Trump našel únikovou cestu z patové situace. Vsadil na chladný rozum

Libor Novák

8. dubna 2026 8:58

Prezident Trump v Mar-a-Lago. Foto: The White House

Nakonec se zdá, že alespoň pro tuto chvíli zvítězil chladný rozum. Prezident Donald Trump prostřednictvím své sociální sítě oznámil, že Spojené státy a Írán se výrazně přiblížily k uzavření definitivní mírové dohody. V souvislosti s tímto pokrokem šéf Bílého domu souhlasil se čtrnáctidenním příměřím, které má poskytnout prostor pro další vyjednávání.

K tomuto kroku došlo jen krátce před vypršením Trumpova ultimáta, které hrozilo masivními údery na íránskou energetickou a dopravní infrastrukturu. Prezident původně stanovil termín na osmou hodinu večerní washingtonského času. Ačkoliv dohoda nepřišla v poslední vteřině, v kontextu blížícího se termínu šlo o velmi těsný výsledek.

Celý klid zbraní je ovšem podmíněn tím, že také Írán zastaví veškeré nepřátelské akce. Klíčovým požadavkem je plné otevření Hormuzského průlivu pro komerční námořní dopravu. Íránský režim sice přislíbil, že tak učiní, nicméně i nadále trvá na tom, že nad touto strategickou vodní cestou vykonává svou svrchovanou moc.

Pro Donalda Trumpa tato dohoda představuje únikovou cestu z mimořádně riskantní situace. Prezident čelil volbě mezi drastickou eskalací konfliktu a ústupem, který by mohl vážně poškodit jeho politickou důvěryhodnost. Přestože vyjednal čtrnáctidenní odklad, může se jednat pouze o dočasné vysvobození z hlubšího problému.

Během následujících dvou týdnů budou obě strany usilovat o nalezení trvalého řešení celého sporu. Očekává se, že rozhovory budou velmi náročné a plné překážek. První pozitivní signály se však již objevily na finančních trzích, kde cena ropy klesla pod hranici sta dolarů a americké akciové trhy zaznamenaly růst.

Ještě v úterý ráno přitom nebylo vůbec jisté, zda se podaří dosáhnout jakéhokoliv pokroku. Trump tehdy na veřejnosti vystoupil s velmi ostrým prohlášením, ve kterém hrozil zánikem celé íránské civilizace. Tato rétorika vyvolala značné obavy, zda situace nesměřuje k nezvratnému válečnému konfliktu s nedozírnými následky.

Zatím není jasné, zda právě tento bezprecedentní nátlak přiměl Írán k souhlasu s podmínkami, které dříve odmítal. Jisté však je, že Trumpova pobuřující prohlášení se zcela vymykají způsobu, jakým moderní američtí prezidenti obvykle komunikují. Jeho slova mohou mít dlouhodobý dopad na to, jak zbytek světa nahlíží na Spojené státy.

USA, které se dříve prezentovaly jako garant světové stability, nyní podle kritiků otřásají základy mezinárodního řádu. Zatímco v domácí politice prezident s oblibou boří zavedené normy, nyní podobný přístup aplikuje i v globálním měřítku. Demokraté jeho vyjádření ostře odsoudili a někteří dokonce zpochybnili jeho způsobilost k výkonu funkce.

Kritika však tentokrát zazněla i z řad prezidentových spolustraníků, kteří za ním obvykle stojí. Například republikánský kongresman Austin Scott označil prezidentovy hrozby za kontraproduktivní. Také senátor Ron Johnson varoval, že realizace tak rozsáhlé bombardovací kampaně by byla obrovskou chybou, která odporuje americkým principům.

Bílý dům se pravděpodobně bude bránit argumentem, že zvolený nátlak přinesl své ovoce. Pro prezidenta, který se potýká s klesající popularitou a ekonomickými potížemi způsobenými drahými energiemi, je jakékoli uvolnění napětí vítané. Trump navíc prohlásil, že americká armáda již nyní splnila nebo dokonce překonala všechny své cíle.

Skutečný stav věcí je však komplikovanější, neboť osud íránského jaderného programu zůstává nejasný. Teherán má také stále vliv na své regionální spojence, jako jsou například povstalci v Jemenu. Íránský ministr zahraničí navíc uvedl, že USA akceptovaly rámec jejich vlastního desetibodového plánu, který zahrnuje stažení amerických vojsk a zrušení sankcí.

před 53 minutami

Trump mluví o velkém dni pro světový mír i totálním vítězství USA

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump oznámil, že s Íránem uzavřel čtrnáctidenní příměří. Žádá okamžité otevření Hormuzského průlivu

Americký prezident Donald Trump v úterý večer oznámil, že dosáhl dohody o čtrnáctidenním příměří s Íránem. Toto rozhodnutí přišlo jen hodinu před vypršením jeho vlastního ultimáta, které stanovil na osmou hodinu večerní východoamerického času. Prezident na sociálních sítích uvedl, že po tuto dobu pozastavuje veškeré útoky a bombardování, přičemž zdůraznil, že klid zbraní musí být oboustranný.

