Trump poprvé komentoval odchod Harryho a Meghan z USA. Podělil se o své pocity

Lidé na obou stranách Atlantiku se konečně dočkali. Americký prezident Donald Trump poprvé okomentoval návrat prince Harryho a jeho manželky Meghan z USA do Velké Británie.
Trump se před novináři nechal slyšet, že ho návrat prince Harryho a jeho ženy do Británie těší, protože nebyl jejich fanouškem. "Měl jsem velmi dobrý vztah s královnou (Alžbětou II.). Dobře jsem ji poznal. Mám i dobrý vztah s králem Karlem. Znám ho dlouhou dobu," připomněl šéf Bílého domu.
Podle Trumpa se vévoda a vévodkyně ze Sussexu chovali ke zbytku královské rodiny s nedostatkem respektu. "Nelíbilo se mi to. Kdybych byl v královské rodině, tak je nevezmu zpět," svěřil se americký prezident podle deníku Guardian.
Harry a Meghan v srpnu oznámili, že se přestěhují ze Spojených států amerických do Londýna, kde mají zakotvit v rezidenci v okolí Londýna, která nepatří královské rodině. Sourozenci Archie a Liliber mají na Ostrovech nastoupit do školy.
Král Karel III. byl o návratu dvojice informován. Panovník poslední události vítá, protože věří, že bude mít více příležitostí se vidět s mladším potomkem a vnoučaty. O všem byli informováni i princ William a jeho manželka Kate. Podle dostupných informací není v plánu, že by se manželé opět stali pracujícími členy královské rodiny. Nijak se nemá změnit ani oficiální status prince Harryho a jeho manželky, kteří tak nadále budou soukromými osobami.
Vévoda a vévodkyně ze Sussexu jsou na volné noze od února 2021, kdy opustili institut královské rodiny. V posledních letech i s dětmi žili v bohaté komunitě na západním pobřeží Spojených států.
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Zdroj: Libor Novák