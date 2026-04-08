Trump oznámil, že s Íránem uzavřel čtrnáctidenní příměří. Žádá okamžité otevření Hormuzského průlivu

Libor Novák

8. dubna 2026 1:17

Prezident Trump v Mar-a-Lago. Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump v úterý večer oznámil, že dosáhl dohody o čtrnáctidenním příměří s Íránem. Toto rozhodnutí přišlo jen hodinu před vypršením jeho vlastního ultimáta, které stanovil na osmou hodinu večerní východoamerického času. Prezident na sociálních sítích uvedl, že po tuto dobu pozastavuje veškeré útoky a bombardování, přičemž zdůraznil, že klid zbraní musí být oboustranný.

Zásadní podmínkou pro udržení tohoto dočasného míru je však okamžité, úplné a bezpečné otevření Hormuzského průlivu ze strany Íránu. Trump dal jasně najevo, že pozastavení vojenských operací je přímo vázáno na zprovoznění této strategické námořní cesty. Pokud Írán tuto podmínku nesplní, hrozba obnovení ničivé síly, kterou prezident dříve avizoval, zůstává stále ve hře.

Rozhodnutí o příměří bylo podle šéfa Bílého domu ovlivněno intenzivními rozhovory s pákistánským premiérem Šehbázem Šarífem a polním maršálem Ásimem Munírem. Právě Pákistán v posledních dnech vystupoval jako klíčový mediátor a oficiálně žádal Washington o odklad plánovaného masivního úderu. Trump pákistánského premiéra označil za velmi respektovaného muže, jehož slovo mělo při rozhodování váhu.

Prezident Trump své rozhodnutí odůvodnil tím, že americké ozbrojené síly již splnily, a dokonce překonaly všechny stanovené vojenské cíle. Podle jeho vyjádření na platformě Truth Social jsou nyní Spojené státy velmi blízko k dosažení definitivní dohody o dlouhodobém míru na Blízkém východě. Příměří má sloužit jako časové okno pro dotažení posledních detailů tohoto historického dokumentu.

Írán zaslal Spojeným státům a Izraeli desetibodový plán, který Trump označil za „použitelný základ pro vyjednávání“. Ačkoli konkrétní body plánu zatím nejsou veřejnosti známy, prezident tvrdí, že většina sporných otázek z minulosti již byla vyřešena. Dva týdny klidu mají umožnit, aby byla celá dohoda formálně dokončena a následně uvedena v platnost.

Podle vysoce postaveného představitele Bílého domu se k tomuto čtrnáctidennímu příměří připojil také Izrael. Ten souhlasil s dočasným zastavením své bombardovací kampaně, dokud budou probíhat diplomatická jednání. Tato koordinace mezi spojenci naznačuje, že tlak na Írán byl jednotný a směřoval k vynucení diplomatického ústupku v podobě zmíněného desetibodového plánu.

Íránská státní média však událost interpretují zcela odlišně a hovoří o velkém vítězství Teheránu. Podle prohlášení íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti byl Washington donucen přijmout íránské podmínky k ukončení války. Tamní tisk Trumpův krok dokonce označil za „ponižující ústup“ od jeho předchozí agresivní rétoriky vůči islámské republice.

Na zprávu o příměří okamžitě zareagovaly světové trhy, kde došlo k prudkému propadu cen ropy. Cena severomořské ropy Brent klesla o téměř šest procent, zatímco americká lehká ropa odepsala přes osm procent své hodnoty. I přes tento pokles však ceny zůstávají výrazně vyšší než před vypuknutím konfliktu na konci února, což odráží přetrvávající nejistotu v regionu.

Pozitivně reagovaly také americké akciové trhy, kde futures na hlavní indexy, jako jsou Dow Jones a S&P 500, zaznamenaly po oznámení znatelný nárůst. Investoři přivítali naději na deeskalaci konfliktu, který v posledních týdnech ochromoval globální obchod. Stabilizace situace v Hormuzském průlivu je vnímána jako klíčový faktor pro další hospodářský vývoj.