Donald Trump Írán

před 15 minutami

Ilustrační fotografie.

V Česku začaly platit maximální ceny pohonných hmot

Řidiči od půlnoci z úterý na středu tankují s vědomím, že již platí státem stanovené maximální ceny pohonných hmot. Vláda se tak rozhodla reagovat na prudký růst cen paliv v posledních týdnech v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě. 

před 21 minutami

před 2 hodinami

před 8 hodinami

před 8 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Pákistán přemlouvá Trumpa, aby prodloužil ultimátum. Možná uspěje

Americký prezident Donald Trump potvrdil, že Spojené státy se nacházejí ve fázi velmi ostrého vyjednávání ohledně válečného konfliktu s Íránem. V krátkém telefonickém rozhovoru pro stanici Fox News odmítl sdělit jakékoli podrobnosti s vysvětlením, že situace je v tuto chvíli příliš vypjatá. Prezident pouze naznačil, že probíhající diplomatické procesy jsou v kritickém bodě.

včera

Stíhací letoun F-15 Eagle, ilustrační fotografie

Co se stane, až vyprší ultimátum? Ani americká armáda nedokáže zničit íránskou infrastrukturu, varují experti

S blížícím se úterním večerem v USA se nezadržitelně krátí čas ultimáta, které Íránu stanovil prezident Donald Trump. Ten pohrozil, že pokud Teherán nepřistoupí na dohodu o otevření Hormuzského průlivu, americká armáda během pouhých čtyř hodin zničí klíčovou civilní infrastrukturu země, včetně všech mostů a elektráren. Trumpova rétorika v úterý ráno ještě přitvrdila, když varoval, že v sázce je přežití „celé jedné civilizace“.

včera

Martin Stropnický

Vláda volební období neustojí? Stropnický si posvítil na Babiše, nešetřil ani Macinku

Martin Stropnický, který v minulosti patřil k nejpopulárnějším tvářím hnutí ANO a prošel resorty obrany, zahraničí i kultury, se do aktuálního politického dění vracet nehodlá. V pořadu Osobnost Plus přiznal, že mu v dnešní politice chybí étos a především základní slušnost. Tu přitom nepovažuje za projev slabosti, ale naopak za vlastnost, která vyžaduje velkou vnitřní sílu.

včera

Posádka mise Artemis II poslala na Zemi nové úchvatné fotky Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Takhle Zemi lidstvo ještě nevidělo. Mise Artemis II přepsala dějiny kosmonautiky

Mise Artemis II včera přepsala dějiny kosmonautiky, když úspěšně dokončila očekávaný průlet kolem Měsíce. Čtveřice astronautů se v modulu Orion přiblížila k měsíčnímu povrchu na vzdálenost pouhých 6 545 kilometrů. Tento manévr nebyl jen technickým triumfem, ale i rekordním počinem – posádka dosáhla vzdálenosti přibližně 406 742 kilometrů od Země, čímž překonala dosavadní rekord legendárního Apolla 13 z roku 1970.

včera

Petr Pavel

Ministr zahraničí nemůže zakázat prezidentovi zastupovat zemi, řekl studentům Pavel

Mezi prezidentem Petrem Pavlem a současnou vládní koalicí ANO, SPD a Přísahy (Motoristů sobě) pokračuje spor o to, kdo má Českou republiku reprezentovat na mezinárodní scéně. Jádrem konfliktu je nadcházející summit NATO, který se uskuteční 7. a 8. července v turecké Ankaře. Zatímco vláda plánuje vyslat čistě vládní delegaci, prezident Pavel trvá na tom, že mu ministr zahraničí nemůže účast zakázat.

včera

Izrael a Spojené státy zaútočily na Írán

Írán vyzval občany, aby chránili infrastrukturu vlastním tělem. Kolem elektráren tvoří lidské řetězy

Napětí mezi Washingtonem a Teheránem dosahuje kritického bodu a svět s napětím sleduje hodiny zbývající do vypršení ultimáta prezidenta Donalda Trumpa. Podle íránských médií se v Tabrízu začaly tvořit lidské řetězy kolem tamní tepelné elektrárny. Tato akce je přímou reakcí na výzvu íránského ministerstva mládeže a sportu, které apelovalo na mladé lidi, aby vlastním tělem chránili veřejnou infrastrukturu země před hrozícími americkými nálety.

včera

Viktor Orbán /Fidesz/, maďarský premiér

„Jsem vám k službám.“ Maďarskem otřásá nový skandál, Orbán nabízel Putinovi naprostou oddanost

Maďarskem otřásá skandál, který vrhá nové světlo na nadstandardní vztahy premiéra Viktora Orbána s Kremlem. Podle uniklého vládního přepisu říjnového telefonátu, o kterém informovala agentura Bloomberg, nabídl Orbán Vladimiru Putinovi svou naprostou oddanost. V rozhovoru z 17. října měl maďarský lídr doslova prohlásit: „Jsem vám k službám,“ a přirovnat svou roli k bajce o myši, která je připravena pomoci mocnému lvu.

včera

J. D. Vance a Viktor Orbán

EU se snaží potlačit maďarský lid, protože nemá v oblibě lídra, který stojí za občany, perlí Vance v Budapešti

