Trump přikázal námořnictvu ničit íránská plavidla. Příměří mezi Izraelem a Libanonem bude prodlouženo

Donald Trump oznámil, že příměří mezi Izraelem a Libanonem bude prodlouženo o další tři týdny. Během tiskového brífinku v Oválné pracovně vyjádřil naději, že se představitelé obou zemí během tohoto období sejdou k vzájemnému jednání.
Na otázku novinářů, jak dlouho je ochoten vyčkávat na uzavření dlouhodobé mírové dohody s Íránem, americký prezident odpověděl, aby ho nikdo do ničeho nenutil. V této souvislosti zdůraznil, že na rozhodnutí nespěchá.
Americké námořnictvo dostalo od prezidenta příkaz, aby střílelo a ničilo malá íránská plavidla pokládající miny v Hormuzském průlivu. Trump tvrdí, že americké minolovky v tuto chvíli aktivně čistí tuto strategickou vodní cestu. V Indickém oceánu navíc speciální síly USA zadržely tanker, který podle Pentagonu převážel íránskou ropu, čímž se napětí v regionu dále vystupňovalo.
Podle prezidenta Spojené státy již zasáhly přibližně 75 procent stanovených cílů v Íránu. K uzavření dohody zatím nedošlo, protože tamní vedení se podle Trumpa nachází ve stavu vnitřního chaosu.
Íránský prezident Masúd Pezeškiján tato tvrzení o rozdělení vedení odmítl a prohlásil, že v Íránu neexistují žádné frakce zastávající tvrdou linii nebo umírněné postoje. Ministr zahraničí Sejed Abbás Araghčí rovněž zdůraznil, že státní instituce nadále jednají jednotně, cílevědomě a ukázněně.
Americké ministerstvo zahraničí vypsalo odměnu až deset milionů dolarů za informace vedoucí k dopadení vůdce šíitské milice v Iráku. Haším Finján Rahím al-Sarádží, který stojí v čele skupiny Kataib Sajid al-Šuhadá, je Spojenými státy považován za lídra teroristické organizace.
Izraelský útok, při kterém zahynula třiačtyřicetiletá libanonská novinářka Amal Chalílová, vyvolal mezinárodní pobouření. Libanonský premiér označil incident za válečný zločin. Podle kolegů novinářky se jednalo o cílený útok, při němž izraelské síly bránily záchranářům ve snaze vytáhnout oběť z trosek budovy.
Americká novinářka Shelly Kittlesonová, která byla koncem minulého měsíce unesena v Bagdádu, byla po týdnu propuštěna. Na sociálních sítích poděkovala všem, kteří pomohli zajistit její osvobození z rukou irácké milice Kataib Hizballáh.
Papež Lev vyzval Spojené státy a Írán, aby se vrátily k jednacímu stolu a ukončily válečný konflikt. Zároveň odsoudil trest smrti a apeloval na nastolení kultury míru, která by měla nahradit dosavadní uchylování se k násilí.
Experti: Írán je jednotnější než před válkou. Trump situaci v zemi vůbec nepochopil
Otevření Hormuzského průlivu je podle Íránu nemožné. Příměří platí na neurčito, prohlásil Trump
před 4 minutami
Pentagon zvažuje pozastavení členství Španělska v NATO. Nepomohlo s útoky proti Íránu
před 14 minutami
Král popu je zpět. Příběh Michaela Jacksona vypráví nový film
před 55 minutami
Šéfem lidovců se zřejmě stane jihomoravský hejtman Jan Grolich
před 1 hodinou
Trump přikázal námořnictvu ničit íránská plavidla. Příměří mezi Izraelem a Libanonem bude prodlouženo
před 2 hodinami
Turkovy výroky jsou testem české společnosti
před 2 hodinami
Turek označil úředníky za parazity, které musí Motoristé derazitovat. Nepřijatelné, naštval se Babiš
před 3 hodinami
Rusko buduje digitální železnou oponu. Je to jen dočasné, hájí se Kreml, nikdo mu ale nevěří
před 4 hodinami
USA se chystají na kolaps příměří. Plánují útok na íránské námořnictvo
před 5 hodinami
Počasí se změní. Zapříčiní to studená fronta, uvedli meteorologové
včera
Policie vyšetřuje tragédii ve Vsetíně. Důchodkyně nepřežila střet s autem
včera
Britská monarchie ukázala soudržnost. Na fotce ale chybějí někteří členové rodiny
včera
Slavia potrestala hříšníky z posledních zápasů. Bořil a Chorý zaplatí pokutu
včera
Vojtěch si vytyčil nelehký úkol. Chce, aby Češi omezili pití alkoholu
včera
Babiš opět píše do Bruselu. Premiér prozradil, co se Česku nelíbí
včera
Senior tvrdil, že umístil bombu na ministerstvu. Po vyjednávání se vzdal
včera
Předpověď počasí předpokládá změnu, kterou pocítíme. Nastane o víkendu
včera
Babišova Agrofertu si opět všímají v zahraničí. Znovu může čerpat evropské dotace
včera
Z Bílého domu vylezl další bizár. Trump nabízí slevy, které jsou matematicky nemožné
včera
Ostuda Česka: Kontroverzní Kanye West má vystoupit v Praze, zbytek Evropy mu koncerty zrušil
včera
Odvolejte nekompetentního Klempíře a stáhněte ten paskvil, vyzval Babiše Fiala
Bývalý předseda vlády Petr Fiala vyzval současného premiéra Andreje Babiše k okamžitému odvolání ministra kultury Oty Klempíře. Důvodem je kritika připravovaného zákona o médiích veřejné služby, který by měl podle návrhu zrušit stávající systém poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Fiala považuje tento legislativní počin za nebezpečný a ohrožující nezávislost veřejnoprávních médií.
Zdroj: Libor Novák