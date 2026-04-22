Trump opět otočil, prodloužil příměří s Íránem. Je to lest, myslí si Teherán

Libor Novák

22. dubna 2026 8:23

Prezident Trump v Mar-a-Lago. Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump jednostranně oznámil prodloužení dvoutýdenního příměří s Íránem. Učinil tak uprostřed horečnatých snah o návrat obou stran k jednacímu stolu. Trump, který krátce předtím naznačoval bezprostřední vojenský útok, se rozhodl své plány dočasně pozastavit.

Na platformě Truth Social prezident uvedl, že k tomuto kroku přistoupil na žádost pákistánských lídrů, polního maršála Asima Munira a premiéra Šehbáze Šarífa. Své rozhodnutí zdůvodnil tím, že íránská vláda je v současné době značně roztříštěná. Zároveň nařídil americké armádě, aby pokračovala v blokádě a zůstala v plné pohotovosti.

Podmínkou pro udržení příměří je předložení návrhu na mír ze strany íránských vyjednavačů. Trump zdůraznil, že klid zbraní potrvá tak dlouho, dokud nebudou jednání uzavřena jedním či druhým směrem. Toto oznámení přišlo v den, kdy byla odložena očekávaná cesta viceprezidenta JD Vance do Islámábádu.

Trumpův náhlý obrat se setkal s ostrou reakcí Muhammada Bágira Ghalibáfa, předsedy íránského parlamentu, který vede tamní vyjednávací tým. Jeho poradce odmítl prodloužení příměří jako taktiku, která má Spojeným státům získat čas pro překvapivý úder. Celý návrh označil za lest.

Íránská strana je vůči americkému postoji velmi kritická a naznačuje, že se nehodlá podřídit. Představitelé režimu vzkázali, že poražená strana nemůže diktovat podmínky. Podle jejich vyjádření je současná blokáda neudržitelná a musí být vyřešena vojenskou reakcí.

Napětí mezi oběma zeměmi vzrostlo po pátečních příspěvcích na sociálních sítích, ve kterých Trump prohlásil vítězství a vykreslil Írán jako kapitulující zemi. Tato rétorika rozzuřila vedení Islámských revolučních gard, což vedlo k opětovnému uzavření Hormuzského průlivu. Předtím přitom ministr zahraničí Abbás Araghčí deklaroval, že průliv bude otevřen.

Pákistánský premiér Šaríf, který v celém konfliktu působí jako hlavní prostředník, Trumpovi za rozhodnutí poděkoval. Ujistil, že Pákistán bude nadále vyvíjet upřímné úsilí o vyjednané urovnání konfliktu. Trump přitom dříve v rozhovoru pro CNBC tvrdil, že nechce příměří prodloužit a trval na tom, že USA jsou v silné pozici.

Americký prezident a ministr financí Scott Bessent potvrdili, že i přes příměří bude námořní blokáda pokračovat. Bessent uvedl, že se strategie vyplácí, protože zásobníky na ostrově Chark budou brzy plné, což donutí íránské ropné vrty k zastavení těžby. USA tím chtějí nadále zvyšovat tlak na Teherán.

Oficiální íránská média potvrdila, že žádná íránská delegace v Islámábádu zatím není. Ghalibáf obvinil amerického prezidenta ze snahy proměnit jednání v akt kapitulace. Írán podle něj nepřistoupí na vyjednávání pod stínem výhrůžek a připravuje nové kroky na bojišti.

Blokáda íránských přístavů zůstává zásadní překážkou pro další kolo rozhovorů. Teherán opakovaně vyzval k jejímu ukončení, což však Washington odmítá. Šéf Mezinárodní agentury pro energii Fatih Birol varoval, že dopad konfliktu na ropu a plyn představuje největší krizi v dějinách energetických trhů.

Uzavření Hormuzského průlivu ohrožuje světovou ekonomiku, jelikož se přes něj přepravuje pětina globálních zásob ropy a plynu. Americké síly navíc nedávno zadržely ropný tanker podezřelý z pašování íránské suroviny v Asii. Íránské ministerstvo zahraničí tento krok označilo za námořní pirátství a státní terorismus.

Pákistánští představitelé, včetně ministra zahraničí Ishaka Dara, vyvíjejí intenzivní úsilí o uspořádání druhé fáze rozhovorů. V hlavním městě Islámábád platí přísná bezpečnostní opatření a úřady jsou uzavřeny. Analytici upozorňují, že neúspěch těchto jednání by byl pro Pákistán diplomatickou ostudou.

včera

Trump razantně odmítl možnost prodloužení příměří s Íránem

Související

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

CNN: Příměří s Íránem se zhroutilo kvůli Trumpovi. Jeho chování vadí i lidem kolem něj

Spojené státy a Írán byly o víkendu blízko dohodě, která by ukončila sedmitýdenní konflikt. Situaci však podle CNN zkomplikoval prezident USA Donald Trump, který začal o vyjednávání veřejně psát na sociálních sítích. Navzdory varováním svého týmu tak zahájil komunikaci prostřednictvím médií, zatímco jej pákistánští prostředníci informovali o probíhajících rozhovorech v Teheránu.

