Trump pohrozil uvalením padesátiprocentních cel na zemi, která bude dodávat zbraně Íránu

Libor Novák

8. dubna 2026 20:28

Prezident Trump v Mar-a-Lago. Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump ve středu pohrozil uvalením padesátiprocentních cel na jakoukoli zemi, která bude dodávat vojenské zbraně Íránu. Šéf Bílého domu to oznámil na své sociální síti Truth Social s tím, že tato opatření by se týkala veškerého zboží prodávaného do Spojených států a neexistovaly by z nich žádné výjimky. Tento krok má sloužit jako nástroj k vynucení stability po nedávno oznámeném dvoutýdenním příměří.

Navzdory tvrdé rétorice však není jasné, zda má prezident pro takové rozhodnutí dostatečnou právní oporu. Nejvyšší soud USA totiž letos v únoru omezil prezidentovy pravomoci, když mu odebral možnost využívat nouzový zákon z roku 1977, o který se Trump dříve při zavádění cel opíral. Aktuální možnosti Bílého domu jsou tak mnohem omezenější a vyžadují zdlouhavé vyšetřování a konkrétní zdůvodnění.

Trump by se teoreticky mohl pokusit využít zákon o clech z roku 1930, který umožňuje uvalit až padesátiprocentní přirážku. Tento předpis je však primárně určen k boji proti diskriminačním obchodním praktikám cizích států vůči americkému zboží. Použít jej jako trest za prodej zbraní třetí straně by bylo z právního hlediska velmi komplikované a napadnutelné.

Hlavním terčem těchto výhrůžek je pravděpodobně Čína, která Teheránu dodává technologie využitelné k vojenským účelům, jako jsou drony a náhradní díly. Podle nedávných zpráv byl Írán navíc blízko uzavření dohody o nákupu čínských střel proti lodím. Trump by v případě Pekingu mohl zkusit využít výsledky šetření o nekalých obchodních praktikách z dob svého prvního funkčního období.

Nová celní hrozba však přichází v nevhodnou dobu pro diplomacii. Příští měsíc se má v Pekingu uskutečnit dlouho očekávaný summit mezi Trumpem a čínským vůdcem Si Ťin-pchingem. Eskalace obchodního napětí kvůli vazbám na Írán by mohla přípravy na toto klíčové setkání vážně ohrozit. Čínské velvyslanectví ve Washingtonu se k situaci zatím nevyjádřilo.

Prezidentův postoj je v určitém kontrastu s jeho dalším nočním prohlášením, ve kterém označil dohodu o dočasném příměří s Íránem za „velký den pro světový mír“. Zatímco jedna ruka nabízí klid zbraní, druhá hrozí ekonomickou likvidací každému, kdo by íránský režim vojensky podporoval. Právě tato nepředvídatelná strategie je pro Trumpův přístup k zahraniční politice typická.

Bílý dům zatím oficiálně nevysvětlil, jakou konkrétní právní cestou hodlá nová cla vymáhat. Odborníci se shodují, že bez jasného mandátu od Kongresu nebo nezpochybnitelného nálezu o ohrožení národní bezpečnosti budou Trumpovy plány čelit okamžitým žalobám u federálních soudů. Politický signál spojencům i rivalům je však jasný. 

před 5 hodinami

Írán prosil o příměří, zastaví obohacování uranu. Chameneí je po útocích znetvořený, prohlásil Hegseth

Hormuzský průliv

Írán opět zavřel Hormuzský průliv, tentokrát kvůli Libanonu. Ten ale nebyl součástí dohody, varuje Trump

Situace na Blízkém východě se po vyhlášení čtrnáctidenního příměří dramaticky vyostřuje a dohoda mezi Washingtonem a Teheránem čelí první vážné zkoušce. Íránská polooficiální tisková agentura Fars oznámila, že Teherán zastavil provoz ropných tankerů přes strategický Hormuzský průliv. Toto rozhodnutí přišlo jako přímá reakce na masivní izraelské útoky v Libanonu, které Írán vnímá jako hrubé porušení dohodnutého klidu zbraní.
Pete Hegseth

Írán prosil o příměří, zastaví obohacování uranu. Chameneí je po útocích znetvořený, prohlásil Hegseth

Americký prezident Donald Trump oznámil, že Írán v rámci vyjednaného příměří přistoupil na klíčovou podmínku, kterou v minulosti striktně odmítal – úplné zastavení obohacování uranu. Trump na své sociální síti Truth Social uvedl, že Spojené státy budou s Íránem úzce spolupracovat na odstranění veškerého jaderného materiálu. Podle jeho slov USA pomohou „vykopat“ a zlikvidovat vysoce obohacený uran, který zůstal pohřben v troskách íránských zařízení po loňských náletech.

