Trump chce rozhodnout o tom, zda může Netflix koupit Warner Bros

Americký prezident Donald Trump investoval nejméně milion dolarů do nákupu dluhopisů společností Netflix a Warner Bros Discovery (WBD). Vyplývá to z finanční zprávy, kterou Bílý dům zveřejnil tento pátek. Na celé transakci je nejvíce kontroverzní její načasování; k nákupům totiž došlo jen několik dní poté, co Trump veřejně prohlásil, že hodlá osobně zasahovat do schvalovacího procesu plánovaného spojení těchto dvou mediálních gigantů.
Podle zveřejněných dokumentů prezident nakoupil dluhopisy v polovině prosince, tedy krátce po oznámení obří fúze v hodnotě téměř 83 miliard dolarů. Trump se k obchodu vyjádřil již začátkem prosince v Kennedyho centru, kde novinářům sdělil, že Netflix má už nyní obrovský podíl na trhu, který po pohlcení Warner Bros ještě vzroste. Zároveň dodal, že on sám bude součástí rozhodování o tom, zda bude tato fúze z hlediska antimonopolních pravidel povolena.
Situaci v americkém zábavním průmyslu navíc komplikuje konkurenční nabídka. O společnost Warner Bros má totiž zájem také studio Paramount Skydance, v jehož čele stojí David Ellison. Rodina Ellisonových patří k blízkým spojencům Trumpovy administrativy, což vyvolává další otázky ohledně možného střetu zájmů. Hostilní nabídka na převzetí ze strany Skydance dosahuje astronomické výše přes 108 miliard dolarů.
Plánované spojení Netflixu a WBD čelí ostré kritice z mnoha stran. Senátorka Elizabeth Warrenová označila obchod za „antimonopolní noční můru“ a varovala před vznikem nebezpečného monopolu. K protestům se přidaly i odbory scénáristů, podle kterých by takové sloučení vedlo k propouštění, snižování mezd a omezení rozmanitosti obsahu, zatímco koncovým divákům by se pravděpodobně zvýšilo předplatné.
Bílý dům se k těmto konkrétním nákupům zatím oficiálně nevyjádřil. Anonymní zdroj z administrativy však pro Washington Post uvedl, že prezidentovo portfolio spravují nezávislé finanční instituce. Podle tohoto zdroje nemá Donald Trump ani nikdo z jeho rodiny možnost ovlivňovat to, jaké investice a v jaký čas jsou do jeho portfolia nakupovány či prodávány.
Finanční zpráva ukázala, že Trump byl v závěru loňského roku na finančních trzích velmi aktivní a do různých komunálních i korporátních dluhopisů vložil celkem asi 100 milionů dolarů. Již dříve během svého druhého funkčního období investoval podobné částky do bankovních titulů, jako jsou Citigroup či Wells Fargo. Aktuální investice do streamovacích společností však v kontextu jeho politického vlivu vyvolávají v USA značné pozdvižení.
