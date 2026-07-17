Trump obvinil Čínu ze zásahů do prezidentských voleb. Nemáme jediný důkaz manipulace, přiznal následně Bílý dům

Donald Trump ve svém televizním projevu obvinil Čínu ze zásahu do prezidentských voleb v roce 2020. Podle jeho odpůrců však toto vystoupení slouží spíše jako kouřová clona, která má připravit půdu pro zpochybnění nadcházejících kongresových voleb. V nich totiž republikánům podle průzkumů hrozí výrazné ztráty.
Během pětadvacetiminutového proslovu americký prezident zpochybnil integritu tamního volebního systému, který označil za katastrofálně vzdálený standardům spravedlnosti. Podle jeho slov je tento systém extrémně zranitelný vůči zásahům cizích mocností. Svou řeč začal tradičním chlubením se úspěchy vlastní kampaně a údajně nebývale prosperující ekonomikou.
Demokraté varovali, že se Trump pokouší šířit dezinformace a vyvolat chaos před nadcházejícími volbami. Demokratický senátor Mark Warner poukázal na to, že prezident pouze opakuje tvrzení, která již v minulosti vyšetřily a odmítly tajné služby, FBI, ministerstvo spravedlnosti i soudy. Warner zároveň dodal, že ačkoliv je Čína vážným strategickým konkurentem, hrozby je nutné řešit na základě faktů, nikoli je politicky překrucovat.
Jako předehru ke svým tvrzením Trump oznámil okamžité odtajnění zpravodajských dokumentů, které mají odhalovat zranitelnost volební infrastruktury. Systém je podle něj vystaven nebezpečí ze strany hackerů. Tato tvrzení jsou však v rozporu s hodnocením představitelů z jeho vlastního prvního prezidentského období. Z tehdejší analýzy vedené Johnem Ratcliffem totiž vyplynulo, že volby v roce 2020 byly nejbezpečnější v historii země.
Trump nicméně toto tehdejší hodnocení odmítl a obvinil tajné služby ze spiknutí a dlouholetého utajování informací před ním i před Kongresem. Před samotným projevem mluvčí čínského velvyslanectví ve Washingtonu Liu Chang jakékoli zasahování do amerických voleb striktně odmítl. Prohlásil, že Čína do těchto procesů nikdy nezasahovala a zasahovat nebude.
Prezident nařídil zpravodajským službám, ministerstvu spravedlnosti a FBI, aby prošetřily, proč byly tyto informace skrývány. Požaduje propuštění odpovědných osob a případné podání trestních oznámení. Do čela tajných služeb Trump nedávno dosadil svého spojence Billa Pulteho, který nemá v tomto oboru žádné předchozí zkušenosti. Pulte dříve působil ve federální agentuře pro financování bydlení, kde se snažil najít kompromitující materiály na Trumpovy odpůrce.
Na zveřejnění dokumentů spolupracoval také John Solomon, pravicový novinář známý šířením volebních konspiračních teorií. Solomon však po projevu novinářům přiznal, že odtajněné materiály neobsahují žádné důkazy o tom, že by zahraniční aktéři v roce 2020 změnili byť jen jediný hlas. Trump ve svém vystoupení rovněž vyzval k urychlenému schválení zákona Save America Act. Tento zákon vyžadující přísné prokazování totožnosti voličů je momentálně zablokován v Kongresu.
Prezident se ve svém projevu jen okrajově dotkl situace kolem Íránu, přestože před několika dny zrušil dohodu o příměří. Následně nařídil vojenské údery s cílem uvolnit Hormuzský průliv, který je od konce února uzavřen pro obchodní dopravu. Tato blokáda způsobila celosvětový nárůst cen energií. Trump pouze prohlásil, že v Íránu dosahuje velkých vítězství a výsledky budou brzy viditelné.
Tento typ formálního projevu přímo z Bílého domu Trump využívá zřídka, jelikož vyžaduje čtení z čtecího zařízení, což neodpovídá jeho obvyklému improvizovanému stylu. Před vystoupením byl navíc postaven mimo službu jeho dlouholetý operátor čtecího zařízení. Ten byl obviněn z toho, že si vsadil téměř sto tisíc dolarů na to, co prezident v projevu řekne. Novou operátorkou se pro tento večer stala tisková mluvčí Karoline Leavitt.
