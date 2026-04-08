Trump pohrozil uvalením padesátiprocentních cel na zemi, která bude dodávat zbraně Íránu

Americký prezident Donald Trump ve středu pohrozil uvalením padesátiprocentních cel na jakoukoli zemi, která bude dodávat vojenské zbraně Íránu. Šéf Bílého domu to oznámil na své sociální síti Truth Social s tím, že tato opatření by se týkala veškerého zboží prodávaného do Spojených států a neexistovaly by z nich žádné výjimky. Tento krok má sloužit jako nástroj k vynucení stability po nedávno oznámeném dvoutýdenním příměří.
Navzdory tvrdé rétorice však není jasné, zda má prezident pro takové rozhodnutí dostatečnou právní oporu. Nejvyšší soud USA totiž letos v únoru omezil prezidentovy pravomoci, když mu odebral možnost využívat nouzový zákon z roku 1977, o který se Trump dříve při zavádění cel opíral. Aktuální možnosti Bílého domu jsou tak mnohem omezenější a vyžadují zdlouhavé vyšetřování a konkrétní zdůvodnění.
Trump by se teoreticky mohl pokusit využít zákon o clech z roku 1930, který umožňuje uvalit až padesátiprocentní přirážku. Tento předpis je však primárně určen k boji proti diskriminačním obchodním praktikám cizích států vůči americkému zboží. Použít jej jako trest za prodej zbraní třetí straně by bylo z právního hlediska velmi komplikované a napadnutelné.
Hlavním terčem těchto výhrůžek je pravděpodobně Čína, která Teheránu dodává technologie využitelné k vojenským účelům, jako jsou drony a náhradní díly. Podle nedávných zpráv byl Írán navíc blízko uzavření dohody o nákupu čínských střel proti lodím. Trump by v případě Pekingu mohl zkusit využít výsledky šetření o nekalých obchodních praktikách z dob svého prvního funkčního období.
Nová celní hrozba však přichází v nevhodnou dobu pro diplomacii. Příští měsíc se má v Pekingu uskutečnit dlouho očekávaný summit mezi Trumpem a čínským vůdcem Si Ťin-pchingem. Eskalace obchodního napětí kvůli vazbám na Írán by mohla přípravy na toto klíčové setkání vážně ohrozit. Čínské velvyslanectví ve Washingtonu se k situaci zatím nevyjádřilo.
Prezidentův postoj je v určitém kontrastu s jeho dalším nočním prohlášením, ve kterém označil dohodu o dočasném příměří s Íránem za „velký den pro světový mír“. Zatímco jedna ruka nabízí klid zbraní, druhá hrozí ekonomickou likvidací každému, kdo by íránský režim vojensky podporoval. Právě tato nepředvídatelná strategie je pro Trumpův přístup k zahraniční politice typická.
Bílý dům zatím oficiálně nevysvětlil, jakou konkrétní právní cestou hodlá nová cla vymáhat. Odborníci se shodují, že bez jasného mandátu od Kongresu nebo nezpochybnitelného nálezu o ohrožení národní bezpečnosti budou Trumpovy plány čelit okamžitým žalobám u federálních soudů. Politický signál spojencům i rivalům je však jasný.
S blížícím se úterním večerem v USA se nezadržitelně krátí čas ultimáta, které Íránu stanovil prezident Donald Trump. Ten pohrozil, že pokud Teherán nepřistoupí na dohodu o otevření Hormuzského průlivu, americká armáda během pouhých čtyř hodin zničí klíčovou civilní infrastrukturu země, včetně všech mostů a elektráren. Trumpova rétorika v úterý ráno ještě přitvrdila, když varoval, že v sázce je přežití „celé jedné civilizace".
Zdroj: Libor Novák