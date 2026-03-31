Trump označil Lukašenka za vysoce respektovaného prezidenta

To snad nemyslí vážně, budou si asi říkat v Evropě. Americký prezident Donald Trump zase jednou překvapil svými výroky na adresu některého ze světových politiků. Tentokrát se vyjadřoval o běloruském protějšku Alexandru Lukašenkovi.
"Můj zvláštní vyslanec pro Bělorusko John Coale po jednání s vysoce respektovaným prezidentem Alexandrem Lukašenkem dostal dalších 250 politických vězňů na svobodu," uvedl Trump na sociální síti Truth Social.
Šéf Bílého domu zmínil, že od května se podařilo osvobodit přes 500 vězněných osob. "Chtěl bych co nejsrdečněji poděkovat prezidentovi za to, co udělal, a těším se, že s ním budu na příštím jednání Rady míru," dodal.
Obzvlášť v Evropě nebudou mít pro pochvalná slova na adresu běloruského vůdce pochopení. Lukašenko je totiž v Bělorusku u moci od roku 1994, přičemž kritici ho obviňují z autoritářství, omezování lidských práv a věznění politických oponentů.
Například po prezidentských volbách v létě 2020 vypukly v Bělorusku rozsáhlé demonstrace proti vyhlášení Lukašenka vítězem. Podle opozice hlasování doprovázely podvody a skutečnou vítězkou byla Svjatlana Cichanouská. Oficiální výsledek neuznala ani Evropská unie a například ani Spojené státy. Lukašenko postupně protesty i s pomocí sousedního Ruska tvrdě potlačil.
