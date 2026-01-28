Trump možná trpí Alzheimerovou chorobou, tvrdí jeho neteř. Napište, že jsem zdravý, nařídil prezident novinářům

Americký prezident Donald Trump poskytl rozsáhlý rozhovor časopisu New York Magazine, v němž se věnoval svému zdravotnímu stavu a stárnutí. Devětasedmdesátiletý šéf Bílého domu hned v úvodu setkání varoval redaktora Bena Terrise před zveřejněním negativních informací. Pohrozil redakci žalobou, pokud by článek vykresloval jeho kondici v nepříznivém světle, a dodal, že na takové příběhy bude čas možná za několik let, kdy už to podle něj nikoho nebude zajímat.
Spekulace o Trumpově zdraví v posledním roce zesílily, přičemž veřejnost i internetoví detektivové poukazují na různé příznaky, jako jsou oteklé kotníky nebo časté podlitiny na hřbetech rukou. Zatímco prezidentovi lékaři trvají na tom, že je ve skvělé formě, v rozhovoru přišla řeč i na kognitivní funkce a rodinnou anamnézu. Trumpův otec Fred Trump trpěl v závěru svého dlouhého života Alzheimerovou chorobou, což je téma, které prezident v rozhovoru sám otevřel.
Při vzpomínce na otce však Donald Trump zaváhal u názvu diagnózy. Uvedl, že jeho otec měl kolem 86. roku věku problém, a následně se obrátil na svou tiskovou mluvčí Karoline Leavitt s otázkou „Jak se tomu říká?“. Poté, co mu mluvčí napověděla, že jde o Alzheimerovu chorobu, Trump souhlasil, ale okamžitě dodal, že on sám touto nemocí netrpí a vůbec na ni nemyslí. Svůj postoj označil za flegmatický a zdůraznil, že se cítí stejně jako před 40 lety.
Prezident v rozhovoru vyzdvihl svou genetickou výbavu a uvedl, že v jeho rodině se nevyskytují srdeční choroby a příbuzní z matčiny strany se dožívali vysokého věku přes devadesát let. S nadsázkou sobě vlastní komentoval zdravotní stav svého šedesátiletého přítele, jehož rodiče zemřeli předčasně na infarkt, a poznamenal, že genetiku nelze porazit ani přísnou dietou. Sám sebe označil za člověka, který je v tomto směru ve vynikající kondici.
Během rozhovoru byli do Oválné pracovny přivoláni i dva lékaři z Bílého domu, Sean Barbabella a James Jones. Když se redaktor zeptal doktora Jonese, který sloužil i za administrativy Baracka Obamy, kdo z obou prezidentů je zdravější, Jones bez váhání ukázal na Trumpa. Prezident na tuto odpověď, která přišla navzdory jeho známé zálibě v rychlém občerstvení a dietní cole, reagoval uznalým přikývnutím a pokynem novináři, aby toto vyjádření nezapomněl zapsat.
Diskuse se stočila také k Trumpovu užívání aspirinu. Prezident přiznal, že denně bere dávku 325 miligramů, což je výrazně více než běžně doporučovaných 81 miligramů pro prevenci srdečních příhod. Svůj postoj vysvětlil touhou mít „opravdu řídkou krev“. Přestože lékaři vyjadřují nad takto vysokým dávkováním obavy, Trump prohlásil, že tento režim dodržuje již 30 let a v Oválné pracovně nehodlá na svých zvycích nic měnit.
Prezident se rovněž ohradil proti zprávám, že během vládních schůzek usíná. Vysvětlil, že se někdy pouze nudí při dlouhých hlášeních svých poradců, která trvají i několik hodin. Uvedl, že v takových chvílích schválně pohybuje rukou, aby dal najevo, že poslouchá, i když se nemůže dočkat konce jednání. Podle svých slov nepotřebuje mnoho spánku a pět hodin denně mu bohatě stačí, zejména když ho práce baví.
Tisková mluvčí Karoline Leavitt doplnila, že Trump v současnosti pracuje tvrději než kdykoliv předtím, a to i ve srovnání s jeho érou v realitním byznysu. Poznamenala, že mariňáci střežící Oválnou pracovnu museli dokonce požádat o posily, protože prezident v úřadu tráví nebývalé množství času.
V kontrastu s tvrzením Trumpa ale vystoupila Mary Trumpová, neteř amerického prezidenta a profesí psycholožka, která přišla s varovným tvrzením ohledně duševního zdraví svého strýce. V souvislosti s jeho nedávnými veřejnými vystoupeními vyjádřila podezření, že Trump skutečně vykazuje známky nastupující Alzheimerovy choroby. Své závěry opírá o konkrétní výraz v jeho tváři, který podle jejích slov nápadně připomíná projevy demence u jejího zesnulého dědečka Freda Trumpa.
Fred Trump, otec současného prezidenta a úspěšný realitní magnát, trpěl Alzheimerovou chorobou v posledních letech svého života a zemřel v roce 1999 ve věku 93 let. Mary Trumpová, která je dlouhodobou kritičkou svého strýce, uvedla, že při sledování Donalda Trumpa na pódiu zaznamenává stejné „záblesky“ nepřítomnosti, jaké vídala u svého dědečka během jeho kognitivního úpadku.
Klíčovým indikátorem je pro psycholožku specifický výraz, který popsala jako „pohled jelena uvízlého v záři reflektorů“ (deer-in-the-headlights look). Podle ní tento výraz naznačuje momenty, kdy člověk náhle ztratí orientaci a netuší, kde se právě nachází nebo co se kolem něj děje. Tento jev prý u svého strýce pozoruje stále častěji, což ji vede k přesvědčení, že jeho kognitivní schopnosti nejsou v pořádku.
Mary Trumpová pro časopis New York Magazine zavzpomínala na okamžik, kdy si tohoto příznaku poprvé všimla u svého dědečka. Bylo to na akci, kde byl Fred Trump oslavován, a přestože byl středem pozornosti, jeho prázdný pohled prozrazoval absolutní dezorientaci. Neteř prezidenta tvrdí, že u Donalda Trumpa nyní vidí totéž – občasné výpadky, kdy se zdá, že není ukotven v čase ani prostoru.
Lékařská zpráva vydaná kapitánem Seanem Barbabellou v prosinci loňského roku označila Trumpovo zdraví za výjimečné. Dokument uvádí, že prezident vykazuje silné kardiovaskulární i neurologické výkony. Mary Trumpová však varuje, že oficiální zprávy mohou zakrývat realitu, a zdůrazňuje, že jako psycholožka s rodinnou zkušeností vidí v prezidentově chování vzorce, které nelze ignorovat.
Alzheimerova choroba je nejčastější příčinou demence a projevuje se postupným úpadkem mozkových funkcí, včetně paměti, řeči a orientace. Mary Trumpová je přesvědčena, že kombinace vysokého věku, rodinné anamnézy a viditelných změn v chování jejího strýce představuje riziko, o kterém by se mělo veřejně mluvit bez ohledu na oficiální prohlášení Bílého domu.
