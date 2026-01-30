Trump nominuje Kevina Warshe na post příštího předsedy Fedu

Americký prezident Donald Trump v pátek oznámil, že nominuje Kevina Warshe na post příštího předsedy Federálního rezervního systému (Fed). Warsh má v čele americké centrální banky nahradit Jeromea Powella, jehož funkční období končí letos v květnu. Tato nominace nyní podléhá schválení v Senátu, což je proces, který bude následovat po měsících veřejných sporů mezi Trumpem a současným šéfem Fedu.
Výběr nového šéfa centrální banky byl výsledkem rozsáhlého hledání, které začalo již v září loňského roku. Celý proces vedl ministr financí Scott Bessent, který původní seznam šesti kandidátů zúžil na čtyři finalisty, jež následně představil prezidentovi. Trump své rozhodnutí oznámil prostřednictvím sociální sítě Truth Social, kde nešetřil chválou na adresu svého vyvoleného kandidáta.
Trump ve svém příspěvku vyzdvihl Warshovu profesní dráhu, která zahrnuje studium na Stanfordu, doktorát z práv na Harvardu a působení v oddělení fúzí a akvizic investiční banky Morgan Stanley. Prezident také použil jeden ze svých oblíbených komplimentů, když prohlásil, že Warsh je pro tuto roli jako stvořený díky svému vystupování. Podle Trumpa má Warsh potenciál stát se jedním z největších předsedů Fedu v historii.
Kevin Warsh je v pětapadesáti letech považován za víceméně konvenčního kandidáta, přestože má za sebou rekordní zápis do historie. V roce 2006, kdy jej nominoval prezident George W. Bush, se stal v 35 letech nejmladším guvernérem v dějinách Fedu. V radě guvernérů pak působil pět let. V minulosti byl Warsh známý jako zastánce přísné měnové politiky a bojovník proti inflaci, v poslední době však své postoje změnil.
Podle četných veřejných prohlášení z posledních měsíců se Warsh nyní přiklání k nižším úrokovým sazbám, což je v souladu s Trumpovými požadavky. Kromě změn v měnové politice se Warsh vyslovil také pro celkovou revizi personálního obsazení centrální banky. Právě tato názorová shoda s Bílým domem z něj udělala favorita poté, co se o něm dříve uvažovalo i jako o možném ministrovi financí.
Oznámení nominace přichází v době extrémně napjatých vztahů mezi Bílým domem a Jeromeem Powellem. Trump v posledních měsících Powella opakovaně slovně napadal a neváhal použít urážlivé výrazy kvůli tomu, že centrální banka nesnižovala úrokové sazby dostatečně rychle. Situace vyeskalovala začátkem tohoto měsíce, kdy Trumpova administrativa zahájila vyšetřování Fedu, což Powell označil za nepřípustnou snahu o politizaci nezávislé instituce.
Finanční trhy na zprávu o výběru Kevina Warshe reagovaly okamžitě. Ceny drahých kovů, které investoři často využívají jako bezpečný přístav v dobách nejistoty, zaznamenaly prudký propad. Futures na zlato klesly o 3,8 % a stříbro se propadlo dokonce o více než 11 %. Podle analytiků trhy vnímají Warshe jako sice loajálního, ale stále dostatečně konvenčního kandidáta, který nepředstavuje takové riziko jako jiná jména, o nichž se spekulovalo.
Ekonomové z platformy Saxo Markets naznačují, že Warshova nominace uklidnila spekulace o tom, že by se do čela Fedu mohl dostat někdo, kdo by byl zcela podřízen prezidentovým politickým přáním. I když se očekává, že Warsh bude k Trumpovým požadavkům na levnější peníze vstřícnější než Powell, jeho minulost v rámci struktur Fedu mu dodává v očích finančního světa určitou míru kredibility.
Hlasování o Warshově nominaci v Senátu bude pravděpodobně jedním z nejdůležitějších politických momentů letošního jara. Pokud bude potvrzen, převezme kormidlo americké ekonomiky v době, kdy se administrativa snaží o hluboké strukturální změny a zároveň čelí mezinárodním tlakům. Jerome Powell mezitím dostal od novinářů otázku, jakou radu by svému nástupci dal, což jen podtrhlo blížící se konec jeho éry v čele nejmocnější banky světa.
