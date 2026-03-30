Trump chce převzít kontrolu nad ostrovem Charg

Libor Novák

30. března 2026 8:21

Prezident Trump v Mar-a-Lago.
Prezident Trump v Mar-a-Lago. Foto: The White House

Donald Trump v rozhovoru pro Financial Times vyjádřil svůj záměr zaměřit se na íránské ropné zdroje. Uvedl, že jeho prioritou by bylo převzít kontrolu nad tamní ropou, přičemž americké síly by mohly obsadit exportní uzel na ostrově Charg. Podle jeho slov je tento krok jeho oblíbenou variantou, i když čelí domácí kritice. Trump naznačil, že obsazení ostrova zůstává otevřenou možností mezi mnoha dalšími strategickými alternativami.

Zároveň s těmito prohlášeními dorazilo na Blízký východ přibližně 2 500 příslušníků americké námořní pěchoty. Navzdory vojenským manévrům Trump zmínil, že Spojené státy a Írán spolu komunikují přímo i nepřímo. Nové íránské vedení popsal jako velmi rozumné v kontextu probíhajících diplomatických snah. Pákistán v roli prostředníka oznámil přípravu smysluplných rozhovorů, které mají v nejbližších dnech směřovat k ukončení měsíc trvající války.

Situace v regionu však nadále eskaluje, což se projevilo i na globálních trzích, kde ceny ropy prudce vzrostly. Cena ropy typu Brent překročila hranici 116 dolarů za barel, zatímco akciové trhy v Asii zaznamenaly výrazné propady. Investoři se obávají vleklého konfliktu, k čemuž přispělo i zapojení jemenských Húsíů do války. Panují také obavy z možného vyslání pozemních jednotek Spojených států přímo do bojových operací.

V Libanonu došlo k tragickému incidentu, při kterém zahynul indonéský člen mírových sil OSN. Indonésie tento útok, k němuž došlo po výbuchu projektilu poblíž jiholibanonské vesnice, ostře odsoudila. Mise UNIFIL potvrdila, že kromě oběti na životě byl další mírotvorce kriticky zraněn. Do konfliktu se aktivně zapojuje i izraelské letectvo, kterému se podařilo zneškodnit dva drony vyslané z území Jemenu.

Izraelská armáda v pondělí ráno zahájila rozsáhlé útoky na infrastrukturu íránského režimu v celém Teheránu. Podle oficiálního prohlášení jde o reakci na rakety, které byly na Izrael vypáleny z Íránu. Dokumentace z místa ukazuje například poškozené servisní středisko v Teheránu zasažené víkendovými údery. Izraelské síly se soustředí na oslabení vojenských a strategických kapacit protivníka přímo v jeho hlavním městě.

Premiér Benjamin Netanjahu oznámil rozšíření izraelské invaze v jižním Libanonu, která cílí na hnutí Hizballáh. Cílem operace je zvětšit stávající bezpečnostní nárazníkové pásmo a zajistit ochranu severní části země. Netanjahu zdůraznil, že Izrael je odhodlán zásadně změnit bezpečnostní situaci v této oblasti. Armáda tak pokračuje v pozemních i vzdušných operacích s cílem eliminovat hrozby na hranicích.

Na straně Íránu panuje napětí ohledně možného příchodu amerických pozemních jednotek, na které jsou tamní síly podle předsedy parlamentu připraveny. Mohammad Bagher Ghalibaf prohlásil, že íránští vojáci čekají, aby na Američany mohli spustit ohnivou palbu. Tyto výroky následují po zprávách, že Pentagon plánuje několik týdnů trvající pozemní operace. Deník Wall Street Journal navíc uvedl, že Trump zvažuje misi zaměřenou na zabavení téměř 500 kilogramů uranu.

V některých částech Íránu se po izraelských útocích na energetickou síť podařilo částečně obnovit dodávky elektřiny. Íránský ministr energetiky potvrdil, že infrastruktura byla terčem cílených úderů, které způsobily výpadky. Mezinárodní agentura pro atomovou energii mezitím prověřovala stav závodu na výrobu těžké vody v Khondabu. Potvrdila, že po izraelském útoku z 27. března je zařízení vážně poškozeno a zcela vyřazeno z provozu.

Agentura dále upřesnila, že výzkumný reaktor v Khondabu neobsahuje žádný nahlášený jaderný materiál. Na území Izraele se mezitím podařilo dostat pod kontrolu požár v průmyslovém areálu na jihu země. Incident byl původně klasifikován jako nebezpečný kvůli přítomnosti rizikových materiálů. Íránský nejvyšší vůdce Mojtaba Chameneí vyjádřil poděkování iráckému lidu a náboženskému vedení za jejich podporu tváří v tvář agresi.

Papež František se během Květné neděle nepřímo vyjádřil k aktuální politice americké administrativy. Prohlásil, že Bůh odmítá modlitby těch vůdců, kteří rozpoutávají války a mají ruce potřísněné krví. Tato slova jsou vnímána jako pokárání Trumpovy vlády za její přístup k eskalujícímu napětí. Papež tak odsoudil násilí a vyzval k ukončení ozbrojených konfliktů, které zasahují civilní obyvatelstvo.

