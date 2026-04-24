Trump přikázal námořnictvu ničit íránská plavidla. Příměří mezi Izraelem a Libanonem bude prodlouženo

Libor Novák

24. dubna 2026 10:48

Foto: The White House

Donald Trump oznámil, že příměří mezi Izraelem a Libanonem bude prodlouženo o další tři týdny. Během tiskového brífinku v Oválné pracovně vyjádřil naději, že se představitelé obou zemí během tohoto období sejdou k vzájemnému jednání.

Na otázku novinářů, jak dlouho je ochoten vyčkávat na uzavření dlouhodobé mírové dohody s Íránem, americký prezident odpověděl, aby ho nikdo do ničeho nenutil. V této souvislosti zdůraznil, že na rozhodnutí nespěchá.

Americké námořnictvo dostalo od prezidenta příkaz, aby střílelo a ničilo malá íránská plavidla pokládající miny v Hormuzském průlivu. Trump tvrdí, že americké minolovky v tuto chvíli aktivně čistí tuto strategickou vodní cestu. V Indickém oceánu navíc speciální síly USA zadržely tanker, který podle Pentagonu převážel íránskou ropu, čímž se napětí v regionu dále vystupňovalo.

Podle prezidenta Spojené státy již zasáhly přibližně 75 procent stanovených cílů v Íránu. K uzavření dohody zatím nedošlo, protože tamní vedení se podle Trumpa nachází ve stavu vnitřního chaosu.

Íránský prezident Masúd Pezeškiján tato tvrzení o rozdělení vedení odmítl a prohlásil, že v Íránu neexistují žádné frakce zastávající tvrdou linii nebo umírněné postoje. Ministr zahraničí Sejed Abbás Araghčí rovněž zdůraznil, že státní instituce nadále jednají jednotně, cílevědomě a ukázněně.

Americké ministerstvo zahraničí vypsalo odměnu až deset milionů dolarů za informace vedoucí k dopadení vůdce šíitské milice v Iráku. Haším Finján Rahím al-Sarádží, který stojí v čele skupiny Kataib Sajid al-Šuhadá, je Spojenými státy považován za lídra teroristické organizace.

Izraelský útok, při kterém zahynula třiačtyřicetiletá libanonská novinářka Amal Chalílová, vyvolal mezinárodní pobouření. Libanonský premiér označil incident za válečný zločin. Podle kolegů novinářky se jednalo o cílený útok, při němž izraelské síly bránily záchranářům ve snaze vytáhnout oběť z trosek budovy.

Americká novinářka Shelly Kittlesonová, která byla koncem minulého měsíce unesena v Bagdádu, byla po týdnu propuštěna. Na sociálních sítích poděkovala všem, kteří pomohli zajistit její osvobození z rukou irácké milice Kataib Hizballáh.

Papež Lev vyzval Spojené státy a Írán, aby se vrátily k jednacímu stolu a ukončily válečný konflikt. Zároveň odsoudil trest smrti a apeloval na nastolení kultury míru, která by měla nahradit dosavadní uchylování se k násilí.

Experti: Írán je jednotnější než před válkou. Trump situaci v zemi vůbec nepochopil

Americký prezident Donald Trump nedávno označil íránský režim za vážně roztříštěný. Toto tvrzení použil jako vysvětlení pro to, proč se Írán nezúčastnil druhého kola mírových rozhovorů v Pákistánu, kam se nedostavila íránská delegace. Bílý dům argumentuje, že právě nejednotnost vedení v Teheránu znemožňuje dosažení dohody o příměří.

Pentagon zvažuje pozastavení členství Španělska v NATO. Nepomohlo s útoky proti Íránu

Americké ministerstvo obrany zvažuje možnost potrestat některé spojence v NATO, kteří podle Washingtonu dostatečně nepodpořili americké vojenské operace ve válce s Íránem. Podle interního e-mailu, o kterém informovala agentura Reuters, se mezi uvažovanými kroky objevuje například pozastavení členství Španělska v alianci či přehodnocení postoje k britským nárokům na Falklandské ostrovy. Tyto návrhy mají podle dostupných informací za cíl snížit očekávání evropských spojenců ohledně americké pomoci.

