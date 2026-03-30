Trump chce převzít kontrolu nad ostrovem Charg

Donald Trump v rozhovoru pro Financial Times vyjádřil svůj záměr zaměřit se na íránské ropné zdroje. Uvedl, že jeho prioritou by bylo převzít kontrolu nad tamní ropou, přičemž americké síly by mohly obsadit exportní uzel na ostrově Charg. Podle jeho slov je tento krok jeho oblíbenou variantou, i když čelí domácí kritice. Trump naznačil, že obsazení ostrova zůstává otevřenou možností mezi mnoha dalšími strategickými alternativami.
Zároveň s těmito prohlášeními dorazilo na Blízký východ přibližně 2 500 příslušníků americké námořní pěchoty. Navzdory vojenským manévrům Trump zmínil, že Spojené státy a Írán spolu komunikují přímo i nepřímo. Nové íránské vedení popsal jako velmi rozumné v kontextu probíhajících diplomatických snah. Pákistán v roli prostředníka oznámil přípravu smysluplných rozhovorů, které mají v nejbližších dnech směřovat k ukončení měsíc trvající války.
Situace v regionu však nadále eskaluje, což se projevilo i na globálních trzích, kde ceny ropy prudce vzrostly. Cena ropy typu Brent překročila hranici 116 dolarů za barel, zatímco akciové trhy v Asii zaznamenaly výrazné propady. Investoři se obávají vleklého konfliktu, k čemuž přispělo i zapojení jemenských Húsíů do války. Panují také obavy z možného vyslání pozemních jednotek Spojených států přímo do bojových operací.
V Libanonu došlo k tragickému incidentu, při kterém zahynul indonéský člen mírových sil OSN. Indonésie tento útok, k němuž došlo po výbuchu projektilu poblíž jiholibanonské vesnice, ostře odsoudila. Mise UNIFIL potvrdila, že kromě oběti na životě byl další mírotvorce kriticky zraněn. Do konfliktu se aktivně zapojuje i izraelské letectvo, kterému se podařilo zneškodnit dva drony vyslané z území Jemenu.
Izraelská armáda v pondělí ráno zahájila rozsáhlé útoky na infrastrukturu íránského režimu v celém Teheránu. Podle oficiálního prohlášení jde o reakci na rakety, které byly na Izrael vypáleny z Íránu. Dokumentace z místa ukazuje například poškozené servisní středisko v Teheránu zasažené víkendovými údery. Izraelské síly se soustředí na oslabení vojenských a strategických kapacit protivníka přímo v jeho hlavním městě.
Premiér Benjamin Netanjahu oznámil rozšíření izraelské invaze v jižním Libanonu, která cílí na hnutí Hizballáh. Cílem operace je zvětšit stávající bezpečnostní nárazníkové pásmo a zajistit ochranu severní části země. Netanjahu zdůraznil, že Izrael je odhodlán zásadně změnit bezpečnostní situaci v této oblasti. Armáda tak pokračuje v pozemních i vzdušných operacích s cílem eliminovat hrozby na hranicích.
Na straně Íránu panuje napětí ohledně možného příchodu amerických pozemních jednotek, na které jsou tamní síly podle předsedy parlamentu připraveny. Mohammad Bagher Ghalibaf prohlásil, že íránští vojáci čekají, aby na Američany mohli spustit ohnivou palbu. Tyto výroky následují po zprávách, že Pentagon plánuje několik týdnů trvající pozemní operace. Deník Wall Street Journal navíc uvedl, že Trump zvažuje misi zaměřenou na zabavení téměř 500 kilogramů uranu.
V některých částech Íránu se po izraelských útocích na energetickou síť podařilo částečně obnovit dodávky elektřiny. Íránský ministr energetiky potvrdil, že infrastruktura byla terčem cílených úderů, které způsobily výpadky. Mezinárodní agentura pro atomovou energii mezitím prověřovala stav závodu na výrobu těžké vody v Khondabu. Potvrdila, že po izraelském útoku z 27. března je zařízení vážně poškozeno a zcela vyřazeno z provozu.
