Trump nečekaně ustoupil z ultimáta Íránu. Útoky odložil

Libor Novák

23. března 2026 12:27

Prezident Trump Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump nečekaně oznámil odklad plánovaných úderů na íránskou energetickou infrastrukturu o pět dní. Ve svém prohlášení na sociální síti Truth Social uvedl, že instruoval ministerstvo obrany, aby pozastavilo veškeré letecké útoky na elektrárny a energetické objekty v Íránu. Tento krok podmínil úspěchem probíhajících jednání, která označil za velmi produktivní.

Podle Trumpa probíhaly v posledních dvou dnech mezi Washingtonem a Teheránem rozhovory zaměřené na úplné a totální vyřešení nepřátelství na Blízkém východě. Přestože původní 48hodinové ultimátum na otevření Hormuzského průlivu mělo vypršet v pondělí těsně před půlnocí GMT (v úterý po půlnoci našeho času), tato nová diplomatická aktivita vnesla do extrémně napjaté situace dočasný oddech.

Teherán předtím na americké hrozby reagoval velmi ostře. Varoval, že v případě útoku na své území „nevratně zničí“ základní infrastrukturu v celém regionu, včetně životně důležitých vodovodních systémů. Íránská strana navíc pohrozila údery na elektrárny v oblastech zásobujících americké základny a na ekonomické i průmyslové objekty, v nichž mají Američané své podíly.

Z Trumpova aktuálního vyjádření však není zcela jasné, na jakých základech by mohlo ono „totální vyřešení“ války stát. Prezident dříve jako hlavní cíl uváděl změnu režimu a vyzýval íránský lid k převzetí moci v zemi. Dosavadní vojenská kampaň, která začala 28. února, však zatím k pádu vlády nevedla, a to i přes likvidaci řady vysokých představitelů včetně Alího Chameneího.

Dosavadní konflikt se vyznačoval neustále se měnícími cíli a obrovskými ekonomickými škodami po celém světě. V samotných Spojených státech vyvolala válka drastický nárůst cen pohonných hmot, což vytváří značný domácí tlak na Trumpovu administrativu. Právě neschopnost zlomit íránskou kontrolu nad Hormuzským průlivem podle analytiků testuje limity americké moci.

Hormuzský průliv zůstává ústředním bodem celého sporu. Tato úzká vodní cesta, kterou Írán efektivně blokuje, zajišťuje transport pětiny celosvětových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu. Denně tudy v normálním režimu proudí energie v hodnotě téměř 600 miliard dolarů, na čemž jsou závislí nejen vývozci z Perského zálivu, ale především globální ekonomika.

Důsledky blokády jsou pro světový trh zdrcující. Počet lodí proplouvajících průlivem se propadl na minimum a od začátku bojů bylo terčem útoku nejméně 21 plavidel. Tato nejistota vyhnala ceny ropy nad hranici 100 dolarů za barel, což představuje meziroční nárůst o padesát procent. Paralýza cesty navíc ohrožuje i globální obchod s hnojivy a potravinami.

Zatímco Washington usiluje o zničení íránského raketového potenciálu a námořnictva, Teheránu se daří udržovat akceschopnost i pod tlakem těžkého bombardování. Nové vedení země v čele s Mojtabou Chameneím dává jasně najevo, že se nehodlá vzdát bez boje. Diplomatický obrat v podobě pětidenního odkladu tak může být buď skutečnou šancí na mír, nebo jen taktickým manévrem obou stran.

Pokud jednání selžou, hrozba totální destrukce energetické infrastruktury a následného regionálního kolapsu se vrátí s ještě větší intenzitou. Americké ministerstvo zahraničí i nadále nabádá své občany k nejvyšší opatrnosti, neboť riziko útoků na americké zájmy přetrvává po celém světě.

včera

Norrise poctil prezident Trump. Byl to skvělý chlap, ocenil herce

před 40 minutami

před 1 hodinou

Mark Rutte, generální tajemník NATO

Rutte věří, že se evropské státy připojí k Trumpově válce proti Íránu

Generální tajemník NATO Mark Rutte vyjádřil v neděli plnou podporu vojenské kampani prezidenta Donalda Trumpa proti Íránu. V rozhovoru pro pořad „Face the Nation“ na stanici CBS uvedl, že očekává sjednocení všech členských států Aliance v podpoře amerického postupu. Rutte věří, že evropské mocnosti se nakonec ke společnému úsilí připojí, přestože dosud projevovaly značnou zdrženivost.

před 2 hodinami

Ilustrační foto

Takové počasí historie nepamatuje. Příští rok otřese globálními statistikami, varuje WMO

Podle nejnovější varovné zprávy Světové meteorologické organizace (WMO) se klimatický systém naší planety nachází v největší nerovnováze v zaznamenané historii. Země v současnosti pohlcuje mnohem více tepelné energie, než kolik je schopna vyzařovat zpět do vesmíru. Tento znepokojivý trend je poháněn především emisemi skleníkových plynů, jako je oxid uhličitý, jehož koncentrace v atmosféře jsou nyní nejvyšší za poslední nejméně dva miliony let.

