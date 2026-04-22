Trump opět otočil, prodloužil příměří s Íránem. Je to lest, myslí si Teherán

Americký prezident Donald Trump jednostranně oznámil prodloužení dvoutýdenního příměří s Íránem. Učinil tak uprostřed horečnatých snah o návrat obou stran k jednacímu stolu. Trump, který krátce předtím naznačoval bezprostřední vojenský útok, se rozhodl své plány dočasně pozastavit.
Na platformě Truth Social prezident uvedl, že k tomuto kroku přistoupil na žádost pákistánských lídrů, polního maršála Asima Munira a premiéra Šehbáze Šarífa. Své rozhodnutí zdůvodnil tím, že íránská vláda je v současné době značně roztříštěná. Zároveň nařídil americké armádě, aby pokračovala v blokádě a zůstala v plné pohotovosti.
Podmínkou pro udržení příměří je předložení návrhu na mír ze strany íránských vyjednavačů. Trump zdůraznil, že klid zbraní potrvá tak dlouho, dokud nebudou jednání uzavřena jedním či druhým směrem. Toto oznámení přišlo v den, kdy byla odložena očekávaná cesta viceprezidenta JD Vance do Islámábádu.
Trumpův náhlý obrat se setkal s ostrou reakcí Muhammada Bágira Ghalibáfa, předsedy íránského parlamentu, který vede tamní vyjednávací tým. Jeho poradce odmítl prodloužení příměří jako taktiku, která má Spojeným státům získat čas pro překvapivý úder. Celý návrh označil za lest.
Íránská strana je vůči americkému postoji velmi kritická a naznačuje, že se nehodlá podřídit. Představitelé režimu vzkázali, že poražená strana nemůže diktovat podmínky. Podle jejich vyjádření je současná blokáda neudržitelná a musí být vyřešena vojenskou reakcí.
Napětí mezi oběma zeměmi vzrostlo po pátečních příspěvcích na sociálních sítích, ve kterých Trump prohlásil vítězství a vykreslil Írán jako kapitulující zemi. Tato rétorika rozzuřila vedení Islámských revolučních gard, což vedlo k opětovnému uzavření Hormuzského průlivu. Předtím přitom ministr zahraničí Abbás Araghčí deklaroval, že průliv bude otevřen.
Pákistánský premiér Šaríf, který v celém konfliktu působí jako hlavní prostředník, Trumpovi za rozhodnutí poděkoval. Ujistil, že Pákistán bude nadále vyvíjet upřímné úsilí o vyjednané urovnání konfliktu. Trump přitom dříve v rozhovoru pro CNBC tvrdil, že nechce příměří prodloužit a trval na tom, že USA jsou v silné pozici.
Americký prezident a ministr financí Scott Bessent potvrdili, že i přes příměří bude námořní blokáda pokračovat. Bessent uvedl, že se strategie vyplácí, protože zásobníky na ostrově Chark budou brzy plné, což donutí íránské ropné vrty k zastavení těžby. USA tím chtějí nadále zvyšovat tlak na Teherán.
Oficiální íránská média potvrdila, že žádná íránská delegace v Islámábádu zatím není. Ghalibáf obvinil amerického prezidenta ze snahy proměnit jednání v akt kapitulace. Írán podle něj nepřistoupí na vyjednávání pod stínem výhrůžek a připravuje nové kroky na bojišti.
Blokáda íránských přístavů zůstává zásadní překážkou pro další kolo rozhovorů. Teherán opakovaně vyzval k jejímu ukončení, což však Washington odmítá. Šéf Mezinárodní agentury pro energii Fatih Birol varoval, že dopad konfliktu na ropu a plyn představuje největší krizi v dějinách energetických trhů.
Uzavření Hormuzského průlivu ohrožuje světovou ekonomiku, jelikož se přes něj přepravuje pětina globálních zásob ropy a plynu. Americké síly navíc nedávno zadržely ropný tanker podezřelý z pašování íránské suroviny v Asii. Íránské ministerstvo zahraničí tento krok označilo za námořní pirátství a státní terorismus.
Pákistánští představitelé, včetně ministra zahraničí Ishaka Dara, vyvíjejí intenzivní úsilí o uspořádání druhé fáze rozhovorů. V hlavním městě Islámábád platí přísná bezpečnostní opatření a úřady jsou uzavřeny. Analytici upozorňují, že neúspěch těchto jednání by byl pro Pákistán diplomatickou ostudou.