Prezident Petr Pavel přichází na Pražský hrad

Pojedu v čele české delegace na summit NATO, oznámil Pavel

Vztahy mezi Pražským hradem a Úřadem vlády vstupují do další fáze diplomatického přetlačování. Prezident Petr Pavel zaslal premiérovi Andreji Babišovi oficiální dopis, v němž jasně deklaruje svůj záměr vést delegaci České republiky na nadcházejícím summitu NATO. Ten se má uskutečnit počátkem července v turecké Ankaře a očekává se, že půjde o jedno z nejdůležitějších setkání aliančních lídrů v posledních letech.

Předvolební atmosféra v Maďarsku

Předvolební průzkumy v Maďarsku: Očekává se historický zlom a drtivé vítězství opozice

Právě ve chvíli, kdy americký viceprezident JD Vance v Budapešti dokončoval svůj projev na podporu Viktora Orbána, zveřejnil portál hvg.hu výsledky nového průzkumu agentury Median. Ten naznačuje, že nadcházející nedělní volby by mohly skončit drtivým vítězstvím opoziční strany Tisza, kterou vede Péter Magyar. Tato zpráva vnáší do závěru kampaně zcela novou dynamiku.

Dmitrij Peskov na summitu Rusko Afrika 2023

Evropa se hádá kvůli Orbánovi. Kreml se pustil do EU, Německo argumentuje Vancem

Do mezinárodní debaty o maďarských volbách se vložilo Rusko, které podpořilo tvrzení amerického viceprezidenta JD Vance o vnějším zasahování do volebního procesu. Kreml se ztotožnil s názorem, že v rámci Evropské unie existují silné tlaky namířené proti znovuzvolení Viktora Orbána. Podle Moskvy se Brusel snaží aktivně pomáhat politickým rivalům současného maďarského premiéra.

Donald Trump

Co znamená dohoda s Íránem pro USA? Trumpovi poskytla únikovou cestu

Dohoda o příměří s Íránem poskytla Donaldu Trumpovi únikovou cestu z hrozícího válečného konfliktu, ovšem za cenu, která může být v budoucnu velmi vysoká. V úterý v 18:32 washingtonského času prezident na své sociální síti oznámil, že Spojené státy a Írán jsou „velmi blízko“ definitivní mírové smlouvě a že souhlasí se čtrnáctidenním klidem zbraní, aby mohla pokračovat diplomatická jednání.

Keir Starmer (labouristi)

Moment úlevy pro celý svět. Starmer vyrazil do Perského zálivu projednat další kroky příměří

Britský premiér Keir Starmer se dnes vydal na diplomatickou cestu do Perského zálivu, aby s tamními lídry projednal další kroky po uzavření čtrnáctidenního příměří mezi Spojenými státy a Íránem. K dohodě o klidu zbraní došlo v úterý večer, čímž bylo těsně před vypršením zrušeno ultimátum amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten Íránu hrozil rozsáhlou destrukcí, pokud nepřistoupí na jeho podmínky.

Viktor Orbán, maďarský premiér

Doručoval jsem miliony dolarů. Slavný kulturista popsal, jak ruské podsvětí sponzorovalo Orbána

Devadesátá léta v Budapešti připomínala Chicago v dobách největší slávy Al Caponeho. Války gangů, výbuchy v centru města a všudypřítomná korupce tvořily kulis bývalého maďarského podsvětí. Nyní, jen několik dní před parlamentními volbami plánovanými na 12. dubna 2026, přichází server The Insider s výbušným svědectvím László Kovácse. Tento bývalý kulturista a kurýr organizovaného zločinu tvrdí, že osobně doručoval miliony dolarů špičkám maďarské policie i politiky, včetně Viktora Orbána.

J. D. Vance a Viktor Orbán

Vance kope v Maďarsku do všeho a všech. Opřel se do Bruselu, zkritizoval Británii i Zelenského

Americký viceprezident JD Vance během své bezprecedentní návštěvy Budapešti nešetřil ostrou kritikou na adresu evropských spojenců. Ve svých projevech se zaměřil především na energetickou politiku a přístup k řešení konfliktu na Ukrajině. Vance zdůraznil, že jeho tvrdá slova pramení z hlubokého zájmu o úspěch Evropy, ačkoliv současné směřování mnoha tamních metropolí považuje za fatální selhání vedení.