Agentura dále upřesnila, že výzkumný reaktor v Khondabu neobsahuje žádný nahlášený jaderný materiál. Na území Izraele se mezitím podařilo dostat pod kontrolu požár v průmyslovém areálu na jihu země. Incident byl původně klasifikován jako nebezpečný kvůli přítomnosti rizikových materiálů. Íránský nejvyšší vůdce Mojtaba Chameneí vyjádřil poděkování iráckému lidu a náboženskému vedení za jejich podporu tváří v tvář agresi.
Papež František se během Květné neděle nepřímo vyjádřil k aktuální politice americké administrativy. Prohlásil, že Bůh odmítá modlitby těch vůdců, kteří rozpoutávají války a mají ruce potřísněné krví. Tato slova jsou vnímána jako pokárání Trumpovy vlády za její přístup k eskalujícímu napětí. Papež tak odsoudil násilí a vyzval k ukončení ozbrojených konfliktů, které zasahují civilní obyvatelstvo.
Největší demonstrace v historii USA? Na protestech No Kings vystoupilo proti Trumpovi osm milionů lidí
V USA začínají mohutné protesty proti Trumpovi. Demonstruje se i v Evropě či za polárním kruhem
před 14 minutami
Trump chce převzít kontrolu nad ostrovem Charg
před 1 hodinou
Počasí se o Velikonocích výrazně oteplí. Naměříme až 17 stupňů
včera
Uvolnění obřích zásob ropy nepomohlo. Svět zažil měsíc, jaký moderní historie nepamatuje
včera
Papež Lev se nezvykle ostře opřel do světových lídrů
včera
Nová fronta války s Íránem: Co změní zapojení Jemenu do konfliktu?
včera
Na pozemní invazi čekáme, jsme připraveni rozpoutat zkázu, vzkazuje Írán USA
včera
Kudy unikají citlivé informace z EU? Kremlu donáší německá AfD, obávají se politici
včera
Jurečka v televizi tvrdě kritizoval vládu. Klempíře označil za infantilního a neschopného ministra, který jen točí videa
včera
USA chtěly zabránit Íránu v zisku jaderné zbraně. Udělaly ale pravý opak, shodují se experti
včera
Největší demonstrace v historii USA? Na protestech No Kings vystoupilo proti Trumpovi osm milionů lidí
včera
Pentagon se připravuje na pozemní operaci v Íránu. Mohla by trvat měsíce
včera
Ukrajinská armáda zintenzivnila operace zaměřené na ruskou energetickou infrastrukturu
včera
Írán nečekal, že dokáže držet globální ekonomiku jako rukojmí. Na svůj mírový seznam přidal další položku
včera
Předpověď počasí na příští týden: V noci se do Česka vrátí mrazy
28. března 2026 21:17
V USA začínají mohutné protesty proti Trumpovi. Demonstruje se i v Evropě či za polárním kruhem
28. března 2026 20:10
Velrybu zaseklou na mělčině v Německu záchranáři po týdnu vysvobodili. Druhý den uvízla znovu
28. března 2026 18:59
Ulice zejí prázdnotou. Kanaďané kvůli Trumpovi masivně bojkotují americké obchody a služby
28. března 2026 17:48
Každý student se bude učit střílet. Lotyšsko kvůli Rusku zavádí povinný vojenský výcvik pro střední školy
28. března 2026 16:39
Česko zůstane bez ochrany? Trump chce členům NATO neplnícím závazky sebrat právo na aktivaci článku 5
28. března 2026 15:21
Prezident USA zvažuje přejmenování Hormuzského průlivu na Trumpův průliv
Prezident USA Donald Trump zvažuje, že po úspěšném ovládnutí Hormuzského průlivu a vyhoštění íránských sil přistoupí k jeho přejmenování. Tato strategická vodní cesta, která je v současnosti pod kontrolou Teheránu, by mohla nést nový název „Americký průliv“, nebo dokonce jméno samotného prezidenta, tedy Trumpův průliv. Podle zdrojů z Bílého domu je Trump frustrován nedostatečnou pomocí spojenců při uvolňování této klíčové námořní trasy a hodlá vzít situaci do vlastních rukou.
Zdroj: Libor Novák