V pákistánském Islámábádu probíhala diplomatická aktivita až do pozdních nočních hodin. Ministr zahraničí Ischák Dar vedl sérii hovorů se svými protějšky z Egypta, Saúdské Arábie, Turecka a Maroka. Cílem těchto konzultací byla koordinace postupu regionálních hráčů a zajištění toho, aby příměří nebylo narušeno žádnou z bojujících stran v terénu.

Navzdory optimistickým prohlášením zůstává ve vzduchu mnoho nezodpovězených otázek o budoucím vývoji. Není jasné, zda Trump po uplynutí dvou týdnů skutečně vyhlásí konečné vítězství, nebo zda se v případě neúspěchu rozhovorů vrátí k vojenské síle. Některé zdroje naznačují, že možnost dalších náletů po skončení příměří stále existuje jako páka pro finální fázi jednání.

Donald Trump uzavřel své prohlášení slovy, že je pro něj ctí být u zrodu řešení tohoto dlouhodobého problému, čímž naznačil své ambice na trvalý mírový odkaz.

Pákistán přemlouvá Trumpa, aby prodloužil ultimátum. Možná uspěje

Pákistán přemlouvá Trumpa, aby prodloužil ultimátum. Možná uspěje

Americký prezident Donald Trump potvrdil, že Spojené státy se nacházejí ve fázi velmi ostrého vyjednávání ohledně válečného konfliktu s Íránem. V krátkém telefonickém rozhovoru pro stanici Fox News odmítl sdělit jakékoli podrobnosti s vysvětlením, že situace je v tuto chvíli příliš vypjatá. Prezident pouze naznačil, že probíhající diplomatické procesy jsou v kritickém bodě.
Celá civilizace dnes večer zemře, prohlásil Trump. USA útočí na ostrov Charg, Izrael likviduje íránskou dopravní síť

Napětí na Blízkém východě dosáhlo svého dosavadního vrcholu. Americký prezident Donald Trump vystupňoval svou rétoriku vůči Teheránu na úroveň, která v moderní diplomacii nemá obdoby. V souvislosti s vypršením ultimáta pro otevření Hormuzského průlivu prohlásil, že „celá jedna civilizace dnes večer zemře“. Trumpovy výroky na sociální síti Truth Social naznačují, že Spojené státy jsou připraveny k totálnímu vojenskému úderu, pokud Írán okamžitě neustoupí.

Co se stane, až vyprší ultimátum? Ani americká armáda nedokáže zničit íránskou infrastrukturu, varují experti

S blížícím se úterním večerem v USA se nezadržitelně krátí čas ultimáta, které Íránu stanovil prezident Donald Trump. Ten pohrozil, že pokud Teherán nepřistoupí na dohodu o otevření Hormuzského průlivu, americká armáda během pouhých čtyř hodin zničí klíčovou civilní infrastrukturu země, včetně všech mostů a elektráren. Trumpova rétorika v úterý ráno ještě přitvrdila, když varoval, že v sázce je přežití „celé jedné civilizace“.

Vláda volební období neustojí? Stropnický si posvítil na Babiše, nešetřil ani Macinku

Martin Stropnický, který v minulosti patřil k nejpopulárnějším tvářím hnutí ANO a prošel resorty obrany, zahraničí i kultury, se do aktuálního politického dění vracet nehodlá. V pořadu Osobnost Plus přiznal, že mu v dnešní politice chybí étos a především základní slušnost. Tu přitom nepovažuje za projev slabosti, ale naopak za vlastnost, která vyžaduje velkou vnitřní sílu.