Projevu v Bílém domě přihlíželo zhruba pětapadesát lidí, včetně viceprezidenta JD Vance a dalších vládních úředníků. Trump měl během čtení textu občas potíže se syntaxí a často sklouzával k sarkastickému tónu. Některé televizní stanice, jako NBC, ABC a CNN, odmítly projev vysílat na svých hlavních kanálech kvůli obavám z politické podjatosti. To vyvolalo ostrou reakci Trumpa, který požadoval odebrání jejich vysílacích licencí.
Televizní stanice nemají zákonnou povinnost vysílat prezidentovy projevy živě, což v minulosti potkalo i Baracka Obamu nebo Joea Bidena. Ještě před začátkem projevu vystoupila s kritikou řada Demokratů v čele s Kamalou Harris. Bývalá viceprezidentka a neúspěšná kandidátka z roku 2024 obvinila Trumpa z plánování šíření lží a konspiračních teorií. Prohlásila, že volby v roce 2020 nebyly ukradeny a že zákon Save Act slouží pouze k potlačování volebního práva.
Související
Američané Trumpově teorii o ukradených volbách nevěří. Jeho projev byl plný dávno vyvrácených tvrzení
Spojené státy provedly další vlnu leteckých úderů proti Íránu
Donald Trump , USA (Spojené státy americké)
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Američané Trumpově teorii o ukradených volbách nevěří. Jeho projev byl plný dávno vyvrácených tvrzení
před 1 hodinou
Trump obvinil Čínu ze zásahů do prezidentských voleb. Nemáme jediný důkaz manipulace, přiznal následně Bílý dům
před 2 hodinami
Dva mrtví po útoku na ubytovně. Pachatelem má být sanitář z IKEM, případ řeší GIBS
před 3 hodinami
Páteční počasí: Meteorologové nastínili, co hrozí od dnešních bouřek
včera
Budoucí důchodci mají být obezřetní. ČSSZ upozornila na podivné kampaně
včera
Estébáci pronásledovali herce Töpfera. Na trestech se dohodli
včera
Čína zadržela Čecha, důvod není jasný. Macinka odmítá vyhlašování války
včera
Česko zreviduje krizovou a obrannou legislativu, rozhodla vláda
včera
Babiš se nadále odmítá scházet s Pavlem. Vybral si mě za cíl, tvrdí premiér
včera
Páteční počasí přinese další silné bouřky, varovali meteorologové
včera
Rusko balamutí veřejnost. Výmysly o postupu odhalují, jak moc na Ukrajině krvácí
včera
Dostat se do EU vyžaduje notnou dávku trpělivosti. Nový hraniční systém je problémový, rozbila jej dvojčata
včera
Policie prověřuje Foldynu kvůli podezření z týrání manželky a dětí. Hrozí mu až osm let vězení
včera
Google zakročil. Z obchodu Play smazal ruský mail, sociální síť i chatovací aplikaci Kremlu
včera
Ukrajinským premiérem se stal bývalý šéf Naftogazu Koreckyj
včera
Lidé demonstrují, vojáci se bouří. Ukrajinou mohutně otřásá konec Fedorova
včera
Jeřáb spadl v Praze na ulici. Zasahují hasiči, místem nejezdí trolejbusy
včera
Policie vykázala z domu poslance Foldynu. Je podezřelý z domácího násilí
včera
Trumpova administrativa zveřejňování Epsteinových spisů totálně zvorala, přiznal Vance
včera
CNN: Útok na školu, při němž zemřelo na 170 dětí, v USA prakticky nikdo nevyšetřuje
Vyšetřování amerického leteckého úderu, který zasáhl školu v Íránu, již měsíce stagnuje u vojenského velení. Lídři Pentagonu a Centrálního velitelství USA (CENTCOM) dosud nenařídili standardní a klíčové prověření zpravodajských informací, které by pomohlo přesně objasnit, co se stalo.
Zdroj: Libor Novák