před 3 hodinami

Evropský parlament

Politico: Orbán funguje jako přímý informační kanál pro Kreml. EU vylučuje Maďarsko z citlivých diskusí

Vztahy mezi Maďarskem a zbytkem Evropské unie narazily na nové dno. Brusel začal výrazně omezovat tok důvěrných informací směrem k Budapešti kvůli rostoucím obavám, že vláda Viktora Orbána funguje jako přímý informační kanál pro Kreml. Podle diplomatických zdrojů se citlivé záležitosti stále častěji projednávají v menších skupinách států, ze kterých je Maďarsko záměrně vynecháváno.

před 3 hodinami

těžba ropy, autor: Zbynek Burival

IEA: Situace na světových energetických trzích překonává největší krize moderní historie

Situace na světových energetických trzích dosáhla kritického bodu a podle šéfa Mezinárodní energetické agentury (IEA) Fatiha Birola svými dopady překonává největší krize moderní historie. Současný konflikt v Íránu, doprovázený bombardováním a uzavřením strategického Hormuzského průlivu, v sobě kombinuje ničivou sílu obou ropných šoků ze 70. let i následků ruské invaze na Ukrajinu. Birol v pondělí v Canbeře varoval, že světoví lídři zpočátku podcenili hloubku problémů, které tato destabilizace přinese.

před 4 hodinami

Ilustrační foto

Benzin na příděl? Svět čelí větší hrozbě než za velké ropné krize, hrozí výrazné zdražování potravin i paliv

Světová ekonomika čelí vážné hrozbě v důsledku prodlužujícího se konfliktu mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem. Podle analytiků a představitelů energetických organizací se spotřebitelé po celém světě musí připravit na výrazné zdražování potravin, pohonných hmot i cestování. Tato krize zasahuje dodavatelské řetězce napříč všemi odvětvími, protože energie je základním vstupem pro veškerou produkci a dopravu.

před 6 hodinami

včera

včera

včera

včera

Atletika, ilustrační fotografie.

Česko má po osmi letech medaili z halového MS. Lurdes Gloria Manuel ovládla čtvrtku

Česká výprava atletů se konečně dočkala medaile z halového světového šampionátu. V sobotu se o ni v polské Toruni postarala čtvrtkařka Lordes Gloria Manuel, která si navíc doběhla pro tu nejcennější z nich, když závod na 400 metrů ovládla osobním rekordem, tedy v čase 50,76 sekundy. Jedná se tak pro ni o první výrazný seniorský úspěch, kterým tak navázala na svůj titul juniorské mistryně světa.

včera

Policie ČR

Smrtelná nehoda ve středních Čechách. Zasahoval vrtulník

Tragické následky má nedělní nehoda na Kolínsku ve středních Čechách. Jeden člověk nepřežil havárii osobního auta, další dva lidé utrpěli zranění. Příčina události je předmětem vyšetřování. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. 

včera

včera

AC Sparta Praha, stadion na Letné

Sparta odvetu osmifinále s Alkmaarem nezvládla. Olomouc nestačila na Mohuč

Český fotbal už nemá po čtvrtku v této sezóně evropských fotbalových pohárů žádného zástupce. Osmifinále Konferenční ligy se totiž hrubě nevydařilo pražské Spartě, která vstupovala do domácí odvety s nizozemským Alkmaarem po porážce 1:2 z úvodního zápasu. Výkon svěřenců kouče Briana Priskeho byl však ještě horší než před týdnem a nikdo se tak nemohl divit tomu, že odvetný duel dospěl k jasnému výsledku 4:0 pro Alkmaar. To Olomouc se v německé Mohuči pokoušela o klubovou senzaci. První poločas statečně držela bezbrankový stav, o svém postupu do čtvrtfinále nakonec bundesligový celek rozhodl dvěma góly ve druhé půli, přičemž mu pomohlo i to, že Olomouc dohrávala o deseti.

včera

včera

včera

včera

Volby, ilustrační fotografie.

ANO je suverénní, do Sněmovny by proniklo jen pět stran

Více než třetina lidí by momentálně podpořila vládní hnutí ANO premiéra Andreje Babiše. Jeden z jeho nynějších koaličních partnerů by ale skončil mimo Poslaneckou sněmovnu, kam by se dostalo jen pět subjektů. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM pro televizní stanici CNN Prima News. 

včera

včera

Jsme mimořádně oslabení a ohrožení, říká Fico po unijním summitu

Evropská unie je podle slovenského premiéra Roberta Fica (Smer-SD) mimořádně oslabená a ohrožená. Přesto s ní chce i nadále řešit situaci kolem ropovodu Družba, jímž už téměř měsíc neproudí ropa z východu. 