OBRAZEM: Takhle Zemi lidstvo ještě nevidělo. Mise Artemis II přepsala dějiny kosmonautiky

Mise Artemis II včera přepsala dějiny kosmonautiky, když úspěšně dokončila očekávaný průlet kolem Měsíce. Čtveřice astronautů se v modulu Orion přiblížila k měsíčnímu povrchu na vzdálenost pouhých 6 545 kilometrů. Tento manévr nebyl jen technickým triumfem, ale i rekordním počinem – posádka dosáhla vzdálenosti přibližně 406 742 kilometrů od Země, čímž překonala dosavadní rekord legendárního Apolla 13 z roku 1970.

Ministr zahraničí nemůže zakázat prezidentovi zastupovat zemi, řekl studentům Pavel

Mezi prezidentem Petrem Pavlem a současnou vládní koalicí ANO, SPD a Přísahy (Motoristů sobě) pokračuje spor o to, kdo má Českou republiku reprezentovat na mezinárodní scéně. Jádrem konfliktu je nadcházející summit NATO, který se uskuteční 7. a 8. července v turecké Ankaře. Zatímco vláda plánuje vyslat čistě vládní delegaci, prezident Pavel trvá na tom, že mu ministr zahraničí nemůže účast zakázat.

Izrael a Spojené státy zaútočily na Írán

Írán vyzval občany, aby chránili infrastrukturu vlastním tělem. Kolem elektráren tvoří lidské řetězy

Napětí mezi Washingtonem a Teheránem dosahuje kritického bodu a svět s napětím sleduje hodiny zbývající do vypršení ultimáta prezidenta Donalda Trumpa. Podle íránských médií se v Tabrízu začaly tvořit lidské řetězy kolem tamní tepelné elektrárny. Tato akce je přímou reakcí na výzvu íránského ministerstva mládeže a sportu, které apelovalo na mladé lidi, aby vlastním tělem chránili veřejnou infrastrukturu země před hrozícími americkými nálety.

„Jsem vám k službám.“ Maďarskem otřásá nový skandál, Orbán nabízel Putinovi naprostou oddanost

Maďarskem otřásá skandál, který vrhá nové světlo na nadstandardní vztahy premiéra Viktora Orbána s Kremlem. Podle uniklého vládního přepisu říjnového telefonátu, o kterém informovala agentura Bloomberg, nabídl Orbán Vladimiru Putinovi svou naprostou oddanost. V rozhovoru z 17. října měl maďarský lídr doslova prohlásit: „Jsem vám k službám,“ a přirovnat svou roli k bajce o myši, která je připravena pomoci mocnému lvu.

EU se snaží potlačit maďarský lid, protože nemá v oblibě lídra, který stojí za občany, perlí Vance v Budapešti

Návštěva amerického viceprezidenta J. D. Vance v Budapešti nabrala na obrátkách, když se ostře vymezil proti evropským institucím. Během tiskové konference v úřadu maďarského premiéra Vance prohlásil, že skutečné vměšování do maďarské politiky nepřichází z Washingtonu, ale z Bruselu. Podle něj se unijní „byrokraté“ snaží potlačit maďarský lid jen proto, že nemají v oblibě lídra, který se za své občany dokáže postavit.

Ministerstvo zveřejnilo maximální ceny pohonných hmot na středu

Ministerstvo financí České republiky přistoupilo k mimořádnému kroku a v reakci na aktuální dění na světových trzích začalo vydávat oficiální sdělení o zastropování cen pohonných hmot. Maximální cena automobilového benzínu byla pro 8. duben stanovena na 43,15 Kč za jeden litr včetně daně z přidané hodnoty. Maximální cena nafty byla stanovena na 49,59 Kč za litr včetně DPH.

Vance přistál v Maďarsku. Zlatý věk, událost desetiletí, nešetří chválou Orbánovi lidé

Návštěva amerického viceprezidenta J. D. Vance v Budapešti představuje podle maďarské diplomacie naprostý přelom. Ministr zahraničí Péter Szijjártó ve svém příspěvku na sociálních sítích nešetřil superlativy a označil příjezd druhého nejvýše postaveného muže Spojených států za historický moment. Podle jeho slov jde o první návštěvu amerického viceprezidenta od roku 1991 a o nejvýznamnější diplomatickou událost tohoto druhu od návštěvy George W. Bushe v roce 2006.