Návštěva amerického viceprezidenta J. D. Vance v Budapešti nabrala na obrátkách, když se ostře vymezil proti evropským institucím. Během tiskové konference v úřadu maďarského premiéra Vance prohlásil, že skutečné vměšování do maďarské politiky nepřichází z Washingtonu, ale z Bruselu. Podle něj se unijní „byrokraté“ snaží potlačit maďarský lid jen proto, že nemají v oblibě lídra, který se za své občany dokáže postavit.

včera

Prezident Trump

Celá civilizace dnes večer zemře, prohlásil Trump. USA útočí na ostrov Charg, Izrael likviduje íránskou dopravní síť

Napětí na Blízkém východě dosáhlo svého dosavadního vrcholu. Americký prezident Donald Trump vystupňoval svou rétoriku vůči Teheránu na úroveň, která v moderní diplomacii nemá obdoby. V souvislosti s vypršením ultimáta pro otevření Hormuzského průlivu prohlásil, že „celá jedna civilizace dnes večer zemře“. Trumpovy výroky na sociální síti Truth Social naznačují, že Spojené státy jsou připraveny k totálnímu vojenskému úderu, pokud Írán okamžitě neustoupí.

včera

Ilustrační foto

Ministerstvo zveřejnilo maximální ceny pohonných hmot na středu

Ministerstvo financí České republiky přistoupilo k mimořádnému kroku a v reakci na aktuální dění na světových trzích začalo vydávat oficiální sdělení o zastropování cen pohonných hmot. Maximální cena automobilového benzínu byla pro 8. duben stanovena na 43,15 Kč za jeden litr včetně daně z přidané hodnoty. Maximální cena nafty byla stanovena na 49,59 Kč za litr včetně DPH.

včera

Péter Szijjártó osobně přivítal J. D. Vance

Vance přistál v Maďarsku. Zlatý věk, událost desetiletí, nešetří chválou Orbánovi lidé

Návštěva amerického viceprezidenta J. D. Vance v Budapešti představuje podle maďarské diplomacie naprostý přelom. Ministr zahraničí Péter Szijjártó ve svém příspěvku na sociálních sítích nešetřil superlativy a označil příjezd druhého nejvýše postaveného muže Spojených států za historický moment. Podle jeho slov jde o první návštěvu amerického viceprezidenta od roku 1991 a o nejvýznamnější diplomatickou událost tohoto druhu od návštěvy George W. Bushe v roce 2006.

včera

Viktor Orbán /Fidesz/, maďarský premiér

Orbán je trnem v oku Evropské unie. Do voleb vkládá velké naděje

Maďarské volby naplánované na 12. dubna mohou přinést zásadní změnu pro celou Evropskou unii, která v porážku nacionalistického premiéra Viktora Orbána vkládá velké naděje. Orbán je vnímán jako politik ohrožující budoucnost sedmadvacítky, přičemž v aktuálních předvolebních průzkumech začíná ztrácet. Jeho hlavní vyzyvatel Péter Magyar otevřeně deklaruje, že v případě vítězství hodlá pošramocené vztahy s Unií napravit a považuje nadcházející hlasování za referendum o směřování země.

včera

Modžtaba Chámeneí

The Times: Modžtába Chameneí je v kritickém stavu neschopen řídit zemi. Írán mu chystá hrob

Nový nejvyšší íránský vůdce Modžtába Chameneí je podle nových informací v bezvědomí a jeho zdravotní stav je označován za kritický. Podle zprávy britského listu The Times, který se odvolává na diplomatické memorandum založené na amerických a izraelských datech, se Chameneí aktuálně léčí v posvátném městě Kom. Toto zjištění poprvé odhaluje přesné místo jeho pobytu poté, co nastoupil do čela země po svém otci Alím Chameneím, jenž zahynul při americko-izraelských útocích.

včera

Ve Francii havaroval vysokorychlostní vlak TGV

Ve Francii havaroval vysokorychlostní vlak TGV. Po srážce s kamionem je mnoho zraněných

V severní Francii došlo v úterý ráno k tragické železniční nehodě, při které se vysokorychlostní vlak TGV srazil s nákladním automobilem převážejícím vojenskou techniku. Střet se odehrál kolem sedmé hodiny ranní na železničním přejezdu v departementu Pas-de-Calais, konkrétně v oblasti mezi městy Béthune a Lens. Náraz byl natolik silný, že lokomotiva vlaku vykolejila.

včera

Do voleb v Maďarsku zbývá necelý týden. Trump posílá Orbánovi silnou zbraň

Americký viceprezident JD Vance v úterý navštíví Maďarsko v rámci úsilí podpořit premiéra Viktora Orbána před klíčovými parlamentními volbami. Tato cesta na poslední chvíli je vnímána jako pokus o posílení pozic důležitého spojence hnutí MAGA, kterému v nedělním hlasování hrozí volební porážka. Podle politických analytiků však tato intervence pravděpodobně nepřinese zásadní obrat v již tak vyostřeném předvolebním souboji.

Zdroj: Libor Novák

