MS 2014 se tak rozhodl poté, co má za sebou odehraných 207 reprezentačních duelů, během kterých zaznamenal 125 branek.
Zdroj: David Holub