Orbán je trnem v oku Evropské unie. Do voleb vkládá velké naděje

Maďarské volby naplánované na 12. dubna mohou přinést zásadní změnu pro celou Evropskou unii, která v porážku nacionalistického premiéra Viktora Orbána vkládá velké naděje. Orbán je vnímán jako politik ohrožující budoucnost sedmadvacítky, přičemž v aktuálních předvolebních průzkumech začíná ztrácet. Jeho hlavní vyzyvatel Péter Magyar otevřeně deklaruje, že v případě vítězství hodlá pošramocené vztahy s Unií napravit a považuje nadcházející hlasování za referendum o směřování země.

The Times: Modžtába Chameneí je v kritickém stavu neschopen řídit zemi. Írán mu chystá hrob

Nový nejvyšší íránský vůdce Modžtába Chameneí je podle nových informací v bezvědomí a jeho zdravotní stav je označován za kritický. Podle zprávy britského listu The Times, který se odvolává na diplomatické memorandum založené na amerických a izraelských datech, se Chameneí aktuálně léčí v posvátném městě Kom. Toto zjištění poprvé odhaluje přesné místo jeho pobytu poté, co nastoupil do čela země po svém otci Alím Chameneím, jenž zahynul při americko-izraelských útocích.

Ve Francii havaroval vysokorychlostní vlak TGV. Po srážce s kamionem je mnoho zraněných

V severní Francii došlo v úterý ráno k tragické železniční nehodě, při které se vysokorychlostní vlak TGV srazil s nákladním automobilem převážejícím vojenskou techniku. Střet se odehrál kolem sedmé hodiny ranní na železničním přejezdu v departementu Pas-de-Calais, konkrétně v oblasti mezi městy Béthune a Lens. Náraz byl natolik silný, že lokomotiva vlaku vykolejila.

Do voleb v Maďarsku zbývá necelý týden. Trump posílá Orbánovi silnou zbraň

Americký viceprezident JD Vance v úterý navštíví Maďarsko v rámci úsilí podpořit premiéra Viktora Orbána před klíčovými parlamentními volbami. Tato cesta na poslední chvíli je vnímána jako pokus o posílení pozic důležitého spojence hnutí MAGA, kterému v nedělním hlasování hrozí volební porážka. Podle politických analytiků však tato intervence pravděpodobně nepřinese zásadní obrat v již tak vyostřeném předvolebním souboji.

Co bude po vypršení ultimáta? Írán ustoupit nehodlá, Trumpa staví do parové pozice

Americký prezident Donald Trump stupňuje svůj tlak na Írán a stanovil dosud nejkonkrétnější ultimátum v probíhajícím pětitýdenním konfliktu. Nová vlna útoků, kterou označil za zničující, má začít v úterý ve 20:00 washingtonského času. Podle prezidentových slov budou během pouhých čtyř hodin od zahájení operace zdecimovány veškeré mosty a elektrárny v celé zemi.

Během noci na středu můžeme zlikvidovat celý Írán, tvrdí Trump

Donald Trump prohlásil, že nemá absolutně žádné obavy z možného páchání válečných zločinů v souvislosti se svými hrozbami vůči Íránu. Americký prezident znovu pohrozil, že nechá zničit íránské mosty a elektrárny, pokud Teherán nedodrží stanovené ultimátum. Tento termín pro znovuotevření Hormuzského průlivu vyprší v úterý ve 20:00 východoamerického času.

Česká televize představila osmého účastníka letošní StarDance

Nový týden, další nové jméno. StarDance během Velikonočního pondělí odhalila jméno osmého hvězdného účastníka letošního ročníku oblíbené taneční show. Jde o známého zpěváka a frontmana jedné z populárních českých kapel. 