Nová fronta války s Íránem: Co změní zapojení Jemenu do konfliktu?

Ilustrační foto

V USA začínají mohutné protesty proti Trumpovi. Demonstruje se i v Evropě či za polárním kruhem

Spojené státy se zahalily do barev protestu. Napříč celou zemí, od Alabamy až po Wyoming, se koná rozsáhlá vlna demonstrací pod jednotným heslem „No Kings“ (Žádní králové). Ulice velkoměst i malých městeček zaplnily davy lidí, kteří vyjadřují svůj hluboký nesouhlas s politikou prezidenta Donalda Trumpa, rostoucími životními náklady a probíhající válkou s Íránem.

Donald Trump Írán

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump chce převzít kontrolu nad ostrovem Charg

Donald Trump v rozhovoru pro Financial Times vyjádřil svůj záměr zaměřit se na íránské ropné zdroje. Uvedl, že jeho prioritou by bylo převzít kontrolu nad tamní ropou, přičemž americké síly by mohly obsadit exportní uzel na ostrově Charg. Podle jeho slov je tento krok jeho oblíbenou variantou, i když čelí domácí kritice. Trump naznačil, že obsazení ostrova zůstává otevřenou možností mezi mnoha dalšími strategickými alternativami.

Počasí se o Velikonocích výrazně oteplí. Naměříme až 17 stupňů

Přípravy na nadcházející velikonoční svátky letos doprovodí proměnlivé jarní počasí, které nabídne jak slunečné okamžiky, tak i dešťové přeháňky a chladná rána. Podle aktuálního výhledu meteorologů se teploty budou postupně šplhat nahoru, ale zejména na horách se ještě můžeme setkat se sněhem.

Nový papež Lev XIV. se poprvé ukázal světu.

Papež Lev se nezvykle ostře opřel do světových lídrů

Papež Lev během mše na Květnou neděli pronesl nezvykle ostrá slova na adresu světových lídrů, kteří vedou válečné konflikty. Svatý otec na Svatopetrském náměstí prohlásil, že Bůh ignoruje modlitby vůdců, kteří mají ruce plné krve. Tento výrok je vnímán jako přímá, i když nejmenovaná kritika administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Nová fronta války s Íránem: Co změní zapojení Jemenu do konfliktu?

Válka s Íránem otevřela novou frontu v Jemenu, kde do konfliktu v sobotu oficiálně vstoupili šíitští povstalci Húsíové. Skupina podporovaná Teheránem odpálila dvě střely směrem na Izrael, čímž naplnila své měsíční hrozby. Kromě přímých útoků navíc varovala, že by mohla uzavřít klíčovou námořní cestu u jižního vstupu do Rudého moře, což vyvolává obavy z drastického narušení globálního obchodu a dodávek ropy.

Na pozemní invazi čekáme, jsme připraveni rozpoutat zkázu, vzkazuje Írán USA

Vojenský konflikt mezi Íránem na jedné straně a Spojenými státy a Izraelem na straně druhé vstoupil do svého třicátého dne. Situace na Blízkém východě se nadále dramatizuje, přičemž íránské politické špičky vysílají do světa silná prohlášení o připravenosti na přímý pozemní střet. Předseda íránského parlamentu Mohammad Báqer Qálibáf otevřeně obvinil Washington z pokrytectví a tajných příprav invaze.

Kudy unikají citlivé informace z EU? Kremlu donáší německá AfD, obávají se politici

V kuloárech evropské diplomacie i v německém Bundestagu sílí znepokojení nad bezpečností důvěrných dokumentů Evropské unie. Diplomaté a zákonodárci podle webu Politico varují, že citlivé informace o geopolitických strategiích, včetně podpory Ukrajiny, mohou unikat přímo do Kremlu. Hlavním zdrojem obav je přístup zástupců opoziční strany Alternativa pro Německo (AfD) k interní parlamentní databázi.

Jurečka v televizi tvrdě kritizoval vládu. Klempíře označil za infantilního a neschopného ministra, který jen točí videa

Televizní debata v pořadu Partie na CNN Prima NEWS se změnila v ostrou slovní přestřelku mezi bývalým ministrem práce Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) a jeho nástupcem v resortu Alešem Juchelkou (ANO). Hlavním tématem byly neúnosně vysoké ceny pohonných hmot, které v současnosti drtí české peněženky v důsledku eskalujícího konfliktu Spojených států a Izraele s Íránem.

USA chtěly zabránit Íránu v zisku jaderné zbraně. Udělaly ale pravý opak, shodují se experti

Budoucnost íránského jaderného programu se ocitla v kritickém bodě. Poté, co byl minulý měsíc společným zásahem Spojených států a Izraele zabit dosavadní nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí, se v Teheránu začíná otevřeně mluvit o přehodnocení dosavadní doktríny. Po více než dvě desetiletí Írán oficiálně tvrdil, že jeho úmysly jsou mírové, což bylo podloženo náboženským dekretem – fatvou, která vývoj jaderných zbraní zakazovala.

