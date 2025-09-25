Trump požaduje vyšetření nefunkčního eskalátoru v OSN. Podle něj šlo o sabotáž

Donald Trump po návštěvě Valného shromáždění OSN požaduje prošetření toho, co nazval „trojitou sabotáží“. Podle jeho vyjádření na sociálních sítích došlo k nečekanému zastavení eskalátoru, když na něj s první dámou Melanií nastoupil, k poruše čtecího zařízení během projevu a k problémům se zvukem v hledišti.
Prezident Spojených států tyto události odsoudil a uvedl, že se nejednalo o náhodu, ale o „trojitou sabotáž“. Řekl, že posílá generálnímu tajemníkovi OSN Antóniu Guterresovi dopis, ve kterém požaduje okamžité vyšetření. Trump také vyzval k zatčení osob odpovědných za incident s eskalátorem. Připomněl přitom, že podle článku v The Times si zaměstnanci OSN dělali legraci z toho, že by eskalátory vypnuli.
Tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová potvrdila obavy, že někdo eskalátor zastavil úmyslně, a uvedla, že pokud se prokáže, že někdo v OSN záměrně zastavil eskalátor, měl by být okamžitě vyhozen a vyšetřen. Mluvčí generálního tajemníka OSN, Stéphane Dujarric, ale řekl, že kameraman z Trumpovy delegace možná neúmyslně spustil bezpečnostní mechanismus, který má zabránit nehodám.
Trump se dále potýkal s technickými problémy, když během projevu zjistil, že nefunguje čtecí zařízení. Později se sice spravilo, ale Trump stihl vtipkovat: „Můžu jen říct, že kdokoli obsluhuje tohle čtecí zařízení, má velký problém.“ Podle vyjádření z OSN však čtecí zařízení neobsluhoval nikdo z personálu, protože delegace si přinesla vlastní laptopy a ty zapojila do systému OSN.
Donald Trump ve svém dlouhém příspěvku zmínil i třetí problém: zvuk v hledišti prý byl naprosto vypnutý, takže světoví lídři, pokud nepoužívali sluchátka s překladem, nic neslyšeli. Podle představitele OSN byl však systém navržen tak, aby lidé na svých místech slyšeli projevy přeložené do šesti různých jazyků právě prostřednictvím sluchátek.
Zástupce USA při OSN Mike Waltz rovněž podpořil prezidentovu výzvu k vyšetření a řekl, že incidenty jsou nepřijatelné. Uvedl, že Spojené státy nebudou tolerovat ohrožení své bezpečnosti nebo důstojnosti na mezinárodních fórech a očekávají rychlou spolupráci.
Související
Trump potupil Bidena. V Bílém domě vyvěsil portréty prezidentů, s jednou výjimkou
Má NATO sestřelovat ruská letadla? Trump i Pavel jsou pro, Německu se to ale nelíbí
Aktuálně se děje
před 21 minutami
Sarkozy je vinen ze spiknutí, rozhodl soud. Od Kaddáfího dostal miliony eur
před 59 minutami
Trump požaduje vyšetření nefunkčního eskalátoru v OSN. Podle něj šlo o sabotáž
před 1 hodinou
Zelenskyj je připraven skončit, až Ukrajina nebude válčit s Ruskem
před 1 hodinou
Trump potupil Bidena. V Bílém domě vyvěsil portréty prezidentů, s jednou výjimkou
před 2 hodinami
První sníh na Sněžce či Pradědu. Na horách spadly teploty pod nulu
před 3 hodinami
Má NATO sestřelovat ruská letadla? Trump i Pavel jsou pro, Německu se to ale nelíbí
před 4 hodinami
Nad dánskými letišti se objevily neznámé drony. Nejzávažnější útok na infrastrukturu, míní Frederiksenová
před 5 hodinami
USA se chystají na masivní propouštění. Demokraté mohou paralyzovat vládu
před 6 hodinami
Počasí se o víkendu oteplí. Letní teploty už ale nedorazí
včera
Anexí Západního břehu by Izraelci překročili všechny limity, varují USA
včera
Klíčová zkouška pro Evropu: Rusko utrácí obrovské částky za ovlivnění voleb v Moldavsku
včera
"Agrese, jejíž kořeny tkví v nátlaku a šikaně." V OSN přišel na přetřes Pákistán a Izrael
včera
Za útok berlí na Babiše hrozí muži i několikaleté vězení, prozradila policie
včera
Trump neskrývá překvapení z návratu moderátora Kimmela. Pohrozil televizi ABC
včera
Na Evropu se řítí hurikán. Nebezpečí hrozí zejména v Portugalsku
včera
150 let pražské MHD. První tramvaje měly jiný pohon, než známe dnes
včera
V Česku dominuje jedna varianta covidu. Experty zatím situace neznepokojuje
včera
Zelenskyj v OSN: Do nejničivějších závodů ve zbrojení v dějinách se zapojila AI. Existuje na Zemi ještě bezpečí?
včera
Důchody se v lednu zvýší o více než tři procenta, rozhodla vláda
včera
"Dechberoucí" úspěch: Lékařům se poprvé daří léčit Huntingtonovou chorobou
Pacientům, kteří trpí Huntingtonovou chorobou, se blýská na lepší časy. Vědcům se totiž poprvé v historii podařilo úspěšně léčit tuto krutou nemoc, která ničí nervové buňky a která je kombinací demence, Parkinsonovy nemoci a amyotrofické laterální sklerózy (ALS).
Zdroj: Libor Novák