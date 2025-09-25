Trump požaduje vyšetření nefunkčního eskalátoru v OSN. Podle něj šlo o sabotáž

Libor Novák

25. září 2025 12:29

Donald Trump v OSN
Donald Trump v OSN Foto: UN

Donald Trump po návštěvě Valného shromáždění OSN požaduje prošetření toho, co nazval „trojitou sabotáží“. Podle jeho vyjádření na sociálních sítích došlo k nečekanému zastavení eskalátoru, když na něj s první dámou Melanií nastoupil, k poruše čtecího zařízení během projevu a k problémům se zvukem v hledišti.

Prezident Spojených států tyto události odsoudil a uvedl, že se nejednalo o náhodu, ale o „trojitou sabotáž“. Řekl, že posílá generálnímu tajemníkovi OSN Antóniu Guterresovi dopis, ve kterém požaduje okamžité vyšetření. Trump také vyzval k zatčení osob odpovědných za incident s eskalátorem. Připomněl přitom, že podle článku v The Times si zaměstnanci OSN dělali legraci z toho, že by eskalátory vypnuli.

Tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová potvrdila obavy, že někdo eskalátor zastavil úmyslně, a uvedla, že pokud se prokáže, že někdo v OSN záměrně zastavil eskalátor, měl by být okamžitě vyhozen a vyšetřen. Mluvčí generálního tajemníka OSN, Stéphane Dujarric, ale řekl, že kameraman z Trumpovy delegace možná neúmyslně spustil bezpečnostní mechanismus, který má zabránit nehodám.

Trump se dále potýkal s technickými problémy, když během projevu zjistil, že nefunguje čtecí zařízení. Později se sice spravilo, ale Trump stihl vtipkovat: „Můžu jen říct, že kdokoli obsluhuje tohle čtecí zařízení, má velký problém.“ Podle vyjádření z OSN však čtecí zařízení neobsluhoval nikdo z personálu, protože delegace si přinesla vlastní laptopy a ty zapojila do systému OSN.

Donald Trump ve svém dlouhém příspěvku zmínil i třetí problém: zvuk v hledišti prý byl naprosto vypnutý, takže světoví lídři, pokud nepoužívali sluchátka s překladem, nic neslyšeli. Podle představitele OSN byl však systém navržen tak, aby lidé na svých místech slyšeli projevy přeložené do šesti různých jazyků právě prostřednictvím sluchátek.

Zástupce USA při OSN Mike Waltz rovněž podpořil prezidentovu výzvu k vyšetření a řekl, že incidenty jsou nepřijatelné. Uvedl, že Spojené státy nebudou tolerovat ohrožení své bezpečnosti nebo důstojnosti na mezinárodních fórech a očekávají rychlou spolupráci. 

před 1 hodinou

Trump potupil Bidena. V Bílém domě vyvěsil portréty prezidentů, s jednou výjimkou

Donald Trump OSN

Summit NATO 2024 ve Washingtonu