Do českých kin dorazil film Michael. Prohlédněte si galerii

Král popu je zpět. Příběh Michaela Jacksona vypráví nový film

Král popu ožívá. Na koncert Michaela Jacksona, který během veleúspěšné kariéry zazpíval i v Praze, už sice nezajdete, ale po celém Česku můžete zajít na jeho životní příběh do kina. Ve čtvrtek měl totiž premiéru nový a netrpělivě očekávaný film Michael. 

Šéfem lidovců se zřejmě stane jihomoravský hejtman Jan Grolich

Ostrava dnes a v sobotu hostí sjezd KDU-ČSL, během kterého si lidovci volí nové vedení strany. Dosavadní předseda Marek Výborný po dvou letech v čele končí. Jeho jediným kandidátem na nástupce je jihomoravský hejtman Jan Grolich, který si díky výrazné podpoře z regionálních konferencí zajistil silnou pozici. Kromě předsedy delegáti vyberou také ostatní členy předsednictva.

Filip Turek

Turkovy výroky jsou testem české společnosti

Poslanec a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku Filip Turek (za Motoristy sobě) označil část pracovníků státní správy za „parazity“. Avizoval, že strana, jejímž zůstává čestným prezidentem, se je rozhodla „deratizovat“. Znepokojivost situace prohlubuje skutečnost, že Turek dehumanizační rétoriku, která připomíná slovník nechvalně známého díla Mein Kampf nacistického vůdce Adolfa Hitlera, aplikoval na politicky definovanou skupinu. To, zda své výroky ustojí, může určit směřování české společnosti. 

USA se chystají na kolaps příměří. Plánují útok na íránské námořnictvo

Američtí vojenští představitelé připravují nové plány zaměřené na íránské vojenské kapacity v oblasti Hormuzského průlivu. Tyto kroky mají být reakcí na případný kolaps aktuálního příměří. Podle zdrojů CNN obeznámených se situací existuje několik variant, jak na potenciální selhání diplomatických dohod reagovat.

Slavia potrestala hříšníky z posledních zápasů. Bořil a Chorý zaplatí pokutu

Ještě před několika týdny to vypadalo s fotbalovou pražskou Slavií růžově, málokdo ze slávistických příznivců si dovedl připustit, že si sešívaní nějak zkomplikují cestu za ligovým titulem. Na poslední dva ligové zápasy by ale nejraději zapomněli. Především proto, že se její náskok na druhou Spartu ztenčil už na pět bodů. Slavia navíc v posledních zápasech obdržela hned tři červené karty. Dvě z nich byly za blikance v podobě údajného plivnutí na soupeře ze strany Tomáše Chorého v duelu proti Plzni a za výlev vůči rozhodčímu Daliboru Černému ze strany Jana Bořila v závěru zápasu s Hradcem Králové. Přestože ani jednoho neminul či nemine disciplinární trest, oba si vyslechli interní klubový trest.

Babišova Agrofertu si opět všímají v zahraničí. Znovu může čerpat evropské dotace

Zemědělský koncern Agrofert, který je úzce spjat s premiérem Andrejem Babišem, má podle rozhodnutí Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) nárok na čerpání evropských dotací. Fond ve středu oznámil, že po právním posouzení shledal společnost jako způsobilého příjemce finanční podpory z unijních zdrojů, čehož si všimla i zahraniční média, jako server Politico.

Ostuda Česka: Kontroverzní Kanye West má vystoupit v Praze, zbytek Evropy mu koncerty zrušil

Kontroverzní americký rapper Kanye West, v současnosti známý jako Ye, se zřejmě letos v létě skutečně představí českému publiku. Podle webu Page Not Found se na jeho vystoupení dohodla soukromá Chuchle Aréna Praha s produkční společností HUGO productions. Přestože oficiální program arény zatím o koncertu mlčí, ředitelka areálu Zuzana Rambová plány potvrdila s tím, že v umělcově vystoupení nevidí žádný problém.

Odvolejte nekompetentního Klempíře a stáhněte ten paskvil, vyzval Babiše Fiala

Bývalý předseda vlády Petr Fiala vyzval současného premiéra Andreje Babiše k okamžitému odvolání ministra kultury Oty Klempíře. Důvodem je kritika připravovaného zákona o médiích veřejné služby, který by měl podle návrhu zrušit stávající systém poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Fiala považuje tento legislativní počin za nebezpečný a ohrožující nezávislost veřejnoprávních médií.