Více souvisejících

Donald Trump USA (Spojené státy americké) Írán

Aktuálně se děje

před 44 minutami

před 2 hodinami

Počasí

Výhled počasí do poloviny května. Sucho se má prohlubovat

Teprve sice začala poslední dubnová dekáda, ale meteorologové už mají tušení, jak bude do poloviny května. Úplně skvělé zprávy pro nás nemají, protože teploty nebudou šplhat moc vysoko. Vyplývá to z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

včera

včera

Německá fotbalová liga - Bundesliga

Mužská bundesliga zažila premiéru. Poprvé klub vedla žena, stálou trenérkou se ale nestane

Když bylo minulý týden oznámeno, že na post trenéra Unionu Berlín usedne jako historicky první žena-trenérka v mužské fotbalové bundeslize místo odvolaného Steffana Baumgarta Marie-Louise Etaová, strhla se mezi fanoušky značná vlna nevole. Přestože klub za svým rozhodnutím stojí a trenérku před kritickými hlasy chrání, jeho vedení už se nechalo slyšet, že stálou trenérkou se Etaová nestane. A to i v případě, kdyby se Etaové po zbytek této sezóny dařilo. Úvodní zápas v této roli už má Etaová za sebou. V zápase s Wolfsburgem však její Union Berlín prohrál 1:2.

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Péter Magyar

Magyar zastaví vystoupení Maďarska z Mezinárodního trestního soudu. Vyslovil se pro zatčení Netanjahua

Nově zvolený maďarský premiér Péter Magyar v pondělí oznámil zásadní změnu postoje své země vůči Mezinárodnímu trestnímu soudu. Uvedl, že pokud by na maďarské území vstoupil izraelský premiér Benjamin Netanjahu, bude muset být zatčen. Na Netanjahua vydal tento mezinárodní soud zatykač kvůli obviněním z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti.

včera

Miloš Vystrčil

Babišova vláda neposkytne letoun Vystrčilovi pro cestu na Tchaj-wan. Poklonkování Číně, tvrdí opozice

Vláda premiéra Andreje Babiše odmítla poskytnout vládní letoun předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi pro jeho plánovanou pracovní cestu na Tchaj-wan. Předseda horní komory parlamentu měl v úmyslu vycestovat na přelomu května a června v doprovodu podnikatelské delegace. Podle vyjádření premiéra však vláda tento požadavek na využití armádního speciálu neschválila.

včera

včera

Ilustrační foto

Pohonné hmoty v úterý zdraží. Vláda zvýšila strop

Ministerstvo financí zvýšilo pro středu cenové stropy pohonných hmot. Benzin bude možné prodávat maximálně za 41,07 koruny za litr a naftu za 41,34 koruny za litr. V úterý přitom platily limity 40,64 koruny pro benzin a 40,86 koruny pro naftu.

včera

Evropská unie

EU by mohla schválit 90miliardovou půjčku Ukrajině už ve středu

Velvyslanci členských zemí Evropské unie se připravují na středeční schůzi, během níž by mohli schválit finanční půjčku pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur. Tento klíčový krok je však podmíněn obnovením dodávek ruské ropy do Maďarska prostřednictvím ropovodu Družba.

včera

včera

Ilustrační foto

Aplikace na ověřování věku stála EU sto milionů. Za dvě minuty byla prolomena

Evropská unie představila novou mobilní aplikaci určenou k ověřování věku uživatelů online, která se však krátce po uvedení setkala s ostrou kritikou. Bezpečnostní experti okamžitě odhalili závažné nedostatky v zabezpečení kódu této aplikace. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová přitom nástroj prezentovala jako technicky připravený a otevřený veřejné kontrole.

včera

Donald Trump přijal Volodymyra Zelenského v rezidenci Mar-a-lago. (28.12.2025)

Už nejsou spolehlivý spojenec. Ukrajina definitivně odepsala USA, Zelenskyj zásadně mění rétoriku

Více než rok, od doby, kdy se Donald Trump vrátil do Bílého domu, se Ukrajina veřejně snažila získat jeho přízeň a udržet naději na spolupráci. Navzdory tomu, že americký prezident opakovaně projevoval sympatie k Vladimiru Putinovi a zastavil vojenskou pomoc Kyjevu, ukrajinské vedení dlouho volilo opatrnou strategii. Zelenskyj se účastnil Trumpových mírových jednání, která však byla jednostranně zaměřená na ústupky ve prospěch Ruska. Kyjev dokonce přistoupil na dohody o nerostných surovinách a nešetřil chválou na adresu amerického prezidenta v naději, že si tím zajistí jeho podporu.

včera

včera

Castillo de la Fuerza v Havaně, autor: Angelo Lucia

Kuba tajně jedná s USA. Zmítá se v hluboké krizi

Vysoký kubánský diplomat v pondělí podle France24 potvrdil, že se v Havaně nedávno uskutečnila jednání mezi delegacemi Kuby a Spojených států. Ostrovní stát se aktuálně potýká s hlubokou krizí, kterou vyvolal nátlak administrativy prezidenta Donalda Trumpa. Alejandro Garcia, zástupce ředitele odboru pro kubánsko-americké vztahy na ministerstvu zahraničí, tuto informaci sdělil stranickému deníku Granma.

včera

Hnutí Duha poslalo Macinkovi předžalobní výzvu. Pokud se neomluví, jde k soudu

Hnutí Duha odeslalo Petru Macinkovi předžalobní výzvu v reakci na jeho veřejná vyjádření, v nichž ekologickou organizaci označil za teroristickou. Organizace nyní po Macinkovi požaduje veřejnou omluvu za tato slova. Pokud tak neučiní, je připravena své dobré jméno bránit u soudu.

Další zprávy