Pentagon se připravuje na pozemní operaci v Íránu. Mohla by trvat měsíce

Americké ministerstvo obrany připravuje pro prezidenta Donalda Trumpa plány na pozemní operaci v Íránu. Podle informací listu The Washington Post by nešlo o totální invazi s cílem dobýt celou zemi, ale o cílené akce, které by mohly trvat týdny i měsíce. Zapojit by se do nich měly tisíce vojáků, včetně speciálních jednotek a klasické pěchoty.

Írán nečekal, že dokáže držet globální ekonomiku jako rukojmí. Na svůj mírový seznam přidal další položku

Íránský představitel tento týden představil seznam podmínek pro ukončení války se Spojenými státy a Izraelem. Na tomto seznamu se nově objevila položka, která tam dříve nebyla, a to požadavek na uznání íránské suverenity nad Hormuzským průlivem. Tato úzká vodní cesta je pro globální ekonomiku naprosto klíčová. Obyčejně tudy totiž prochází pětina světové ropy a zkapalněného zemního plynu.

V USA začínají mohutné protesty proti Trumpovi. Demonstruje se i v Evropě či za polárním kruhem

Spojené státy se zahalily do barev protestu. Napříč celou zemí, od Alabamy až po Wyoming, se koná rozsáhlá vlna demonstrací pod jednotným heslem „No Kings“ (Žádní králové). Ulice velkoměst i malých městeček zaplnily davy lidí, kteří vyjadřují svůj hluboký nesouhlas s politikou prezidenta Donalda Trumpa, rostoucími životními náklady a probíhající válkou s Íránem.

Velrybu zaseklou na mělčině v Německu záchranáři po týdnu vysvobodili. Druhý den uvízla znovu

Německo už několik dní sleduje dramatický osud keporkaka, který byl od začátku týdne uvězněn na mělčině na pobřeží Baltského moře u letoviska Niendorf nedaleko Lübecku. Ačkoliv se po dnech intenzivního úsilí záchranářů konečně dostal do hlubších vod, deset metrů dlouhý mořský savec v nich dlouho nepobyl. Krátce po rozsáhlé záchranné operaci na mělčině uvízl znovu.

Ulice zejí prázdnotou. Kanaďané kvůli Trumpovi masivně bojkotují americké obchody a služby

V americkém městečku Lewiston ve státě New York, které leží jen pár minut cesty od burácejících Niagarských vodopádů, panuje nezvyklé ticho. Pekařka Aimee Loughranová právě dokončuje dort ve tvaru policejního odznaku, ale dříve rušná ulice plná kaváren a historických budov z 19. století zeje prázdnotou. Místní poptávka nestačí pokrýt výpadek, který způsobili Kanaďané – sousedé z druhého břehu řeky Niagary, kteří se rozhodli pro masivní bojkot amerických obchodů a služeb.

Každý student se bude učit střílet. Lotyšsko kvůli Rusku zavádí povinný vojenský výcvik pro střední školy

Zatímco pozornost velké části světa se upírá k válce s Íránem, v pobaltských státech zůstávají oči pevně upřeny na východ. Lotyšsko, které sdílí stovky kilometrů hranic s Ruskem a jeho spojencem Běloruskem, nenechává nic náhodě. V zemi se stal realitou program, který by v mnoha jiných evropských státech vyvolal skandál: povinný vojenský výcvik pro všechny studenty středních škol.

Česko zůstane bez ochrany? Trump chce členům NATO neplnícím závazky sebrat právo na aktivaci článku 5

Americký prezident Donald Trump zvažuje radikální reorganizaci Severoatlantické aliance, která by mohla zásadně změnit její fungování. Podle nových návrhů, se kterými byl obeznámen server Daily Telegraph, by členské státy, které nesplní jeho požadavek na výdaje na obranu ve výši 5 % HDP, mohly být zbaveny hlasovacích práv. Tento model „zaplať, abys mohl hrát“ (pay-to-play) by fakticky zablokoval neplatičům možnost podílet se na klíčových rozhodnutích bloku. Právě Česko je na tom přitom podle webu Politico nejhůře, co se výdajů na obranu týče.

Prezident USA zvažuje přejmenování Hormuzského průlivu na Trumpův průliv

Prezident USA Donald Trump zvažuje, že po úspěšném ovládnutí Hormuzského průlivu a vyhoštění íránských sil přistoupí k jeho přejmenování. Tato strategická vodní cesta, která je v současnosti pod kontrolou Teheránu, by mohla nést nový název „Americký průliv“, nebo dokonce jméno samotného prezidenta, tedy Trumpův průliv. Podle zdrojů z Bílého domu je Trump frustrován nedostatečnou pomocí spojenců při uvolňování této klíčové námořní trasy a hodlá vzít situaci do vlastních rukou.

Zdroj: Libor Novák

