Trump označil dronový útok Íránu na loď v Hormuzském průlivu za porušení příměří

Americký prezident Donald Trump označil čtvrteční dronový útok Íránu na nákladní loď v Hormuzském průlivu za bláhové porušení dohody o příměří. Podle jeho vyjádření na sociální síti Truth Social však nic nenasvědčuje tomu, že by tento incident měl vést k okamžitému obnovení otevřeného vojenského konfliktu mezi oběma zeměmi.
Trump uvedl, že Írán vyslal na plavidla v tomto strategickém průlivu nejméně čtyři útočné bezpilotní letouny, přičemž jeden z nich zasáhl horní palubu velké a nákladné nákladní lodi. Způsobil sice materiální škody, ale loď byla schopna pokračovat v plavbě. Zbylé tři drony americké síly zneškodnily.
Útok se odehrál pouhý den poté, co Spojené státy a Írán podepsaly memorandum o porozumění, jehož cílem bylo uvolnit provoz v průlivu a zahájit podrobnější rozhovory o íránském jaderném programu.
Trump sice pohrozil možným obnovením námořní blokády, pokud Teherán nebude dohodu plnit, v minulých dnech však zároveň připustil, že pokračování války by pro obě strany znamenalo ekonomickou katastrofu. Americké ministerstvo obrany ani Ústřední velitelství armády USA (CENTCOM) k incidentu neposkytly bližší podrobnosti a pouze odkázaly na prezidentovo veřejné prohlášení.
Podle britské organizace UKMTO, která monitoruje námořní dopravu v oblasti, zasáhl neznámý projektil pravobok komerčního plavidla a poškodil jeho kapitánský můstek. Incident se obešel bez obětí na životech a nezpůsobil žádné ekologické škody.
K útoku došlo v době, kdy Mezinárodní námořní organizace pod záštitou OSN zahajovala operaci na vyvedení stovek uvízlých lodí z Perského zálivu za využití alternativní trasy podél ománského pobřeží. Kvůli čtvrtečnímu incidentu však byly tyto evakuační asistence dočasně pozastaveny, dokud plavidla nedostanou pevné bezpečnostní záruky.
Incident podtrhuje přetrvávající rozpory v interpretaci uzavřeného příměří, které sice stanovuje návrat intenzity dopravy na předválečnou úroveň, ale neobsahuje detailní podmínky tranzitu.
Íránská islámská revoluční garda krátce před útokem varovala, že bezpečný průjezd průlivem umožní pouze lodím, které využijí trasy schválené Teheránem, a že si Írán vyhrazuje právo vybírat od proplouvajících plavidel poplatky. To je v přímém rozporu s tvrzením Trumpovy administrativy, která po zrušení blokády íránských přístavů deklarovala, že mezinárodní průliv musí zůstat zcela bezplatný a otevřený pro svobodnou plavbu.
Související
Ukrajinské útoky na Rusko zaujaly Trumpa. Vyzval Zelenského, aby byl odvážnější
Jak Trump zničil pověst Spojených států: Pozitivně už je vnímá jen minimum Evropanů
Donald Trump , Írán , USA (Spojené státy americké)
Aktuálně se děje
před 8 minutami
Vojtěch prosazuje omezení dostupnosti energetických nápojů
před 1 hodinou
Tropické počasí a maxima až 41 °C. Meteorologové opět varují před výhní
před 1 hodinou
Češi letí pomáhat do Venezuely. Hasiči vysílají specializovaný tým
před 2 hodinami
Drama kvůli dětem v rozpáleném autě. Hasiči museli rozbít okénko
před 3 hodinami
Historických teplotních rekordů může padnout víc, naznačili experti
před 4 hodinami
Rady na extrémně teplý víkend. Víme, kteří lidé by vůbec neměli chodit na slunce
před 4 hodinami
Nové napětí v Íránu. Američané podnikli odvetu za útok na nákladní loď
před 6 hodinami
Počasí se po žhavém víkendu ochladí. Příští týden dorazí déšť
včera
Extrémní vlna veder už v červnu? Vědci vysvětlují, co se děje s počasím
včera
Trump označil dronový útok Íránu na loď v Hormuzském průlivu za porušení příměří
včera
Babiš si není jistý, jestli Macinka přihlásil Pavla na summit NATO
včera
Extrémní počasí činí život v Evropě nesnesitelným. Experti mluví o nejhorší vlně veder v historii
včera
Počet obětí zemětřesení ve Venezuele dvojnásobně vzrostl
včera
Do nejvyššího mrakodrapu v čínském Pekingu narazilo letadlo
včera
Zavřené školy, stovky mrtvých, výpadky proudu. Počasí dál sužuje západ Evropy
včera
Počasí, jaké Česko nepamatuje. Meteorologové vydali návod, jak zvládnout nadcházející víkend
včera
EU navrhuje o rok prodloužit ochranu pro ukrajinské uprchlíky. Vyjma těch s brannou povinností
včera
Počasí trápí i hasiče. Požáry hrozí v dalších oblastech, platí nové varování
včera
Extrémní počasí dál sužuje Evropu. Francie zakazuje alkohol, Británie hlásí rekordní výjezdy sanitek
včera
Jižní Korea plánuje vycvičit půl milionu „dronových válečníků“
Jižní Korea plánuje vycvičit půl milionu svých vojáků na operátory bezpilotních letounů v rámci zásadní reorganizace své obranné strategie. Jihokorejský ministr obrany Ahn Gyu-back oznámil, že bezpilotní technologie se staly klíčovým faktorem měnícím podobu moderního bojiště, a každý voják by měl být schopen ovládat drony stejně samozřejmě jako svou sekundární osobní zbraň.
Zdroj: Libor Novák