Válka v Izraeli

Příměří zahrnuje i Libanon, tvrdí Pákistán. Na ten se nevztahuje, míní izraelská armáda a pokračuje v útocích

Navzdory vyhlášenému dvoutýdennímu příměří mezi Spojenými státy a Íránem zůstává situace na Blízkém východě napjatá a nepřehledná. Izraelská armáda (IDF) oficiálně oznámila, že i přes zastavení přímých úderů na íránské území hodlá pokračovat v intenzivních bojových a pozemních operacích v Libanonu. Jejím hlavním cílem zůstává militantní hnutí Hizballáh, které se těší podpoře Teheránu.

Péter Magyar

Jak se Magyar katapultoval z pozice řadového úředníka do čela opozice?

V maďarských politických kruzích byl Péter Magyar ještě nedávno téměř neznámou postavou. To se však změnilo v okamžiku, kdy zveřejnil tajnou nahrávku své tehdejší manželky a ministryně spravedlnosti Judit Vargy. Na záznamu Varga popisovala vládní zásahy do korupčních kauz, což vyvolalo obrovský skandál. Tento moment katapultoval Magyara z pozice řadového státního úředníka do čela opozičního hnutí Tisza, které nyní představuje nejvážnější hrozbu pro dlouholetou vládu Viktora Orbána.

Izrael a Spojené státy zaútočily na Írán

Desetibodový mírový plán zveřejněn: Co požaduje Írán od USA?

Diplomatická snaha o odvrácení nejhoršího vyústila v úterý večer v dohodu o dvoutýdenním příměří mezi Spojenými státy a Íránem. K tomuto zásadnímu kroku došlo pouhou hodinu před vypršením ultimáta Donalda Trumpa, který hrozil totální destrukcí íránských cílů. Součástí ujednání je i dočasné zprovoznění Hormuzského průlivu, přičemž k dohodě se podle Bílého domu připojil také Izrael.

Ilustrační fotografie.

V Česku začaly platit maximální ceny pohonných hmot

Řidiči od půlnoci z úterý na středu tankují s vědomím, že již platí státem stanovené maximální ceny pohonných hmot. Vláda se tak rozhodla reagovat na prudký růst cen paliv v posledních týdnech v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě. 

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump našel únikovou cestu z patové situace. Vsadil na chladný rozum

Nakonec se zdá, že alespoň pro tuto chvíli zvítězil chladný rozum. Prezident Donald Trump prostřednictvím své sociální sítě oznámil, že Spojené státy a Írán se výrazně přiblížily k uzavření definitivní mírové dohody. V souvislosti s tímto pokrokem šéf Bílého domu souhlasil se čtrnáctidenním příměřím, které má poskytnout prostor pro další vyjednávání.

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump oznámil, že s Íránem uzavřel čtrnáctidenní příměří. Žádá okamžité otevření Hormuzského průlivu

Americký prezident Donald Trump v úterý večer oznámil, že dosáhl dohody o čtrnáctidenním příměří s Íránem. Toto rozhodnutí přišlo jen hodinu před vypršením jeho vlastního ultimáta, které stanovil na osmou hodinu večerní východoamerického času. Prezident na sociálních sítích uvedl, že po tuto dobu pozastavuje veškeré útoky a bombardování, přičemž zdůraznil, že klid zbraní musí být oboustranný.

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Pákistán přemlouvá Trumpa, aby prodloužil ultimátum. Možná uspěje

Americký prezident Donald Trump potvrdil, že Spojené státy se nacházejí ve fázi velmi ostrého vyjednávání ohledně válečného konfliktu s Íránem. V krátkém telefonickém rozhovoru pro stanici Fox News odmítl sdělit jakékoli podrobnosti s vysvětlením, že situace je v tuto chvíli příliš vypjatá. Prezident pouze naznačil, že probíhající diplomatické procesy jsou v kritickém bodě.

Co se stane, až vyprší ultimátum? Ani americká armáda nedokáže zničit íránskou infrastrukturu, varují experti

S blížícím se úterním večerem v USA se nezadržitelně krátí čas ultimáta, které Íránu stanovil prezident Donald Trump. Ten pohrozil, že pokud Teherán nepřistoupí na dohodu o otevření Hormuzského průlivu, americká armáda během pouhých čtyř hodin zničí klíčovou civilní infrastrukturu země, včetně všech mostů a elektráren. Trumpova rétorika v úterý ráno ještě přitvrdila, když varoval, že v sázce je přežití „celé jedné civilizace“.

