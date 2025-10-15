Trump hrozí Argentině seškrtáním pomoci, pokud Milei prohraje volby

Donald Trump varoval, že by mohl snížit finanční pomoc Argentině, pokud jeho spojenec Javier Milei prohraje klíčové legislativní volby, které se konají koncem tohoto měsíce. „Jestli prohraje, nebudeme k Argentině štědří,“ prohlásil americký prezident, zatímco Milei navštívil Bílý dům s cílem získat politickou a ekonomickou podporu od republikána.
Trump dodal, že stojí při Mileiovi, protože jeho „filozofie je správná“. Řekl, že si myslí, že Milei vyhraje, a v tom případě s ním USA zůstanou, ale „pokud nevyhraje, jsme pryč“. Trumpova administrativa už Argentině přislíbila 20 miliard dolarů na podporu její potýkající se ekonomiky, ale jeho podpora dosud neuklidnila trhy ani nepomohla Mileiho průzkumům před volbami v polovině období 26. října.
Výsledky těchto voleb, ve kterých menšinová Mileiho strana doufá v navýšení počtu křesel, určí, zda bude moci prosadit tvrdé reformy zaměřené na snižování nákladů, nebo zda bude po další dva roky svého funkčního období čelit legislativní zdi. Trump označil Mileie za „skvělého lídra“ a řekl, že jeho ideologického spojence ve volbách plně podpoří. Dodal, že Milei je „MAGA se vším všudy“, čímž naznačil, že jde o „Make Argentina Great Again“ (Udělejme Argentinu znovu skvělou).
Trump ovšem čelil dotazům ohledně toho, jak se takto velká finanční pomoc Argentině slučuje s jeho politikou „Amerika na prvním místě“. Na dotaz novinářů, jaký je z toho prospěch pro Spojené státy, Trump odpověděl: „Pomáháme skvělé filozofii převzít skvělou zemi. Chceme, aby uspěla.“
Vzhledem k tomu, že Argentina bojuje s hrozbou další finanční krize a Mileiho nesouhlasné hodnocení stoupá, obrátil se prezident země pro pomoc na svého pravicového spojence Trumpa. Trump opakovaně vyjádřil politickou podporu Mileiovi a podpořil ji příslibem obrovské ekonomické pomoci. Trhy jsou však Argentinou stále vyděšené. Vysoce zadlužená země musela v posledních týdnech utratit více než 1 miliardu dolarů na obranu pesa, což je strategie, kterou většina ekonomů považuje za neudržitelnou.
To přimělo Mileiho spojence ve Washingtonu k intervenci s finanční pomocí. „Argentina čelí momentu akutní nelikvidity,“ prohlásil americký ministr financí Scott Bessent, když minulý týden oznámil dohodu o 20 miliardách dolarů. Toto oznámení vyvolalo rally u argentinských dluhopisů a akcií a pomohlo uvolnit tlak na peso. Zároveň to znamenalo vzácný případ přímé intervence USA na latinskoamerických měnových trzích, což podtrhuje strategický zájem Washingtonu na úspěchu Mileie.
V Argentině se horečně spekulovalo o tom, co by Trump mohl od Mileie za svou podporu žádat na oplátku. Před nástupem Mileie k moci Argentina, která je významným producentem lithia, prohlubovala své vazby s Čínou. Prezidentská kancelář Argentiny uvedla, že lídři budou diskutovat o „mnoha tématech“.
Trump také v úterý pohrozil Španělsku obchodními sankcemi, včetně cel, kvůli nespokojenosti s jeho odmítnutím zvýšit výdaje na obranu na 5 %, a označil tento krok za neuctivý vůči NATO. „Jsem velmi nespokojen se Španělskem,“ řekl novinářům v Bílém domě. „Jsou jedinou zemí, která nezvýšila své číslo na 5 %. Přemýšlel jsem, že jim za to, co udělali, uložím obchodní trest v podobě cel, a myslím, že to možná udělám.“
Lídři NATO se v červnu dohodli na zvýšení vojenských výdajů na 5 %, ačkoli španělský premiér Pedro Sánchez tehdy na poslední chvíli zajistil výjimku s tím, že Španělsko utratí pouze 2,1 %. Madrid argumentuje, že nižší výdaje kompenzuje silnými příspěvky vojáků do misí NATO, včetně nasazení v Lotyšsku, na Slovensku, v Rumunsku, Bulharsku a Turecku.
Francouzský prezident Emmanuel Macron odmítl výzvy opozice k rezignaci a obvinil konkurenční politické strany z podněcování nestability uprostřed nejhorší politické krize ve Francii za několik desetiletí.
Zdroj: Libor Novák